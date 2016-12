20 osvedčených, ale i celkom nových seriálov, na ktoré sa v roku 2017 tešíme najviac

Minulý rok sme vám priniesli výber najzaujímavejších seriálov v menšom počte, takže si to pár hodín pred Silvestrovými menimami vynahradíme rovno vyše dvadsiatimi televíznymi projektami, po ktorých by ste sa v roku 2017 mali obzrieť.

1. Game of Thrones

Aj keď si na premiéru už v poradí siedmej a zároveň aj po prvýkrát skrátenej série populárneho seriálu Game of Thrones počkáme o niečo dlhšie než obvykle, na našich obrovských očakávaniach to nemení absolútne nič. Osudy mnohých postáv, ktoré sme po dlhú, predlhú dobu sledovali prevažne oddelene, sa totiž pomaličky začínajú vzájomne prepletať a konečne dôjde aj na túžobne očakávané strety jednotlivých aliancií. Koniec koncov, nedávne správy o natáčaní doposiaľ najväčšej bitky celého seriálu hovoria jasnou rečou. Pre verných fanúšikov seriálu tak ide o absolútnu jednotku budúceho roka. Nadchádzajúca sedmička epizód dorazí niekedy v lete 2017 a na tomto odkaze si môžete prečítať všetky teórie a uniknuté informácie zo scenára, ktoré sme mohli z internetu zozbierať.

2. American Gods

Rovnomenná televízna adaptácia oceňovaného fantasy románu American Gods, za ktorým stojí známy anglický spisovateľ Neil Gaiman, nás zavedie do moderného sveta plného rôznych božstiev, existujúcich vo fyzickej podobe medzi nami a prežívajúcich skrz ľudskú vieru v ne. Spoločne s postavou menom Shadow sa tak vydáme na cestu naprieč Severnou Amerikou, aby sme zhromaždili čo najviac starých bohov v snahe pripraviť sa na epickú bitku proti bohom novým. Seriál zastreší stanica Starz a na scenári pracoval dokonca aj samotný Gaiman. Premiéra American Gods je momentálne naplánovaná na prvú polovicu roka 2017.

3. Mindhunter

Slávny režisér David Fincher sa vracia do seriálového kolotoča. A opäť raz spojí svoje sily so streamovacím gigantom menom Netflix. Už budúci rok nám totiž naservíruje adaptáciu knižného bestselleru Mindhunter: Inside the FBI’s Serial Crime Unit, za ktorým stojí John Douglas spolu s Markom Olshakerom. Krimi seriál Mindhunter bude zasadený do roku 1979 a jeho príbeh sa bude točiť okolo dvojice FBI agentov, ktorá vedie rozhovory s uväznenými sériovými vrahmi, aby sa následne pokúsila vyriešiť niektoré otvorené prípady. Minimálne pilotnú epizódu zrežíruje sám Fincher. Presný dátum premiéry, žiaľ, v týchto chvíľach ešte nepoznáme.

4. Star Trek: Discovery

Zatiaľ čo filmový svet Star Treku zažíva vďaka úspešnému rebootu v podaní J. J. Abramsa naozaj krásne časy, na poli seriálovom sa o tejto značke až tak veľmi nehovorilo. Teda až donedávna. Americká stanica CBS totiž už nejakú dobu pripravuje nový televízny projekt s názvom Star Trek: Discovery. A hoci sa musela potýkať s menšími produkčnými problémami, teraz jej už v napredovaní nebráni absolútne nič. Trinásťdielna séria by mala tvoriť akýsi mostík medzi Star Trek: Enterprise a originálnymi sériami, pričom sa bude zaoberať incidentom z histórie Hviezdnej flotily, ktorý zatiaľ nikdy nebol preskúmaný bližšie. Pilotná epizóda uzrie svetlo sveta v máji 2017.

5. Twin Peaks

Dnes už kultový seriál Twin Peaks z roku 1990, za ktorým nestojí nik iný než legendárny tvorca David Lynch, sa po viac ako dvoch dekádach dočká pokračovania v podobe série s poradovým číslom tri. Tá bude nadväzovať na posledný diel druhej série a okrem samotného Lyncha či scenáristu Marka Frosta by sa mala vrátiť aj väčšina pôvodného štábu a hereckého obsadenia, takže sa môžeme opäť tešiť na poriadne mysterióznu jazdu plnú tajomných výplodov Davidovej mysle. Nadchádzajúca séria sa nachádza už vo fáze postprodukcie, bude pozostávať z osemnástich epizód a jej premiéry na stanici Showtime sa dočkáme už možno v apríli.

6. Big Little Lies

Hviezdne obsadená sedemdielna miniséria od HBO a režiséra snímok ako Demolition, Wild či Dallas Buyers Club predstaví lákavú tragikomédiu o troch matkách, ktorých bezchybné životy budú narušené po tom, čo vyjdú najavo ich súkromné tajomstvá. Seriálová adaptácia rovnomenného bestselleru od autorky Liane Moriarty navyše sľubuje zaujímavý mix vzťahovej drámy, pretvárky, klamstiev a jednoducho všetkého, čo k tomu patrí. Seriál s názvom Big Little Lies, vďaka ktorému uvidíme na spoločnej obrazovke napríklad Nicole Kidman, Reese Witherspoon a Shailene Woodley, budeme môcť sledovať už od 19. februára 2017.

7. Sherlock

Áno, v roku 2017 si konečne prídu na svoje aj všetci verní priaznivci televízneho Sherlocka. Od poslednej epizódy tretej série ubehli už takmer dva celé roky, je teda jasné, že vysoké očakávania sú opäť raz právom namieste. Je síce pravdou, že parádny viktoriánsky špeciál, ktorým nás britská stanica BBC obdarila ešte začiatkom tohto roka, náš hlad po nových dobrodružstvách s Benedictom Cumberbatchom a Martinom Freemanom trochu utíšil, no ani zďaleka nazasýtil tak veľmi, ako by sme chceli. Prvú časť už v poradí štvrtej série uvidíme hneď na druhý deň po silvestrovských oslavách, a teda 1. januára (o 22:10 na Dvojke).

8. The Deuce

Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že v HBO budú mať naozaj silný rok. Táto americká stanica totiž okrem každoročnej stálice menom Game of Thrones a vyššie spomínanej novinky Big Little Lies uvedie aj sľubný dramatický seriál s názvom The Deuce. Stojí za ním bývalý policajný reportér David Simon (The Wire, Show Me a Hero) a jeho príbeh sa bude sústrediť na legalizáciu a následný vzostup pornopriemyslu v New Yorku v sedemdesiatych rokov minulého storočia. O kvalitu by malo byť postarané aj po hereckej stránke, ktorej jasne dominuje napríklad James Franco či Maggie Gyllenhaal. Kedy presne sa v roku 2017 osmičky polhodinových epizód dočkáme, momentálne povedať nevieme.

9. Maniac

Režiséra menom Cary Fukunaga, ktorý nás v roku 2014 totálne odzbrojil vynikajúcou prvou sériou True Detective, určte netreba nijako bližšie predstavovať. Čo však za zmienku rozhodne stojí, je jeho desaťdielna čierna komédia s názvom Maniac. Zastreší ju Netflix, bude čerpať z rovnomenného nórskeho seriálu a predstaví nám muža zatvoreného v psychiatrickom ústave, ktorý vo svojich snoch uniká do sveta fantasy, kde je hrdinom. Stvárni ho herec Jonah Hill, pričom v úlohe ďalšej pacientky mu bude asistovať pôvabná Emma Stone. Tak ako pri viacerých projektoch v zozname, aj v tomto prípade vieme iba toľko, že seriál uvidíme niekedy v roku 2017.

10. Sense8

Rok 2015 mal pre známe súrodenecké duo The Wachowskis dozaista príchuť dvojakého charakteru. Tvorcovia slávneho Matrixu a jeho pokračovaní sa najprv postarali o poriadny prešľap v podobe Jupiter Ascending, len aby nám potom všetkým vytreli zrak peckou Sense8, ktorá sa v tej dobe právom zaradila k tým najlepším seriálovým novinkám roku. Tento počin priniesol do televíznych vôd poriadne svieži vietor, a preto niet divu, že na nové epizódy čaká ohromné množstvo ľudí po celom svete. Nuž, po nedávno zverejnených novinkách už veľmi dobre vieme, že Netflix vypustí všetky časti 5. mája 2017. Už 23. decembra sme sa pritom dočkali vianočného špeciálu.



11. Taboo

Tom Hardy so svojím otcom vymysleli zaujímavý námet na temný dobový seriál, ktorý nebude prekypovať hereckými hviezdami, ale skúsi zaujať svojou formou a obsahom. Pevne veríme, že aj kvalitnou réžiou. Taboo štartuje na FX už v januári, takže sa už čoskoro dozvieme, či sa Tom Hardy trafil do čierneho alebo by sa mal aj naďalej radšej venovať filmom. My sa ale tešíme. A keďže sme si len pred pár dňami hovorili o seriáli pri príležitosti vydania nového traileru, viac sa o ňom dozviete po kliknutí sem.



12. Netflix - Marvel spolupráca

Ťažko si vybrať medzi týmito tromi seriálmi a keďže sú súčasťou jedného previazaného netflixáckeho sveta, v krátkosti si povieme o všetkých troch. 13 epizód prvej série Iron Fista budeme mať možnosť vidieť už v marci, v lete bude nasledovať debut Punishera, no a všetci sa už nesmierne tešíme na stretnutie všetkých doterajších hrdinov, antihrdinov, nováčikov a vedľajších postáv v The Defenders, ktorí sa prezentovali veľmi, ale veľmi štýlovým teaserom. Nakoniec, Daredevil nám už neuveriteľne chýba.



13. House of Cards

Frank Underwood pokračuje vo svojej nemilosrdnej ceste za ultimátnou mocou. Prekonal zdravotné ťažkosti, spory s Putinom ruským prezidentom a dokonca aj atentát. Čo ho čaká ďalej? To všetci dobre vieme, netušíme však, ako si s tým poradí a úprímne, celkom by sa hodilo pozrieť si 4. sériu odznova. Tá ročná prestávka je fakt neskutočne dlhá, nehovoriac o tom, že Netflix o najnovších častiach neprezradil jediné slovo, o akýchkoľvek záberoch ani nehovoriac. Po slabšej 3. sérii sa House of Cards opäť vyšvihlo medzi elitu a my sa už nevieme dočkať veľkého finále.

14. Better Call Saul

Miestami lepšie než Breaking Bad. Skvelý seriál s úžasným vývojom postáv, nečakaným humorom a perfektnými zvratmi ponúka okrem iného a na čo sa veľmi ľahko zabúda, pohľad na život Jima McGilla alias Saula ešte predtým, než stretol Waltera Whitea. A že viedol skutočne zaujímavý život. Ak ste mali radi atmosféru a postupné budovanie napätia a väčších udalostí v Breaking Bad, Better Call Saul si bezvýhradne zamilujete.



15. Mr. Robot

Rami Malek a Christian Slater v životných rolách. Mr. Robot je geniálne napísaným príbehom mladého hackera, ktorého vlastné strašidlá dohnali k činom, ktoré zmenili chod ľudstva a nezmazateľne sa zapísali do jeho dejín. Perfektná dejová výstavba, pár skvele vybudovaných zvratov, občas očakávaných, no niekedy skutočne prekvapujúcich, bezchybní herci a scenár, ktorý vás naučí, že veriť sa nedá nikomu, tobôž hlavnej postave. Druhá séria síce začala pozvoľna a keď ju uvidíte, pochopíte, prečo to bola miestami v prvých častiach taká vata a že to malo svoj dobrý účel, čo sa však dialo od "Alfovej" epizódy bolo niečo neuveriteľné, či už hovoríme o obsahovej rovine alebo kvalitách plynúcich z réžie, výpravy a herekých koncertov.



16. Guerilla

Ani veľmi nevieme, o čom to bude, no cítime potenciálny hit. Píše sa rok 1970 a zaľúbený párik oslobodzuje politického väzna. Následne spolu zakladajú tajnú mini spoločnosť. Seriál vzniká pod producentskou taktovkou Idrisa Elbu (zahrá si hlavnú rolu), pričom produkuje aj samotný tvorca John Ridley (zrežíruje prvé dve epizódy a finále, o zvyšných 5 častí sa postará Sam Miller).



17. Narcos

Pablo Escobar je mŕtvy, no Kolumbia nie je ani zďaleka očistená od drogových dílerov. Dvojica agentov DEA - agent Murhpy a agent Pena si je toho dobre vedomá a zrejme sa na nich môžeme tešiť aj v tretej sérii, ktorá sa momentálne pilne natáča. Tvorcovia sa v nej zamerajú hlavne na kartel Cali, ale taktiež nových hráčov, ktorým smrť Escobara otvorila mnohé dvere. Ešte to bude zaujímavé, aj keď, Narcos bez Wagnera Mouru nám v tejto chvíli pripadá ako Dva a pol chlapa bez Charlieho Sheena.

18. Stranger Things

Vraj je to prehajpované, s množstvom scenáristickej vaty a nefungujúcou spleťou nostalgie a vykradnutých nápadov? Aj taký názor berieme, na nás to však pôsobí úplne opačne. Stranger Things sme sa nevedeli nabažiť. Zaujali nás detské postavy, zamilovali sme sa do sveta Upside Down a neskutočnej atmosféry a mľaskali sme blahom pri každom väčšom i menšom odkaze na staré hity a tvorbu viacerých milovaných a uctievaných tvorcov. Nakoniec, sme presvedčení, že nikto si E.T.-ho a konkrétne scénu na bicykloch neuctí viac a lepším spôsobom, než ako to spravili bratia Dufferovci v tomto počine. V druhej sérii toho má pritom ešte viac.



19. Legion

Nikto vlastne nevie, o čom to bude a posledný trailer nás skôr odradil, no pevne veríme, že mutantský projekt Legion bude čiernym koňom budúcoročnej sezóny. Hovorí sa aj o tom, že tak trochu spojí MCU a svet X-Men, no aj keby nie, nič sa nedeje. Hlavné bude, aby seriál zaujal kvalitou, bojíme sa však, že dopadne podobne ako Preacher, ktorého prvú sériu sme nezvládli ani dopozerať.



20. Prison Break

Očakávaný návrat Michaela Scofielda, jeho brata Lincolna Burrowsa a ich známych bude možno seriálovou udalosťou roka, aspoň čo sa širšieho a diváckejšieho ponímania týka, ale úprimne, v redakcii sme na to už takmer zabudli. Nielenže sa 5. séria už neuveriteľne dlho ani len nepripomenula, už vlastne ani neveríme, že to nebude podobný chaos ako pri poslednej sérii. Vraj má ísť o definitívne ukončenie príbehu dvoch bratov túžiacich po spravodlivosti a slobode, sme teda zvedaví, s čím scenáristi prišli tentoraz.



21. Ash vs. Evil Dead

Tak dobre, trochu sme vás tým počtom seriálov na titulke oklamali, ale 20 vyzerá v nadpise lepšie ako 21 a my sme vás o Asha nechceli ukrátiť, keďže si k nemu stále veľa ľudí nenašlo cestu. A to je veľká škoda, vzhľadom a fakt, že ide o jeden z najzábavnejších seriálov súčasnosti kombinujúci zmes hororu, komédie a gore šialeností si berie to najlepšie z pôvodnej Raimiho trilógie a vždy pridáva aj niečo originálne. Závery sérii sú síce miestami o držku (tá druhá mala mať celkom iný a oveľa lepší koniec, ale nakoniec bol vyškrtnutý), no celkový koncept sa nám stále páči, akurát sa už trochu začíname obávať, čím nás chce prekvapiť 3. séria.



Bonus: A Series of Unfortunate Events

A Series of Unfortunate Events je úspešná knižná séria plná čierneho humoru a hravej morbidity. Jej autorom je Lemony Snicket (alias Daniel Handler) a v kinách ste možno zaznamenali adaptáciu z roku 2004 s Jimom Carreym. Snímka nedopadla vôbec zle, avšak ďalšie pokračovania nenasledovali. Netflix sa teda rozhodol vyrukovať s vlastnou minisériou a zverejnil prvý teaser. Príbeh je o troch súrodencoch Baudelairovcoch: Violet, Klausa a Sunny. Tí stratili rodičov pri obrovskom požiari, ktorý okrem iného zničil celý ich dom. Súrodenci sa preto musia presťahovať k svojmu vzdialenému príbuznému - Grófovi Olafovi. Ten však má k ideálnemu rodičovi sakra ďaleko - je krutý, násilnícky a prvé na čo myslí je, ako by sa troch otravných deciek čo najskôr zbavil. Samozrejme tak, aby mu pripadol ich obrovský majetok. Trailer nižšie by vám mal dostatočne ukázať, ako to bude vyzerať vo finále.



Animované bonusy: Rick and Morty a Bojack Horseman

Zatiaľ čo Bojack je trošku iný level a rozhodne nejde o projekt pre tínedžerov, dať by mu mal šancu každý z vás. Ak máte radi inteligentné a vtipne podložené kritizovanie spoločnosti vo svete na to špeciálne určenom, skvelý animovaný počin of Netflixu je pre vás ako stvorený. Naše animáky sú v bonusoch aj skrz fakt, že sme z nich veľa v propagácií nevideli, nehovoriac o tom, že netušíme, kedy sa dočkáme 3. série Ricka a Mortyho, z ktorej sme nevideli jediný obrázok, akurát tak pár storyboardov v pohybe (hoci pôsobia úžasne). Nepochybne jedny z najlepších animovaných seriálov 21. storočia by nemali ujsť vašej pozornosti ani v budúcom roku.