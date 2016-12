Ako sa spoja hrdinovia Justice League, aké schopnosti majú a proti komu budú vlastne bojovať?

Svet je v nebezpečenstve. Na scéne sa objavil nový nepriateľ a plánuje útok katastrofických rozmerov. Čo to znamená? Kde sú Avengers? Leštia si už svoju zbroj? Nie, Avengers neprídu, na hrdinov od Marvelu sa tentoraz nemôžeme spoliehať. Našťastie pre ľudstvo, Bruce Wayne, posilnený Supermanovým gestom (na konci filmu Batman v Superman: Dawn of Justice) už začal spolu s Dianou Prince zháňať členov do skupiny záchrancov našej planéty. Justice League, vo svete komiksov známa od 60. rokov, sa tak pripravuje na svoju premiéru na striebornom plátne.

A kde je siedmy člen Ligy spravodlivých?

V DC Comics sa už pravdepodobne nedokázali pozerať na niekoľkoročnú dominanciu Marvelu, a tak sa posilnení financiami od Warner Bros. rozhodli naplno spustiť mašinériu dejovo navzájom prepojených príbehov. Oficiálne sa to síce začalo už Mužom z ocele v roku 2013, avšak až tohtoročná občianska vojna medzi Batmanom a Supermanom naplno odštartovala sériu súvisiacich filmov. V najbližších štyroch rokoch sa tak môžeme tešiť na príbehy jednotlivých superhrdinov, keď sa na plátne postupne vystriedajú všetky superznáme superpostavičky DC Comics: Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Batman, Cyborg, Green Lantern... a Superman. Tento článok však venujeme snímke spájajúcej všetkých DC hrdinov do jedného tímu. O necelý rok, 16. novembra 2017 zamieri do našich kín Justice League a aby sme si skrátili toto nepatrné čakanie, pozrime sa na informácie, ktoré o pripravovanom filme zatiaľ máme.

Každý poriadny komiksový fanúšik sveta DC a Justice league príbehov pozná termín motherbox. Pre tých, ktorí však neholdujú kresleným obrázkom s bublinami máme aj krátke vysvetlenie. Ide o miniatúrny prenosný superpočítač čítajúci nesmiernu moc a schopnosti presahujúce chápanie aj ich užívateľmi - Novými bohmi. Môže mať v podstate akýkoľvek tvar, väčšinou je však popisovaný ako malá kocka (a áno, je to tá malá vec zachraňujúca život Victora Stonea, ktorú sme mohli na krátky okamih zahliadnuť vo filme Batman vs Superman). Na Zemi sa nachádzajú tri takéto motherboxy. Jeden opatrujú Amazonky, druhý je v rukách ľudstva a posledný leží uschovaný v Atlantíde. Už však nie sú v bezpečí, pretože na Zem prichádza jeden z Nových bohov – Steppenwolf (Ciaran Hinds), pravá ruka samotného Darkseida a spolu so svojimi paradémonmi sa ich pokúsi získať. Speppenwolfova návšteva je navyše predzvesťou oveľa väčšieho nebezpečenstva.

Batmansa predstaví v novom šate a s vylepšeným Batmobilom

Ben Affleck sa už po tretí raz objaví na plátne v role Brucea Waynea, miliardára, ktorý vo svojom voľnom čase pod maskou Batmana zápasí so zlom. Po boku mu asistuje krásna izraelská herečka Gal Gadot. Tá opäť stvárni Dianu Prince alias amazonku Wonder Woman. Spolu s Batmanom dávajú dokopy Ligu s cieľom zastaviť najväčšiu hrozbu, akej táto planéta kedy čelila. S kým teda môžu počítať?

Máme tu napríklad Henryho Cavilla v podobe Supermana. Ako už bolo spomenuté vyššie, so Supermanom to v Batman vs Superman: Dawn of Justice nedopadlo práve najlepšie, preto ostáva záhadou, akým spôsobom ho tvorcovia plánujú vzkriesiť. Ďalším členom zoskupenia je Cyborg. Jeho stvorenie sme mohli vidieť v krátkom videu, ktoré Bruce Wayne poslal Diane Prince. Tohto poloplecháča si zahrá Ray Fisher. Môžeme sa tešiť aj na Jasona Momoa v role Aquamana. Ten sa k otázke Ligy stavia pomerne rezervovane a Bruce Wayne bude zrejme musieť vynaložiť veľké úsilie, aby ho získal do tímu. Toto naopak neplatí v prípade Flasha, stvárneneho sympaťákom Ezra Millerom. Flash a. k. a. Barry Allen sa dokáže pohybovať nadľudskou rýchlosťou, dokonca môže cestovať v čase, a do tímu sa pridáva kvôli záchrane sveta, pretože sa cíti osamelý. Presne tak, Flash potrebuje priateľov. Paradoxne, siedmy člen Ligy spravodlivých, Green Lantern, v ktorom komiksový Flash našiel dobrého kamaráta, ešte nebol oficiálne potvrdený.Objavujú sa však náznaky, že Green Lantern by sa mohol objaviť v kľúčovej scéne na konci príbehu a varovať Ligu pred prichádzajúcim nebezpečenstvom.

Najnovšie máme potvrdený aj herecký ansámbel. Okrem vyššie spomínaných uvidíme Amy Adams ako Lois Lane, Willema Dafoea ako Nuidis Vulko, Jesseho Eisenberga v role Lexa Luthora, Jeremyho Ironsa opakujúc si úlohu komorníka Alfreda Pennywortha, Diane Lane, matku Supermana - Marthu Kent či Connie Nielsen v role Queen Hippolyta.

Na plátne sa predstaví aj J. K. Simmons ako komisár James Gordon

Veľkou otázkou ostáva, kedy uvidíme samotného Darkseida. Tu môžeme iba hádať, podľa zákulisných informácií to však vyzerá tak, že temný vládca z planéty Apokolips príde na scénu najskôr až v pokračovaní začiatkom leta 2019. Čo viac dodať? Ostáva nám veriť, že prvý film Justice League bude úspechom. Pochopiteľne, november 2017 je ešte pomerne ďaleko. Preto tí z vás, ktorí nemajú doma v skrini založený kostým Flasha, sa môžu aspoň tešiť na menšiu ochutnávku v podobe Wonder Woman snímky naplánovanej na jún 2017.