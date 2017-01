Hugh Jackman v brutálnom traileri pre Logana dokazuje, že je najlepším superhrdinom, akého nám filmy ponúkli 

Ubíja ma sentiment a je mi to jedno. Pištím ako malé dievčatko na pieskovisku, ktoré práve vyhrabalo svoju obľúbenú hračku po tom, čo ju na chvíľu stratilo. Avšak, ja svoju hračku navždy odložím, no vezmem ju do rúk ešte raz, poslednýkrát, pričom to bude nádherné. Aj takéto pocity mnou lomcujú od 20. októbra 2016, kedy dorazil prvý a neuveriteľne podmanivý teaser trailer pre záverečný celovečerák s Wolverinom v podaní Hugha Jackmana. Logan bude modernou westernovkou skombinovanou s depresívnou atmosférou vyprahnutej Ameriky, ktorá už nerodí mutantov. Logan je jedným z posledných na svete a dúfa, že svoj život dožije v pokoji spolu so svojím dlhoročným priateľom Charlesom. Veci sa však skomplikujú, keď sa na scéne objaví Laura Kinney alias X-23, dievčenský klon Wolverina, ktorý vytvorila spoločnosť Essex na základe jeho krvi a DNA (ak ste videli X-Men: Apocalypse, viete, o čom hovoríme). Už na jej konci nám Foxovia teasovali hlavného záporáka pre budúcich X-Men, prípadne práve pre Wolverina.

Trailer nižšie pokračuje v skvelej kampani, ktorá Foxom od Deadpoola pri komiksovkách vychádza neskutočne dobre. Wolverine určite zaujme, no trailer nám ukazuje niečo z toho, čo tak veľmi uchvátilo prvých štastlivcov, ktorí videli debutových 40 minút z filmu. Tí boli X-23 nadšení. Zdá sa, že budeme aj my. Zatiaľ to vyzerá ako najlepší komiksový film od započatia prepojených komiksových svetov. Musíme dúfať, že to tak aj dopadne.

Hugh Jackman pravdepodobne po Loganovi navždy zavesí drápy na klinec. Ryan Reynolds síce dúfa, že ho spolu s fanúšikmi ukecá na kombo Deadpool/Wolverine, a hoci si to moje chlapčenské ja želá azda najviac zo všetkého, moje dospelejšie a filmovo precítenejšie ja je jasne proti. Zdá sa, že Mangold si siahne na dno svojich síl, scenár bude skutočne vypiplaný a my budeme mať možnosť rozlúčiť sa s Wolverinom vo veľkom štýle. Pripravte sa na to, že nepôjde o klasický superhrdinský, ba ani klasický X-Men film. Logan je finálnou kapitolou v 16 rokov rozprávanom príbehu. Ako skončí? To sa dozvieme až v kinách.

X-23 si údajne kradne každú scénu pre seba.

Jedným zo záporákov, ktorí by mali v Loganovi ťahať za nitky, by mal byť Mister Sinister aka Nathaniel Essex. Jeho existencia vo filmovom svete X-Men bola pritom už naznačená v potitulkovej scéne Apocalypse. V skratke o ňom dodáme iba toľko, že ide o vedca a majstra genetiky, ktorý vedie neetické a nebezpečné experimenty s cieľom urýchliť vývoj mutácie a vytvoriť tak úplne dokonalého mutanta. Mutáciami a ich skúmaním je doslova posadnutý, pričom vďaka genetickej transformácii je schopný ovládať nielen telekinézu, manipuláciu s mysľou, regeneráciu a energetické projekcie, ale aj zmenu svojej či okopírovanie cudzej DNA, takže sa môže stať úplne hocikým. Všetky menované schopnosti v kombinácii s jeho intelektom spôsobili, že sa stal pre hrdinov X-Men jedným z najsilnejších nepriateľov. Hlavnými záporákmi budú The Revears vedení Donaldom Piercom (Holbrook), no po Loganovi pôjdu znovu aj ľudia z Weapon X.

„Sme v budúcnosti, za epilógom z Days of Future Past a každú z postáv nájdeme v o čosi reálnejších podmienkach. No dôjde aj na otázky ohľadom starnutia, samoty a tiež hľadania miesta, kam by mohli jednotlivci patriť. Som pre svet ešte užitočný? Videl som to ako príležitosť. Tieto postavy sme už v akcii zažili, a to pri zachraňovaní sveta. Čo sa však stane, ak ste na dôchodku a vaša kariéra je na konci? Predstava, že mutanti už nie sú pre svet užitoční a nedokážu robiť veci tak ako predtým, bola pre mňa nesmierne zaujímavá. Ich schopnosti oslabli vekom.“ - James Mangold, režisér.

Dej snímky sa pravdepdobne bude odohrávať v roku 2034, kedy Logan prežíva jedny zo svojich posledných dní a organizácia vystupujúca pod menom Transigen unáša mladých mutantov, aby ich následne zmenila na vraždiace stroje. Hlavný hrdina je v tomto období starší, zdravie mu už neslúži tak dobre ako kedysi a jeho regeneračné schopnosti pomaly slabnú. Bolesť sa preto snaží zaháňať kombináciou alkoholu s práškami. Čo sa však Professora týka, ten na tom zdravotne tiež nebude najlepšie. Je totiž nestabilný a jeho myseľ sa stále viac zhoršuje. Loganovi bude so starostlivosťou o Xaviera pomáhať mutant Caliban, ktorého predstaviteľ Tómas Lemarquis bol po snímke X-Men: Apocalypse preobsadený Stephenom Merchantom.

Okrem Jackmana, Stewarta a Holbrooka uvidíme aj hercov, ako napríklad: Stephen Merchant (Caliban z X-Men: Apocalypse, akurát preobsadený), Richard E. Grant, Eriq La Salle či Elise Neal. Pôjde o tvrdé necenzurované R-ko, režisérom je James Mangold, ktorý sa postaral aj o predošlú Wolvieho sólovku a o scenár sa postaral David James Kelly. Dej zasadený do blízkej budúcnosti, kedy už mutanti dávno nechodia po Zemi v tak hojnom počte, ako kedysi, bude sčasti inšpirovaný komiksom Old Man Logan. A teraz, keď už ste videli nový trailer a viete všetko podstatné o deji (ak sa vám to vidí stále málo, klikajte do nášho vlákna, kde nájdete nespočetné množstvo článkov, kde sa venujeme všetkým možným drobnostiam. Ak sa vám však vláknom nechce prehrabávať, tu je obsiahle preview a tu zase prvé dojmy ľudí, ktorí videli 40 minút z filmu), pozrite si ešte raz prvý teaser a nalaďte sa na nostalgickú jazdu. Ostáva už len dúfať, že okrem emócií poskytne aj skvelý príbeh, úžasné postavy, akciu hodnú Wolverina a rozlúčku, akú si Hugh Jackman zaslúži. Premiéra filmu Logan je naplánovaná na 7. marec 2017.