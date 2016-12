Ako pretáčky zmenili Rogue One? Chcelo Disney temnejší koniec a ktoré scény z trailerov vo filme chýbajú?

Koncom mája sa internetom začala šíriť panika ako požiar. "Rogue One čakajú pretáčky!", "Disney filmu neverí!". Podobné hlásenia ste mohli zaregistrovať na 90 % stránkach venujúcich sa filmom, vrátane tej našej. Bohužiaľ, väčšina fanúšikov a redaktorov si pravdepodobne neuvedomuje, že pretáčky sú pri blockbusteroch v súčasnosti prirodzené, ba priam vopred naplánované. V dobe, keď medzi sebou filmy súťažia o čo najväčšiu vizuálnu dokonalosť, by bol hriech nevyužiť možnosť natočiť si scénu ešte raz, ak sa v strižni zistí, že tu je zlé osvetlenie, tam sme to mohli zabrať z lepšieho uhlu a vlastne, vzhľadom na finálny strih by sme zase tamtú scénu mohli natočiť úplne inak. A to najmä pri filme ako Rogue One, ktorý sa podobne ako The Force Awakens snažil ísť cestou praktických efektov s použitím CGI len tam, kde to muselo byť.

Napriek týmto faktom môžeme opätovným pozretím trailerov a ich porovnaním s konečným výsledkom spozorovať, že veľa scén videných v ukážkach sa do konečného strihu naozaj nedostalo. Čo sa v skutočnosti stalo sa pravdepodobne tak skoro nedozvieme (skôr vôbec). Poďme spolu teda rozobrať a špekulovať aspoň na základe dostupných zdrojov.

Je možné, že Jyn a Cassian v pôvodnom strihu prežili? Podľa týchto záberov áno. Jyn pod nepriateľskou paľbou uteká zo Scariffu s plánmi Hviezdy smrti. Vo filme ale plány neopustili Citadelu, v ktorej boli archivované a neskôr odoslané rebelom. Zriedkakedy počuť o zmene záveru k smerom k ponurej strane. Pôvodne mali zrejme prežiť takmer všetci, minimálne sa mali ešte dostať na pláž, a to vrátane K.2SO. Na tomto obrázku totiž môžete vidieť Alana Tudyka vo svojom motion capture obleku, ako beží po boku Jyn a Cassiana smerom od základne. Koniec mal byť rozhodne iný, nech to Disney zachraňuje, ako len chce. Mali sme vidieť viac z plážovej bitky, ústupu Rebelov a rozhodne aj viac z Vadera. Pretáčky však výrazne zmenili záver snímky, no myslíme, že tentoraz to nebolo úplne na škodu. Akurát nám je ľúto, že asi nikdy neuvidíme pôvodný koniec. Gareth Edwards dokonca nedávno prezradil, že v pôvodnej verzii scenára takmer všetci prežili. Je teda možné, že Disney chcelo fanúšikom doručiť ozajstný vojnový film s citeľnými následkami? Ak áno, tak vám v mene fanúšikov ďakujem.

Jyn vs. Tie Fighter. V okamihu, kedy sa naša hlavná hrdinka dostala na samý vrch komunikačnej veže, som čakal, kedy príde tento moment. Najviac som bol zvedavý, kto bude sedieť v kokpite, potajme som však dúfal, že to bude Vader. Scéna sa ale neodohrala vôbec. V tomto momente je veľmi ťažké špekulovať o tom, prečo bola táto scéna pozmenená. Možno bola priamo napojená na vyššie spomínaný útek zo Scariffu.

Mohli sme naozaj dostať viac Vadera? Osobne som bol s jeho využitím maximálne spokojný. V konečnom dôsledku nebol ani hlavným záporákom, no jeho prítomnosť vo filme mala zmysel, o posledných dvoch minútach snímky ani nehovoriac. V TV spotoch a traileroch sa vyskytol záber, ktorý môžete vidieť vyššie. Naznačuje, že okrem rozhovoru na Mustafare sme sa mohli dočkať aj druhej konverzácie Lorda Vadera a Orsona Krennica.

"This is a rebellion isn't it? I rebel", túto hlášku si môžete pamätať z prvého traileru. Nie je to nič svetoborné a ani to nijako neovplyvňuje dej. Napriek tomu tieto slová v kine počuť nebudete. Dôvodom môže byť aj negatívna reakcia fanúšikov, keďže v kontexte traileru vyzneli vety, pravdupovediac, troška silene a smiešne. Okrem tejto hlášky bola z tohto vystrihnutá aj veta prenesená Mon Mothmou - "We have a mission for you. A major weapon's test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it". Ako ste mali možnosť vidieť, Rogue One bola misia, ktorá nebola Alianciou schválená. Jyn, Cassian a ich posádka sa na úlohu podujali bez politickej podpory rady rebelov. Existuje viacero indikácií, že v pôvodnom zostrihu bola situácia obrátená a bola to práve Aliancia, ktorá vyslala Jyn na túto misiu.

V prvých zverejnených záberoch sme takisto mohli vidieť zábery Sawa Gerreru, ktoré sa do konečného zostrihu nedostali. V tých sa postava, ktorú vo filme stvárnil Forest Whitaker pozerá na neznámu osobu a pýta sa: "What will you do when they catch you? What will you do when they break you? If you continue to fight, what will you become?". Zo spôsobu, akým je trailer zostrihaný jednoznačne vyplýva, že otázka je adresovaná Jyn. Po zhliadnutí filmu to až tak jednoznačné nie je. Samotná skutočnosť, že Saw je v tých záberoch bez vlasov naznačuje, že scéna sa odohráva v minulosti okolo obdobia, keď zachránil mladú Jyn. Je teda možné, že Rogue One malo dlhší úvod, než sme mali možnosť vidieť? Druhou možnosťou je, že boli pretočené všetky scény odohrávajúce sa v čase hlavnej dejovej línie a Saw v pôvodnom zostrihu nemal vlasy ani v minulosti, ani v prítomnosti. Čo si o tom myslíte? Podeľte sa s vašimi názormi v komentároch!