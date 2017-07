 Slovák Vladimír Furdík je Night Kingom v Game of Thrones. Ako sa skúsený a talentovaný kaskadér dostal na vrchol Hollywoodu? (Rozhovor)

Rozhovor s Vladimírom Furdíkom alias Furďom sme vám sľubovali už veľmi dlho. Taktiež je pravdou, že bol hotový už pár mesiacov a čakali sme na príchod Game of Thrones. Bolo nám jasné, že takto si ho užijete ešte viac a dostane sa k oveľa viac fanúšikom filmu a seriálu. Dnes sa toho totiž o obidvoch dozviete veľmi veľa. Sme radi, že sa v tomto rozhovore venujeme aj iným veciam, Vladovej minulosti, tomu, ako jeho práca vlastne funguje a ako začínal. Chlapi a ženy z jeho branže sú totiž oproti iným členom štábu dosť v nevýhode. Za posledné roky sa udialo až príliš veľa nehôd, niekedy aj so smrteľnými následkami. Kaskadéri si jednoducho zaslúžia viac priestoru a uznania, rovnako ako všetci, ktorí na filme pracujú, no nik na nich neukáže prstom.

Bez kaskadérov by množstvo filmov nevzniklo (nie každý má gule Toma Cruisa) a hlavne by tak dobre nevyzerali ani všetky tie úžasné akčné scény. Rovnako ako mo-cap herci a ďalší dôležití ľudia, ktorí robia film filmom (a seriál seriálom), ani kaskadéri to nemajú jednoduché, no o tom vám už viac povie Vlado. My sme veľmi radi, že našu ponuku na rozhovor prijal a mohli sme ho teda vyspovedať ako prví. Týmto ho pozdravujeme, želáme veľa úspechov, no hlavne zdravia a bezpečnosti na natáčaní. Pevne veríme, že s ním ešte niekedy pokecáme, dovtedy si ale užite obsiahly rozhovor s uznávaným a skúseným kaskadérom.

Ahoj Vlado, všetci naši čitatelia už asi vedia, kto si, no ja by som ťa poprosil, aby si sa na začiatok rozhovoru predstavil. Odkiaľ si, kde momentálne žiješ, koľko máš rokov a kde pracuješ?

Volám sa Vladimír Furdik, vo svete ma poznajú pod prezývkou Vlad alebo Furdo, čo si v anglicky hovoriacich krajinách ludia často automaticky spájajú s menom Vlad z nemenovaného filmu. Žijem v podstate kočovným životom, hoci som svojím spôsobom stále Slovák s trvalým pobytom v Bratislave, no väčšinu času trávim na cestách alebo v Česku, keďže odtiaľ pochádza moja manželka a žijú tam aj moje deti.

V júli 2015 sme o tebe napísali článok (odporúčame prečítať si ho, funguje ako skvelá predstavovačka a predkrm pred obsiahlym rozhovorom. Vlado sa v GoT objavil až o rok neskôr). Venujeme sa v ňom tvojim profesionálnym začiatkom, kariére a najväčším úspechom. Prečítalo si ho takmer 30 tisíc ľudí. Keď sme k tvojmu menu priradili fenomenálne Game of Thrones, náš ďalší článok má v momente, kedy spisujeme otázky, cez 112 tisíc videní. Jedno je isté, ľudia sa o teba zaujímajú a sú radi, že aj Slovák sa presadil v takej enormnej konkurencii. Vnímaš okolo seba v posledných rokoch či roku väčší rozruch, alebo sa nič nezmenilo?

Po epizóde Game of Thrones, kde sa objavila aj moja tvár a ľudia ma spoznali, sa na mňa pochopitelne upriamila určitá pozornosť a snažili sa ma kontaktovať viaceré médiá. Momentálne však odmietam akékoľvek rozhovory, vy ste prvým médiom, ktorému poskytujem interview. Jedným z dôvodov je fakt, že nie som príliš často na Slovensku a zároveň si myslím, že som v živote už robil na väčších a lepších projektoch, no vtedy sa na mňa pozornosť neupriamila.

Čo sa týka tlaku, tak jediné, čo môžem povedať je, že nie som zvyknutý byť v pozícii, kedy som oslovovaný napríklad s ponukami na rozhovor a určite by som nebol rád, keby ma ľudia zaškatuľkovali ako známu osobnosť, najmä keď sa vo filmovom priemysle pohybuje obrovské množstvo talentovaných ľudí pracujúcich na podobne veľkých projektoch, ktorých práca tiež nie je v povedomí verejnosti dostatočne docenená. Myslím si, že voči týmto ľuďom by to bolo veľmi nespravodlivé, keďže takisto robia peknú prácu a nikto sa o nich nezaujíma. Mňa priviazali o strom v Game of Thrones a zrazu som „slávny“, čo jednoducho nechápem.

V koľkých filmoch si už vystupoval ako postava/herec, kedy môžeme tvoju tvár zreteľne vidieť, respektíve mal si nejaké repliky?

Filmov, na ktorých som pracoval mohlo byť 70, možno aj 100. Pamätám si na úplné začiatky, čiže na vek okolo 15 rokov, kedy som v období komunizmu skákal od jedného filmu k druhému. Vtedy sme ešte za Česko-Slovenska pracovali v klube, ktorý sa venoval zabezpečovaniu koní pre filmové produkcie a ja som bol jeden z jazdcov. Toto obdobie môjho života považujem za jedno z vôbec najkrajších, respektíve mam naňho tie najkrajšie spomienky, najmä preto, že život bol vtedy veľmi jednoduchý. No a čo sa hovorených úloh alebo postav, ktoré bolo vidieť na plátne týka, tých bolo veľké množstvo, no ľudia ťa nezaregistrovali, lebo si nebol dôležitá postava. Aj keď som sa pohyboval okolo rôznych známych hercov, ako napríklad vo filme Sherlock Holmes, kde som bol jedným z cigánskych kočovníkov, ktorí pomáhali Sherlockovi presunúť sa z bodu A do bodu B, tak je zaujímavé, že vtedy si ma nikto nevšimol.

Replík až na par úloh v slovenských filmoch veľa nebolo. Pred asi 16 rokmi som si zahral v jednom počine absolventov konzervatória, v ktorom som dostal jednu z hlavných úloh – šoféra kamiónu prevážajúceho istú rodinu do ich nového domova. Členovia rodiny sa počas cesty stratia a príbeh sa venuje samotnému hľadaniu ich domova. Tu som mal dôležitú úlohu s množstvom replík. Väčšinu postáv, ktoré som hral však boli bez replík. Malú hovorenú úlohu som mal ešte v Pirátoch z Karibiku, no tam ma do slovenčiny nadaboval niekto iný a myslím, že pár riadkov som mal aj vo Fantagiro. Nikdy som sa ale nepovažoval za herca.

Pokiaľ nás internet neklame, na kaskadérskych kúskoch si pracoval vo vyše 50 projektoch. V koľkých z nich si bol kaskadérom a v koľkých si zase dohliadal na celé akčné/kaskadérske scény ako supervisor?

V každom filme, na ktorom som pracoval som bol kaskadérom a v poslednom období pomáham vytvárať bojove scény pre filmy, hoci to nemám oficiálne uvedené v titulkoch. V podstate pripravujeme choreografie bojových scén a následne učíme hercov a ostatných kaskadérov, čo presne majú na pľaci robiť. Ako supervisor alebo teda dohliadač mám ako pravá ruka stunt coordinatora zodpovednosť za celý priebeh akčných scén na pľaci v prípade, že samotný coordinator je zaneprázdnený inými povinnosťami. Týchto creditov však oficiálne nemám veľa, no v podstate som teraz tým, ktorý pripravuje akčné scény do filmov alebo špeciálne pre Game of Thrones. Pri takýchto scénach strávime mesiac aj dva v telocvični, pripravíme bitku na základe predstavy režiséra a scenára, potom ju režisérovi ukážeme, ten si ju pozrie, prípadne povie, že ju nechce alebo má novú myšlienku, podľa ktorej musíme danú scénu prerobiť. V Game of Thrones sa nám stalo, že sme sekvenciu súboja mladého Neda Starka so Serom Arthurom Dayneom prerábali aj štyrikrát, kým s ňou bol režisér spokojný.

Ktorý projekt považuješ ty osobne za najdôležitejší v tvojom živote? Taký, ktorý určil tvoje ďalšie kroky v danej profesii a zviditeľnil ťa?

Osobne si myslím, že pre mňa a našu partiu boli prelomovým projektom Traja mušketieri. Keď sme boli oslovení s prácou na tomto filme, malo isť o trojtýždňovú záležitosť, no napokon sme pri natáčaní strávili tri mesiace a režisér nás dokonca obsadil do malých úloh. Tam ma môžu ľudia vidieť ako jedného z bratov, ktorí naháňajú D’Argtanana, pretože zviedol ich sestru. Celé sa to stalo náhodou, keď na pľaci počas natáčania potreboval režisér obsadiť tieto postavy, postavil si niekoľko z nás doslova do rady, pozrel si naše tvare a obsadil troch chalanov z našej slovenskej partie (vrátane mňa). Jeden z nás bol herec, ktorý mal aj niekoľko replík, zatiaľ čo mi ostatní sme takpovediac postávali dookola.

Čo všetko ako kaskadér ovládaš? Určite sa aj vy delíte na isté špecializácie. Nakoniec, nie každý asi ovláda šerm, jazdu na koni, náročné akrobatické kúsky, pästné súboje či skoky cez ohnivé budovy.

Je jasné, že je výhodou mať čo najširší rozsah. Keďže ja som mal možnosť robiť veľmi veľa historických filmov, tak som potom po čase ani neriešil nejaké kaskadérske kúsky s autami a motorkami, takže sa vôbec nepovažujem za človeka, ktorý by vedel urobiť nejaký výkon v tomto smere, no na druhú stranu viem takúto scénu zorganizovať a pripraviť, keďže som to veľakrát videl a mám mnoho priateľov, ktorí by mi vedeli s niečím takýmto pomôcť. Osobne viem ale urobiť vlastne všetko okrem áut a motoriek. Celkovo existuje mnoho kaskadérov, ktorí majú mnoho rôznych špecializácií, no to neznamená, že človek, ktorý pracuje na kúskoch s motorkami, by nemohol robiť historický film.

Odkedy sa vlastne kaskadérskej činnosti venuješ a ako si sa k tomu dostal?

Ako som spomínal, bolo to ešte počas komunistického Československa, keď som mal približne 15 alebo 16 rokov a bol som členom jazdeckého klubu, ktorý zabezpečoval kone pre filmy a to bol aj môj prvý kontakt s nimi.

Okrem nášho článku sme ťa spomínali spoločne s pánom Kyselicom v samostatnom rozhovore (kliknite sem, nebudete ľutovať) s ním. Aký s ním máš vzťah? Bol tvojim mentorom?



Otázky boli položené ešte pred smrťou pána Kyselicu, nech odpočíva v pokoji.





Gusta som spoznal trošku neskoršie. Mal som približne 16 rokov, keď som prešiel do Borseusu, kde bol Gustáv Kyselica šéf. Vzťah s ním by sme mohli pomenovať v dvoch rovinách. Z jednej strany rozhodne ako mentor. On bol vlastne ten, kto mi radil a usmerňoval ma. Potom je tu tá druhá rovina, ktorú by som prirovnal k vzťahu otca a syna, kde svojím spôsobom svojho otca rešpektujete, ale nesúhlasíte so všetkými, povedzme radami. Mal som voči nemu veľký rešpekt, ale keď som dospel a uvedomil si, že pokiaľ chcem stúpať v pomyslenom rebríčku vyššie, tak som musel opustiť ten starý systém a ísť svojou vlastnou cestou, pretože keby zostanem v tomto starom systéme, ostal by som stále na ten istej úrovni. U neho ste mali istotu, no pri ceste za úspechom musíte riskovať.

Kedy si sa dostal do Hollywoodu? Ako dlho trvalo, kým si sa objavoval a začal pracovať na svetoznámych blockbusteroch? Vyhľadali si ťa postupne producenti, alebo sa o tebe v Hollywoode šírilo veľmi dobré slovo?

Prelomom v kariére boli, ako som už spomínal, mušketieri, no osobne som sa na to nikdy nepozeral ako na budovanie kariéry. Vždy som sa snažil len prežiť a zarobiť si nejaké peniaze. Hľadal som si prácu a keď som ju získal, snažil som sa ju urobiť dobre. Väčšinou som mal šťastie a podarilo sa mi odviesť dobrú prácu a to spôsobilo, že moje meno sa začalo rozširovať medzi ľudmi v brandži. Veľkým medzníkom bol aj Stardust, pri ktorom sa mi podarilo dostať sa medzi komunitu anglických kaskadérov a získať si ich rešpekt. Po Starduste potom prichádzali ďalšie a ďalšie ponuky a rešpekt spájaný s mojim menom bol čím ďalej tým väčší. Nikdy som sa nesnažil si ľudí znepriateľovať. Ja vždy hovorím – urobte dva kroky dozadu a krok dopredu. Ak sa budete snažiť urobiť tri kroky dopredu a nebudete ochotný akceptovať nejaký ten krok dozadu, tak nemáte šancu prežiť. V tomto biznise si vás tá práca nájde. Nemusíte byť v Amerike, môžete pôsobiť na Slovensku či v Maďarsku. Ak ste dobrý, Hollywood si vás nájde.

Ktorý bol tvoj vôbec prvý zahraničný projekt?

To bolo ešte niekedy v roku 1986, kedy som na nemeckej koprodukcii pracoval na filme Rozprávka o živej vode.

A čo tie slovenské, prípadne české. Vieme, že si Jakubiskovi pomáhal s Bathory. Bolo toho viac a šlo vždy o kaskadérske kúsky?

Napríklad televízny seriál Štúrovci. To bola výborná práca. Je škoda, že podobné projekty sa u nás už nerobia. Stretávať sa so slovenskými hereckými legendami bol skvelý zážitok. Mal som napríklad aj možnosť tri roky šermovať v SND v Rómeovi a Júlii, čo sú nezabudnuteľné zážitky. Počúvať historky týchto známych osobnosti v prestávkach medzi scénami a po predstavení bolo nádherné. Je mi ľúto, že už to ani v tomto ohľade nie je to, čo bývalo. Hral som tuším v projekte Prstene pre dámu, bol som však relatívne dôležitá postava, no opäť som nemal žiadne repliky.

Na IMDb svieti pri tvojom mene s kolónkami stunts pár zaujímavých filmov. Napríklad také Kráľovstvo nebeské, Eragon, Stardust, Múmia či Prince of Persia. Zdá sa, že v posledných rokoch si stúpal po rebríčku ešte vyššie. Svojími kaskadérskymi kúskami si obohatil aj Noaha, Exodus, Promethea či Skyfall. Dá sa povedať, že už pracuješ len na obrovských hollywoodskych projektoch a producenti si ťa vyberajú spomedzi tých najlepších? Prezraď našim čitateľom, na akých iných známych projektoch si ešte pracoval.

Aj keď som veľakrát robil na filmoch Ridleyho Scotta, tak musím povedať, že často išlo iba o náhodu. Napríklad pri nakrúcaní Prometheusa som iba prechádzal cez Pinewood Studios pri práci na úplne inom filme. Stretol som Ridleyho, pozdravili sme sa, on si pamätal, že už sme na niečom pracovali, zakecali sme sa a potom sa ma opýtal, či by som nemal čas prísť v nedeľu na kamerové skúšky. Ja som prišiel, trošku som mu pomáhal a nakoniec to skončilo obsadením vo filme.

Väčšinou si vás ale do filmu vyberá stunt coordinator, ktorý naň dostane podklady. Najprv hľadá tím, ktorý je zložený z dablérov pre hercov, poprípade niekoho, kto mu postaví akčné šermiarske scény, bitky, choreografie. Tomu sa hovorí co-tím, ktorý sa zostavuje ešte predtým, než sa začne nakrúcať film. Potom nasleduje príprava trvajúca približne jeden až dva mesiace, počas ktorej si režisér obsadzuje vedľajšie postavy. Aj jemu je ale logicky lepšie vybrať si spomedzi kaskadérov, ktorí už na príprave filmu aktívne pracujú. Na to, aby ste mohli byť obsadený do filmu v zahraničí ale musíte mať svojho vlastného agenta. Je to vlastne celý proces – agent vyhľadáva filmy, ktoré sa budú v budúcnosti nakrúcať. Pokiaľ vidí, že túto rolu by ste mohli stvárniť, pošle režisérovi vašu demo nahrávku, ten si ju pozrie a urobí si výber približne 10 ľudí.

Týmto pošle jednu scénu zo scenára, ktorú si doma nahráte a obratom pošlete naspäť. Tu vás buď vyradia, alebo sa dostanete do užšieho výberu. Potom už zvyčajne letíte do Hollywoodu/Anglicka/Francúzska, kde sa stretnete priamo s režisérom a tam sa už aj o vašej úlohe rozhodne. Takže, ako môžete vidieť, bez dobrého agenta s kontaktmi kariéru v zahraničí nemôžete urobiť. Tým chcem povedať, že ktokoľvek, kto sa na to cíti, vrátane slovenských hercov, má šancu zahrať si v zahraničných filmoch. Stačí si nájsť agenta, nahrať demo a ponúkať sa.

Určite si za ten čas počul množstvo pikošiek a sám zažil úžasné veci. Čo najúžasnejšie sa ti už na natáčaní stalo? Odniesol si si niekedy aj nejaké cenné suveníry?

Suveníry si domov nenosím, na ne by som potreboval separátny barák. Rád však zbieram kamene a okrem toho mám ako pamiatku len fotky. Čo sa týka zážitkov, tých je dosť, nie všetky však treba vynášať na svetlo sveta. Úžasné pre mňa bolo pripravovať bojovú scénu s Denisom Quaidom. Ten len prišiel, pozrel si choreografiu, odišiel a na druhý deň ju perfektne natočil. V Kráľovstve nebeskom som mal scénu, kde som hral jedného z rytierov, ktorí prepadli Orlanda Blooma v púšti a on ma mal trikrát kameňom udrieť do krku. Udrel ma tak silno, že som mu musel povedať, aby ubral plyn a nezabil ma. Po treťom pokuse už sa mi ospravedlnil s tým, že sa nechal uniesť. V ten deň mi potom večer nechal poslať kartón piva, čo bolo od neho milé.

Veľmi dobre sa mi pracovalo s Channingom Tatumom, ktorému som robil dabléra. To je jeden skvelý človek, žiadna hviezda, naopak je veľmi skromný a chová sa k vám ako k seberovnému. Mark Strong je tiež vynikajúci chlapík, ktorý s vami jedná ako s priateľom. Pamätám si takú malú vtipnú situáciu s Russellom Croweom na natáčaní filmu Noah – keďže som s nim pred tým spolupracoval na Robinovi Hoodovi, čakal som, že ma bude poznať, no dostalo sa mi len zdvorilého pozdravu. Keď sme mu potom ukazovali scénu z Noaha, kde ma jeho dablér udrel veľmi silno do nosa a ja som sa zrútil na zem, tak práve po tom páde zrazu zvolal “Vladimír, veď ja ťa poznám“.

Skvelé zážitky sú pre mňa aj tie, keď pracujeme na nejakej náročnej scéne a podarí sa nám. V Robinovi Hoodovi bola napríklad jedna mimoriadne ťažká scéna, kde Mark Strong zistí, že stráca prevahu a snaží sa utiecť a v cvale do mňa (ako jeho dabléra) vrazí dablérka Cate Blanchett. V takomto prípade je extrémne náročné vypočítať presný timing, keď sa ma daný stret udiať na presnom bode, zatiaľ čo každý z nás vyráža z úplne iného miesta a vzdialenosti. Keď máte “zabit” dvoch-troch ľudí a potom vyraziť, zároveň sledovať či druhý jazdec vyrazil včas, upraviť rýchlosť cvalu, aby ste sa stretli na správnom mieste... Ak sa vám niečo také podarí, je to zážitkom samo o sebe. Preto je aj najväčší počet mojich zážitkov spojených práve so samotnou prácou. Niektoré scény vyžadujú kus šťastia a absolútny prehľad a ľudia si málokedy uvedomujú, kolko skúseností a schopností musíte mať, aby ste aj tie jednoducho vyzerajúce scény zvládli.

Na pľace veľkofilmov si už strávil veľké množstvo času. S ktorými významnými osobnosťami, či už hercami, scenáristami, producentmi, kameramanmi či režisérmi si sa stretol? Ten zoznam bude asi pekne dlhý, že? Nadviazal si s niektorými z nich aj bližší ako pracovný vzťah? Je nejaký herec, ktorému robíš "osobného dabléra"?

No ako som spomínal, Markovi Strongovi som robil osobného dabléra už v asi štyroch či piatich filmoch, pričom som už dostal ponuky na ďalšie. Myslím, že išlo o Kingsman, no ja som bol vtedy odcestovaný, čo mi je ľúto, pretože je tam scéna v kostole, ktorá získala ocenenie za kaskadérsky najlepšie zvládnutú scénu roku. (Vlado film nevidel, takže sme ho upozornili, že Mark sa v spomínanej scéne neobjavil a miesto neho v nej dominuje Colin Firth. Odľahlo mu teda, že o ňu neprišiel). Ako som teda povedal, najlepší vzťah mám teda s Markom Strongom. On sám mi dokonca navrhol, aby som sa stal oficiálne a natrvalo jeho osobným dablérom. Na to som ale zareagoval, že by to v Európe pravdepodobne nefungovalo.

V Amerike to funguje tak, že herci si držia osobného kaskadéra dajme tomu 10 rokov, pričom platení sú na základe toho, koľko im ten herec povie. V Európe ste platený podľa zastaraného systému, ktorý sa pravdepodobne nikdy ani nezmení. V Amerike je to úplne iné. Pokiaľ ste šikovný, môžete si kariéru vybudovať aj za 2-3 roky. A je jedno, či ste sa v nej narodili, alebo tu len žijete. Napríklad, Russel Crowe je Austrálčan, ktorý prvého osobného dabléra dostal pri nakrúcaní Gladiátora a udržal si ho 15 rokov. Tu, vrátane Anglicka, musíte vstúpiť do systému a makať 15-20 rokov na to, aby ste sa niekým stali.

Ani ty si neunikol novodobému fenoménu komiksoviek. Kaskadéra si robil v Thor: Dark World. Môžeme očakávať ďalšiu spoluprácu s Marvel?

Samozrejme, možnosti tu sú, no ja sa nikdy nerozhodujem podľa toho či je to Marvel alebo nie. Dostal som ponuku robiť napríklad na Assassinovi, no týždeň na to ma produkcia Game of Thrones oslovila s ponukou zahrať si Night Kinga a ja som si z týchto dvoch ponúk vybral práve Game of Thrones. V novembri minulého roka ma Marvel oslovil kvôli Doctorovi Strangeovi, kde malo ísť o 6 mesiacov príprav a filmovania, no keďže sme vtedy finišovali Game of Thrones, musel som ich odmietnuť. Vo februári sa znova ozvali s ponukou na 3 mesiace práce, no v tom čase som už bol tak vyčerpaný a mal som iné starosti, takže som zase povedal nie. Či bude nejaký ďalší Marvel sa uvidí.

S ktorým štúdiom či režisérom sa ti v celej kariére pracovalo najlepšie? Pán Kyselica nám prezradil, že ste údajne veľkým obľúbencom Ridleyho Scotta.

Najlepší je podľa mňa Guy Ritchie. Je s ním sranda a zažívam pri ňom absolútnu pohodu pri práci. Je to skvelý režisér a pokiaľ by som mal možnosť s ním opäť pracovať, neváhal by som. Mohol som ísť pracovať na novom filme o kráľovi Artušovi. Bola tu menšia možnosť, boli aj kontakty, no priznám sa, že som sa dostal do tej fáze vo svojej práci, kedy sa nesnažím silou mocou pracovať na nejakom projekte, radšej budem v tej pozícií, že ja budem čakať na to, či ma niekto osloví. Túto prácu nemôžete robiť tak, že telefonujete a prosíte niekoho, aby vám dal robotu, skôr to musíte robiť tak, že dávate ostatným najavo, že ste voľný. Jednoducho nebudem prosiť o robotu, radšej si počkám na nejaké ponuky. A na druhej strane som zase rád, keď konečne dokončíme nejaký film a ja sa vrátim domov k rodine. S Ridleym nemám žiadny problém. Pri každom filme sme si rozumeli, na druhej strane viem, že pri nakrúcaní vyžaduje od každého 200% nasadenie.

V akom rozsahu sa venuješ koňom? Aký máš vlastne k týmto zvieratám vzťah a čo ťa k nim doviedlo?

Vďaka koňom som sa v podstate dostal do filmového priemyslu. Mám ich veľmi rád, hoci sú obdobia keď pripravujete film a cvičíte s nimi niekoľko mesiacov a po osemhodinových dňoch v sedle toho máte po krk. Doma sa tomu potom radšej vyhýbate. No kúpil som si vlastného koňa a možno v budúcnosti privediem ešte jedného pre deti.

Dokedy plánuješ pracovať v Hollywoode na najvyššom leveli? Nie si už skrz všetok ten stres a náročnosť práce unavený?

Pri filmoch vám veľmi rýchlo ubehne život. No a keď si vás niekto objedná, musíme na nakrúcaní stráviť týždeň, dva, niekedy aj mesiac. Pracujete soboty aj nedele, kedy sa nemôžete vrátiť domov za rodinou, bývate niekde po hoteloch a uvedomujete si, že doma vám uteká práca, ktorú by ste inak mohli urobiť. Niekedy ráno prídete na pľac a povedia vám, že vás nepotrebujú, no vy tam musíte tých 10 hodín stráviť, pretože vás za to platia. Nemôžete len tak odletieť na pár hodín domov a potom zase naspäť. Na jednu stranu strávite mnoho času v zaujímavých destináciách a svojím spôsobom sa stávate slávnym, na strane druhej vám život strašne rýchlo utečie. Keď si vezmem, čo všetko som za ten čas mohol urobiť doma... vychovávať deti. Keď boli menšie a prišiel som domov, len na mňa pozerali a nechápali, kto prišiel. Sú to proste dve váhy, ktoré sa preklápajú na rôzne strany.

Máš nejakých žiakov, prípadne niekoho zo Slovenska či Česka, ktorý by pokračoval v tvojích šľapajách?

Nie, nikoho takého nemám.

Nachádza sa momentálne na Slovensku nejaká kaskadérska škola či možnosť výcviku? Ak by sa dnešný mladý Slovák rozhodol stať sa kaskadérom a dá si za cieľ pracovať na tých najväčších filmoch, myslíš, že má reálnu šancu presadiť sa?

Svojho času sme sa o to pokúšali, no uvedomili sme si, že potom tým ľuďom nevieme nájsť robotu. Keby sa u nás točia filmy aspoň v podobných intervaloch a množstve ako napríklad v Čechách, bol by tu priestor na vznik kaskadérskej komunity. Bolo tu pár mladých ľudí, ktorých to bavilo ako koníček a zaujímali sa o to, no videl som, že pokiaľ by si nenašli v tomto smere prácu, tak sa na to vykašlú. U nás jednoducho nie je toľko príležitostí, aby sa tí ľudia vycvičili na takú úroveň, akú treba vo filmoch. Nedávno som čítal článok o tom, že dvaja slovenskí herci sa na pľace pri jednej scéne skutočne bili a pochvaľovali si to. No musíte si uvedomiť, že vy nenatočíte dobrú scénu tak, že sa dvaja ľudia dobre bijú.

Vy musíte mať choreografiu tak uveriteľnú, aby to naozaj vyzeralo ako bitka. Nemôžete do seba pustiť dvoch hercov, aby sa bili hlava nehlava, len preto, že im to vyhovuje. Pokiaľ by ste tú scénu chceli zopakovať, už nikdy to tak nedajú. Ak na Slovensku chcú nakrúcať scény s tým, že herci sa budú biť hlava nehlava, ako potom chceme vychovať dobrých kaskadérov, ktorí tie scény zvládnu urobiť naozaj dobre? Nemôže niekto, kto už niekedy dal niekomu v krčme facku, prísť na pľac a povedať: „Pozri, takto to má vyzerať.“ Takto to proste nefunguje. Svojím spôsobom môžeme vidieť, ako kaskadérstvo u nás vymiera. Neviem si predstaviť, že by sa v súčasnosti na takýchto základoch mohla vybudovať kvalitná komunita.

Pracoval si už niekedy s ľuďmi, ktorí ťa svojou snahou či odvedenou prácou sklamali, inými slovami, boli to také drevá na pľaci?

Ak môžem odpovedať skrátene, tak áno.

Aký máš názor na CGI a potrebu niektorých režisérov natáčať scény pomocou počítačov aj vtedy, keď to nie je potrebné?

Je jasné, že bez green screenov sa to už dnes na rovnako vysokej úrovni robiť nedá. Ako príklad nám poslúži scéna, ked sa herec či kaskadér musí oháňať bičom. Niečo také sa však nenaučíte za mesiac, je teda efektívnejšie aj efektnejšie, keď sa pár scén dorobí počítačovo. Technológia CGI sa zlepšuje, no veľakrát som videl film, kde ho v minulosti ešte neskutočne pokazili. Dajme tomu pred 5 rokmi, kde vám CGI ešte znepríjemnilo pocit z filmu. Dnes sú už filmy kvalitnejšie a technika taká moderná, že človek to už niekedy ani nepostrehne.





Povolanie kaskadér je v očiach verejnosti jednoznačne podceňované a neupriamuje sa naň dostatok mediálnej či filmárskej pozornosti. Mali by ľudia a samotní tvorcovia filmu byť ľuďom ako ty viac vďační za výslednú podobu filmov? Sem-tam sa hovorí aj o oscarovej kategórii. Myslíš, že sa toho jedného dňa dočkáme, alebo budú kaskadéri a ich práca aj naďalej v tieni iných aspektov filmu?

Myslím si, že sa už plánuje nejaký Oscar pre kaskadérov, ale bude to veľmi ťažké. Kaskadéri majú svoje vlastné ocenenia a jedno z nich by sa dalo označiť za ekvivalent Oscara, no keď niekedy vidím, kto to vyhral, príde mi to veľmi nefér. Dám príklad. Niekto vyhrá toto ocenenie za “horenie”, pričom ja som v ten istý rok videl iného kaskadéra, ktorý síce nebol vo veľkofilme, no jeho “horenie” bolo stokrát lepšie. Ako televízny film sa však pre túto cenu nemohol kvalifikovať. Preto sa obávam, že ak bude jedného dňa na vyhlásení Oscarov kaskadérska kategória, tak ani tam nebude víťaz nutne spravodlivo najlepší. Vezmite si, že udelia cenu za naháňačku na autách, ktorá síce môže byť skvelá, ale ja som si istý, že budem vedieť o nejakom menšom alebo televíznom filme, kde to urobili lepšie. Pri akomkoľvek odovzdávaní cien mám pochybnosti o férovosti, keďže to nie je súťaž v behu, kde sa dá odmerať najlepší čas.

Nejaké to ocenenie sa podľa internetu ušlo aj tebe. Stoja teda na poličke u Furdíkovcov aj nejaké významné ocenenia?

Príliš to neriešim. Párkrát sa mi niečo ušlo, no vždy to doma schovám do skrine.

Za svoju kariéru si už utržil aj nejaké to zranenie. Došlo aj k nejakým vážnejším úrazom, respektíve, bol si svedkom či obeťou nejakého vyslovene zbytočného alebo vtipného zranenia?

V roku 2000 som mal tažké krvácanie do hlavy pri natáčaní na Malte, kedy asi 3 či 4 hodiny nebolo jasné, či vôbec prežijem.

Presunieme sa ku Game of Thrones. Ako si sa k tomuto projektu vôbec dostal?

Klasika. Zdvihnete telefón, spýtajú sa vás, či chcete robiť Game of Thrones a vy poviete áno. Vtedy som mal práve mesiac čas, odišiel som tam, obliekli ma ako White Walkera, lebo som bol vysoký a išli sme točiť Hardhome. Tam som urobil scénu v chalupe s Jonom Snowom, potom ma zabil a išiel som domov.

Odkedy si jeho súčasťou, či už ako poradca, kaskadér, supervisor kaskadérov či herec? Vzhľadom na to, akú postavu hráš, určite ťa ešte v show párkrát uvidíme, že? Ako dlho si vedel, že sa staneš Night Kingom? Povedal si to niekomu zo svojho okolia, alebo si sa bál prípadnej pokuty zo strany HBO?

Nie, nikto mi vyslovene nepovedal, aby som o tom nikomu nehovoril. Takisto som nemal ani ja potrebu o tom teraz každému hovoriť.

Aké boli tvoje pocity po tom, čo s tým návrhom tvorcovia show prišli? Prečo vlastne došlo k preobsadeniu postavy? Bolo to kvôli akčným scénam, ktoré sa rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie natočia s tebou ako kaskadérom?

Nikdy som sa na to nikoho nepýtal. Už sa ma to pýtalo viacero ľudí, taktiež aj kaskadéri, no ja naozaj nemám šajnu, prečo k tomu došlo.

Stretol si sa so showrunnermi seriálu, D. B. Weisom a Davidom Benioffom, respektíve s niektorými zo seriálových hviezd? Dostal si do rúk hrubý scenár, alebo len svoje scény? Je nám jasné, že nám nemôžeš nič konkrétne prezradiť, no vieš aspoň ty sám niečo, čo my nie?

Áno, so showrunnermi som sa už stretával a stretávam naďalej, rovnako ako s niektorými hercami. Nikto nedostáva celý scenár. Ani herci. Minulý rok však uniklo veľa informácii, s čím asi HBO nebolo veľmi spokojné. Inak ale okrem režisérov a podobne vysoko postavených ľudí nedostáva celý scenár nikto. Veľakrát sa stane, že s nami prídu herci cvičiť do telocvične a my vieme viac ako oni.

Oživenie Jona Snowa bolo veľmi strážené a vedel o ňom len skutočne málokto. Aspoň tak sa to povráva. Je to pravda, alebo to bolo štábu a hercom viac-menej jasné?

Neviem ako ostatní, no ja som o tom vedel.

Ťahajú z teba známi a rodina spoilery? Ako odolávaš tomu tlaku, ktorý sa na teba zosype, ak sa tak už nestalo? Predsa len, hráš jednu z kľúčových postáv.

Nie, nestretávam sa s tým, že by ľudia silou-mocou chceli vedieť čo sa stane. Ani moje deti sa ma na to nepýtajú, chcú si to pozrieť bez toho, aby niečo vedeli dopredu.

Ako prebieha príprava na natáčanie. Konečný vzhľad White Walkers sa dotvára pomocou VFX, hoci na sebe máte slušnú porciu make-upu, je tak? Koľko trvá nanášanie make-upu v tvojom prípade?

Oči sú tvorené vizuálnymi efektami. Vy síce dostanete očné kontakty, no aj to len na to, aby potom vedeli za počítačom ten výsledný efekt umocniť. Celkovo trvá príprava White Walkera okolo 5-6 hodín, Children of the Forest sa dokonca predminulý rok pripravovali viac ako 8 hodín.

Asi nám nič nemôžeš prezradiť, no naši čitatelia by nám neodpustili, keby sme to nevyskúšali. Vieš nám povedať niečo zaujímavé o budúcnosti seriálu? Vieš vôbec, čo tvoju postavu čaká, prípadne vieš, ako to celé skončí?

Neviem, ako presne seriál končí, no tuším to. To ale pravdepodobne každý, kto nad tým niekedy premýšľal. Sami showrunneri sa približne vyjadrili, kedy chcú skončiť a na internete sa už môžete dočítať, že najbližšia séria bude mať sedem dielov, pričom tá po nej bude mať epizód šesť. (Otázky boli odoslané dávno predtým, než vyšli von informácie ohľadom počte sérií, dnes sme už oveľa múdrejší).





Ako to vôbec vyzerá na pľaci Game of Thrones? Desiatky členov komparzu a zelené plátno, kam oko dovidí? Uvidíme ťa v 7. sérii v nejakej veľkej bitke, respektíve, natáčal si pre 7. sériu nejakú veľkolepú scénu, ktorá dala zabrať ako na pľaci, tak trikárom v štúdiách? Budeš pre Game of Thrones kaskadérom aj naďalej, alebo sa už budeš venovať čiste hereckej vložke? Si vôbec fanúšikom seriálu či kníh alebo si sa k tomuto príbehu dostal až nedávno?

K seriálu som sa dostal až na základe toho, že som ho zobral ako prácu, predtým som ho nikdy nevidel. Dcéra ho mala v počítači, tak som si ho pozrel dovtedy celý naraz. Popravde, inak by som si ho asi ani nepozrel. Nie je to tým, že by som nechcel, alebo preto, že by sa mi nepáčil. Je to skôr tým, že nemám čas na také veci, rovnako ako na filmy. Niekto mi odporučil Vikingov a kým som sa k nim konečne dostal, ubehla pekne dlhá doba, no neľutujem to, rovnako ako neľutujem, že som sa dokopal ku Game of Thrones. Teraz sa už na to samozrejme pozerám inak, keď na tom projekte pracujete a do toho hráte zápornú postavu, už ste s tým dejom spojený. Aj keď nemám príliš mnoho hereckého priestoru, no akonáhle sa postavíte pred kameru, musíte tým žiť.

Keď sme nakrúcali Hardhome a ja som mal vojsť do tej chatrče, išlo pre mňa o jeden z najťažších vstupov na scénu a trvalo veľmi dlho, kým sme scénu urobili. Režisér chcel odo mňa s mojou postavou ľahký krok, akoby mi patril celý svet, no hralo tu mnoho elementov, napríklad nerovná podlaha, ktorá urobí naozaj mnoho. Do toho som mal na chrbte meč, ktorý bol zaháknutý naozaj len veľmi decentne a ja som ho mal hneď vytasiť a začať bojovať. Problém bol ten, že chatrč bola plná predmetov a akonáhle sa meč o nejaký zavadil, tak sa rozhojdal, čo sa vlastne nesmel, keďže mal vyzerať pevný. Toto všetko musíte dodržať naraz v jednom momente, hneď na to sa postaviť na vyznačené značky, otočiť sa doprava, doľava a rovno bez mrknutia oka. Tým chcem povedať, že je jedno, či je vaša postava pred kamerou len na 10 sekúnd, vy sa s ňou musíte vžiť a poriadne ju zahrať.

Aké máš koníčky? Vzhľadom na to, v akom odvetví pracuješ, asi aj rád sleduješ filmy či seriály. Alebo je to práve naopak? Čo teda okrem iného robíš vo voľnom čase? Knihy, hry, príroda, cestovanie?

Záhrada, staranie sa o ňu a všetko, čo k tomu patrí.

Splnil si si svoj ciel z detstva? Vyzeral tvoj astronaut ako filmový kaskadér, alebo si sníval o niečom inom? A aké máš ešte ciele do budúcna?

Nikdy som nechcel byť kaskadér, toho zo mňa urobil život. Zrazu som sa jedného dňa prebudil a bol som ním.

Určite si už precestoval teplých destinácií viac než dosť, takže ti asi chladnejšie počasie nevadí. Ktoré krajiny či miesta ti utkveli v pamäti najviac?

Napríklad Kuba. Bolo skvelé navštíviť miesta, na ktoré sa bežný človek len tak nedostane a stretnúť ľudí, ktorí bojovali s Fidelom Castrom. Tak isto Litva, nádherná krajina. Na treťom mieste je asi Thajsko Tam sme pracovali priamo pre kráľa, ktorý bol pred pár rokmi so svojou kráľovnou dokonca producentami filmu.

Určite si toho na natáčaní už mnohé zažil. Vieš sa s nami podeliť o pár vtipných príhod? Naši čitatelia by boli určite radi.

Takmer každá príhoda súvisí s určitým hercom/herečkou, takže ich nemôžem len tak povedať, keďže by im to mohlo uškodiť. Vtipné príhody ale prichádzajú a odchádzajú. Pokiaľ ide o prácu, zvyčajne ide o niečo, pri čom ste sa v danom momente mohli aj zabiť. Časom sa ale takéto niečo zmení na zábavný moment z nakrúcania, na ktorom sa všetci smejú. Vy ale popritom vidíte aj to, čo sa mohlo stať. Tak isto je dôležité povedať, že to, čo príde smiešne mne, nemusí prísť vtipné vám.





Aké máš plány do budúcna? Čaká ťa ďalšia práca na Game of Thrones, alebo sa ti rysujú nejaké ďalšie ponuky od veľkých producentov/režisérov?

Konkrétne plány nemám. Pri tejto práci je úplne jedno, na akej ste úrovni, vždy ste radi, keď nejakú dostanete. Blíži sa nová séria Game of Thrones, viem že tam budú potrebovať pripraviť nejaké bojové scény a keďže sú so mnou i s celým tímom spokojní, tak si nás zavolali znova. Čo ale bude potom naozaj neviem. Robota tu vždy nejaká bude, no zatiaľ si to ani veľmi nechcem predstaviť, pretože po tých veľkých filmoch, ktoré som robil, by som asi najradšej zase pracoval na nejakom seriáli, keďže pri tom nezažívate taký veľký stres.

Na záver sa ti chceme poďakovať za tvoj čas a odpovede. Sme si istí, že sa našim čitateľom rozhovor veľmi páčil a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti a skutočnosti. Možno sa javil príliš dlhý, no nie každý deň máte šancu vyspovedať úspešného Slováka, ktorý to svojou drinou a talentom dotiahol na tie najvyššie miesta. Želáme veľa úspechov do budúcna a hlavne pevné zdravie. Gratulujeme k doterajším výkonom na plátne a televízii, z reakcií na články môžeme povedať, že robíš národu radosť. Prenechávame ti teda posledné slovo.

Je mi ľúto, že nám na Slovensku ušiel ten „filmový vlak“ a nenakrúcame filmy v takých intervaloch a na takej úrovni, ako v okolitých krajinách, pričom všetky z nich nás už prekonali a neviem, či to niekedy ešte stihneme dobehnúť. Je jasné, že napríklad Praha je omnoho viac navštevovaná, no zoberte si, že Číňania sem prídu nakrútiť typický televízny film a čínska návštevnosť sa zvýši trojnásobne. Tak isto Game of Thrones, ktoré sa stalo kultom. Ľudia teraz chodia na dovolenky do Belfastu či Španielska len kvôli tomu, aby si pozreli lokácie, na ktorých sa nakrúcalo. O to viac mi je to ľúto, že štát nevidí to, koľko rokov by mohol profitovať na jednom skvelom filme.

Mali sme skvelých kameramanov, strihačov, všetkých ľudí v tejto branži, no teraz je to preč, väčšina z nich sa rozpŕchla do sveta. Je mi ľúto, že ani ja nedokážem na Slovensku vytvoriť ďalšiu kaskadérsku rodinu, pretože nemám pre nich prácu a do zahraničia nemôžem priniesť človeka, ktorý nemá skúsenosti. A je to bludný kruh, keďže neexistuje veľa iných možností, ako by sa mladí ľudia kaskadérskemu remeslu mohli naučiť. Podobne je to nielen s kaskadérmi. Stalo sa mi, že som v zahraničí stretol ľudí, ktorí robia CGI pre najväčšie svetové spoločnosti a boli to Slováci žijúci v Prahe. V Thajsku som stretol slovenského kameramana, ktorý musel pracovať až tu, lebo doma jednoducho nenájde prácu. A to je tá najväčšia škoda.

Zobraziť galériu 29