Ako obstálo v recenziách vesmírne Passengers?

Embargo vypršalo a na svet sa začínajú dostávať prvé hodnotenia k očakávanému sci-fi dobrodružstvu Passengers. V hlavných úlohách sa predstavia všetkým dobre známi Chris Pratt a Jennifer Lawrence a zdá sa, že táto rozkošná dvojička sa bude musieť pripraviť na to, že budú čeliť prevažne skôr negatívnej kritike. Prvé ohlasy sú takmer jednotné a zhodujú sa v tom, že najnovší počin režiséra Mortena Tylduma sa zaradí k tým menej vydareným. Vzdiaľená budúcnosť... Chris a Jennifer o samote na palube vesmírnej lode letiacej šírim vesmírom... kombinácia, ktorá by mohla vyústiť v celkom slušný film. To, čo hlásajú prvé recenzie nás však presviedča o opaku.



Podľa magazínu Variety sa snímka skôr podobá špeciálnej epizóde populárnejšieho Star Treku. Je to jednoducho lovestory o 2 prežívších, ktorí sa pokúšajú zachrániť svoje a cudzie životy v najväčšom a najprádznejšom obchodnom stredisku vo vesmíre. IGN označil film ako pohodovú jazdu pre fanúšikov sci-fi žánru, ktorú ale mierne kazia nereálne situácie, s ktorými sa musia hlavné postavy pri ceste vesmírom vysporiadať. Redaktorom z tohto magazínu sa podarilo snímku popísať vcelku peknou myšlienkou, keď popísali životy dvoch zbližujúcich sa pasažierov na palube vesmírnej lode ako cestu, v ktorej ani tak nejde o cielovú destináciu ako skôr o dobrodružstvo, ktoré spolu po ceste zažijú. O filme by sa dalo hovoriť ako o ideálnej voľbe pre nejeden roztomilý pár, ktorý si zvykne spoločné ničnerobenie sprestriť návštevou kina.

Jemnejšie pohlavie sa uspokojí s romantickou drámou, niečomu, čo sa podobná príbehu Adama a Evy, tentokrát ale v skafandroch. Zatiaľ čo u mužov zabodujú akčné scény a pohľad na trblietavú vesmírnu loď, ktorý dokáže uspokojiť geek očko každého chlapa. To, že film je plný nedostatkov, je predvídateľný a postavám niekedy chýba štipka zdravého rozumu je už vec druhá. Passengers sa do našich končín ešte len chystá a je samozrejme od veci odrádzať vás od návštevy kina. Ak nemáte prehnané očakávania, máte chuť si v kine oddýchnuť a pozrieť sa na starosti dvoch sympatických vesmírnych cestovateľov, dá sa očakávať, že najnovšie sci-fi pre vás nebude zlou voľbou.