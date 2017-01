 O čom budú Fantastické zvery 2 a čo sa stane s postavami?

Keď tento rok mierili fanúšikovia Harryho Pottera do kinosál na film, ktorého scenár pochádza z pera samotnej spisovateľky J. K. Rowlingovej, nemali prehnané očakávania. Aj napriek nedostatkom vo filme ich však Newt Scamaner (Eddie Redmayne) dokázal opäť vtiahnuť do toho čarovného sveta, na ktorý mnohí už iba nostalgicky spomínali. A to je dobre, pretože už boli oficiálne potvrdené štyri pokračovania. V ich centre určite bude temný čarodejník Gellert Grindelwald (Johnny Depp), čím sa pekne prepojí svet Newta Scamandera so svetom, ktorý my tak verne poznáme z filmov/kníh o Harrym Potterovi.

Johnny Depp sa predstaví v role obávaného Grindelwalda. Do zbierky mu tak pribudne ďalšia zaujímavá postava.

Hneď po odhalení Grindelwalda sa začali kopiť aj nové otázky. A na dve z nich sa J. K. Rowlingová rozhodla odpovedať. Prvá sa vzťahuje k tomu, ako Grindelwald (v prestrojení za Percivala Gravesa) hovorí o svojej vízii dieťaťa s obrovskou mocou. Je Grindelwald veštec, alebo iba jednoducho klame o svojich vidinách? Z toho, čo nedávno publikovala J. K. Rowlingová na svojom Twitteri to vyzerá tak, že oboje je správne.

He is a Seer AND he was lying. https://t.co/qUAXwHtpJt — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19. decembra 2016

Znamená to, že keď Grindelwald hovoril s Credencom, nebol celkom úprimný o tom, čo videl, avšak má určité jasnovidecké schopnosti. Na špekulácie o tom, akú dôležitú úlohu budú hrať tieto schopnosti vo filme, je však zatiaľ priskoro. Rowlingová takisto poodhalila informácie týkajúce sa samotného Grindelwaldovho prestrojenia za Percivala Gravesa. Jeho čarodejnícke schopnosti sú očividne na tak vysokej úrovni, že pri premene na šéfa MACUSY ani nepotreboval použiť všehodžús. Potom by ale ďalšia otázka mohla znieť: Čo sa stalo s Percivalom Gravesom? Inu, ak Grindelwald neužíval všehodžús, pravdepodobne ani nemal veľa dôvodov udržiavať ho pri živote.

Ostatné detaily pripravovaného filmu už však boli pomerne nejasné a ostali predmetom dohadov. Až kým sa na IMDb „náhodou“ neobjavil príspevok, ktorý jemne poodhaľoval niekoľko nových zaujímavostí z pripravovaného pokračovania. K už potvrdeným faktom, že Fantastické zvery 2 menia lokalitu a smerujú z New Yorku do Paríža, ako aj to, že sa Credence Barebone vracia, pribudol ďalší. Stránka The Leaky Cauldron sa poponáhľala, takže aj keď pôvodný príspevok bol už medzičasom odstránený, my si ho môžeme prečítať v plnom znení:

„Newt sa snaží pohnúť ďalej, Leta sa však objavuje vždy, keď to najmenej očakáva. Po chvíli si uvedomuje, že je tu iba preto, aby mu povedala o Dumbledorovi, ktorý musí poraziť Grindelwalda.“

Letu Lestrange (Zoe Kravitz) sme mohli nakrátko zhliadnuť v prvom filme ako žienku zobrazenú na pohyblivej fotografii medzi Newtovými vecami. Je teda jasné, že Leta má v jeho živote dôležité postavenie. V pokračovaní Fantastických zverov sa však magizoológ bude snažiť prerušiť tieto citové väzby. Leta sa však aj napriek tomu objavuje, aby ho požiadala o pomoc pre Dumbledora. Je možné, že rokfortský profesor bude potrebovať Newtove široké vedomosti o Obscurialoch, vzhľadom k tomu, že Grindelwald by rád využil ich moc.

Credence (vpravo) je očividne veľmi tajomný chlapík.

Mnoho otázok ostáva naďalej nezodpovedaných, napríklad, ako Tina Goldstein zapadá do Newtovho života dva roky potom, ako sa stretli v New Yorku alebo ako tam zapadajú Queenie a Jacob. A nielen to. Ako sa dej dostane do Paríža? Čo má Credence za lubom? Toto všetko sa samozrejme dozvieme v pravý čas.

Zdá sa, že Rowlingová s pomocou Grindelwaldovej hrôzovlády rozvinie skutočne zaujímavú a komplikovanú štruktúru príbehov. Ostáva nám teda veriť, že bude úspešná, a že sme na začiatku novej vzrušujúcej série. Pokračovanie Fantastických zverov bude mať premiéru o dva roky.

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10