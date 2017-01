10 najočakávanejších hororov roka 2017, ktoré nás buďto posadnú, alebo vydesia svojou mrazivou atmosférou

Filmkultový december a január sa opäť nesie v duchu rekapitulovania či predstavovania projektov nového roka. Už sme si predstavili tie najočakávanejšie kúsky v článkoch tu a tu a rozhodne nesmieme zabudnúť ani na horory, ktoré v uvedených odkazoch nenájdete. Venovať sa im budeme samostatne v tomto príspevku a vedzte, čaká nás pár kvalitných počinov napríklad z dielne Ridleyho Scotta, M. Night Shyamalana, Jamesa Wana, ale aj iných, menej známych tvorcov. Rok 2017 sa bude niesť prevažne v duchárskom smere a my sme pripravení sa báť. Desať najlepších počinov z toho predošlého sme si zhrnuli v tomto príspevku a dnes vám prinášame desiatku ďalších. Tak sa teda na zoznam jednotlivých snímok poďme pozrieť bližšie.

1. Split (réžia: M. Night Shyamalan, 19. január 2017)

Hororový rok v našich kinách odštartuje v znamení poriadneho psychologického teroru. Split má v rukách nešťastník M. Night Shyamalan, ktorý vám môže byť známy vďaka filmom ako Šiesty zmysel, Osada či Vyvolený, no bohužiaľ aj záležitosťou ako Posledný vládca vetra. Prvé ohlasy však hovoria, že „Shama Lama Ding Dong“ je späť a vo veľmi dobrej forme. Samotný Split vyrozpráva príbeh psychicky chorého človeka (James McAvoy), trpiaceho disociatívnou poruchou identity. V jeho hlave žije 23 rozličných osôb a bohužiaľ ani jedna z nich neplánuje pustiť na slobodu tri unesené dievčatá (Haley Lu Richardson, Jessica Sula, Anya Taylor-Joy) žijúce v jeho pivnici. Príjemne vyzerajúci štart do hororového roka, čo myslite?

2. Rings (režie: F. Javier Gutiérrez, 2. február 2017)

O kvalitách amerického remaku originálního japonského Ringu pochybuje asi málokterý fanoušek a v našem žebříčku nejlepších hororů tohoto století si dokonce vybojoval první příčku. A to nejen díky skvělé Naomi Watts, hudbě od Hanse Zimmera, ale zejména díky skvělému scénáři, kameře a dokonale mrazivé atmosféře, která dokázala v divákovi rezonovat ještě dlouho po filmu. Druhý díl už jen tak tak zachraňovala krásná Naomi a všechen dojem byl ten tam. Napravit se to již zanedlouho pokusí pokračování, jehož děj se bude odehrávat 13 let po poslední části a bude na předchozí části navazovat. V hlavní roli bude Julia (Matilda Lutz), která obětuje sebe aby zachránila svého přítele Holta (Alex Roe) a přitom objeví, že existuje film ve filmu, kterého si nikdo předtím nevšiml. Doufáme, že to dopadne minimálně tak dobře jak slibuje nejnovější trailer.

3. A Cure for Wellness (režie: Gore Verbinski, 16. február 2017)

Trailer k novince od Gora Verbinskiho k nadějné hororovce přišel jako blesk z čistého nebe. A protože dobrých hororů není nikdy dost a režisér tohoto projektu již dříve dokázal, že v tomto žánru umí chodit, nemůžeme se těšit více. Záběry nám totiž odhalují neodolatelně mrazivou atmosféru švýcarského léčebného komplexu, kam se vydá mladý inženýr Dan DeHaan. Brzy mu dojde, že s tajemným lázeňským komplexem není něco v pořádku a když už pomalu začne objevovat jeho tajemství, je diagnostikován se stejnou psychickou poruchou, kterou trpí pacienti záhadného léčebného centra zapomenutého kdesi v horách. Nalákat by vás mohl i rating R a zejména pak již zmíněný geniální trailer.

4. Get Out (réžia: Jordan Peele, 24. február 2017 - USA)

Ak máte radi inteligentný a ostrý humor, určite vám bude známe zoskupenie z Comedy Central, Key and Peele. Prečo spomínam túto komediálnu dvojku v článku o očakávaných hororoch? Lebo práve druhý menovaný sa rozhodol natočiť nervy drásajúcu zábavku so štýlom jemu vlastným. Afroameričan Daniel Kaluuya (Sicario, Black Mirror) sa so svojou belošskou priateľkou Allison Williams (College Musical) vyberie v rámci novej úrovne vzťahu za jej rodičmi. Čudesné správanie najprv pripisuje nervozite z medzirasového vzťahu, no neskôr zisťuje, že je za tým niečo omnoho horšie. Film bohužiaľ nemá stanovenú CZ/SK premiéru, no šialený trailer nám jednoducho nedovolil ho nespomenúť. Ak sa teda budete v priebehu februára nachádzať v USA, určite okúste návštevu tamojšieho kina.

5. Alien: Covenant (réžia: Ridley Scott, 18. máj 2017)

Článok o najočakávanejších hororoch roka 2017 sa jednoducho nemôže zaobísť bez spomenutia kultového strašidelného sci-fi menom Alien, konkrétne jeho prírastku s podtitulom Covenant. Dej sa bude točiť okolo rovnomennej kolonizačnej lode, ktorá na ceste k odľahlej planéte na vzdialenej strane galaxie objaví niečo, o čom si myslí, že je nezmapovaný raj. V skutočnosti však ide o temný, nebezpečný a nehostinný svet. Ridley nám sľubuje návrat ku koreňom, ktoré nám v mladosti spôsobili nemalé nočné mory a podľa prvého traileru to vyzerá tak, že svoje slová naplnil. Už v máji sa o tom budeme môcť presvedčiť na vlastnej koži. Dovtedy ale môžete sledovať toto vlákno, v ktorom vás pravidelne zásobujeme „mimozemskými“ novinkami.

6. Annabelle 2 (réžia: David Sandberg, 10. august 2017)

Povedzme si to na rovinu. Originálny film o bábike Annabelle sa ledva udržal na bode priemeru. Snímka pod velením Johna R. Leonettiho nepriniesla do žánru nič nové a nedokázala ani navodiť poriadnu duchársku atmosféru. Prečo sa potom tvorcovia rozhodli pre pokračovanie? Rozpočet činil len 6,5 milióna dolárov a počin samotný si zarobil neskutočných 256 miliónov. To je teda poriadny rozdiel. Určite nás potešilo meno Davida Sandberga, nováčika, ktorý sa postaral o celovečerné spracovanie Lights Out. Nádej na úspešnejšie pokračovanie tu teda stále je. Príbeh sa bude točiť okolo tvorcu bábik a jeho manželky, ktorých dcéra tragicky zahynula dvadsať rokov dozadu. Rozhodnú sa k sebe prichýliť mníšku a zopár detí zo zdevastovaného sirotinca. Muž medzitým vytvorí zlomyseľnú Annabelle a vy už viete, kam to bude celé smerovať. Podotýkame, že ide o prequel k jednotke. Veru, sme zvedaví, ale naše očakávania sú na minime.

7. It (režie: Andrés Muschietti, 7. september 2017)

Král psaného hororu Stephen King v roce 1986 vydal jedno ze svých nejhodnotnějších děl. Více než tisícistránková kniha o vraždícím klaunovi se stala hitem, později kultovní záležitostí a filmové zpracování na sebe dlouho nenechalo čekat. Už v roce 1990 jsme se dočkali televizního filmu, který měl své kvality, ale i neduhy. A nyní, o 27 let později, se dočkáme celovečerního remaku. Nakonec bude film rozdělen na dvě části, přičemž ta druhá má naplánovanou premiéru v roce 2018. V první, letošní části budeme svědky party sedmi dětí, které se budou muset postavit zlé kreatuře vystupující v podobě klauna, jež využívá největších fóbií svých nepřátel, aby je zlomila. Druhá část se pak bude odehrávat o desítky let později a představí nám partu přátel již v dospělosti a jejich úkolem bude se znovu spojit kvůli konečnému zúčtování se zlem. Datum premiéry se blíží a s ním společně i nervozita, jak to celé dopadne. Skvěle zní i ohlášený rating R, no a jak bude samotný hlavní záporák vypadat, si můžete prohlédnout tady.

8. Friday the 13th (réžia: Breck Eisner, 12. október 2017)

Bohužiaľ, nie každé pokračovanie/remake má vydláždenú jednoduchú cestu produkciou. Dôkazom toho je napríklad ďalší zárez do sveta známeho zabijaka s hokejovou maskou Jasona Voorheesea. Ten si prešiel viacnásobnými odkladmi, no vyzerá to tak, že koncom roka sa skutočne dostane do svetových kín. Zaujímavosťou je, že aj keď ho natáčal Breck Eisner, známy napríklad nemastným neslaným fantasy The Last Witch Hunter, scenár zabezpečili šikovní Nick Antosca (zopár epizód Hannibala) a Aaron Guzikowski (Prisoners). Je teda šanca, že dostaneme dobre napísaný návrat ku klasike?

9. Insidious: Chapter 4 (réžia: Adam Robitel, 19. október 2017 SR / 23. november 2017 ČR)

Kto by to bol povedal, že sa hororová séria od Jamesa Wana takto rozrastie. Wan sa po prvých dvoch filmoch odobral k iným projektom a režisérsku stoličku ponúkol iným tvorcom. Zatiaľ čo o tretiu kapitolu sa postaral talentovaný Leigh Whannell (scenárista všetkých častí), štvorku preberá menej známy Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Dej sa bude odohrávať tesne po tom, čo Elise, Specs a Tucker vytvorili firmu skúmajúcu paranormálne javy s názvom Spectral Sightings. Podľa informácií by sa mala trojica vybrať do Nového Mexika, rodného mesta Elise, kde spoznajú jej entitou terorizovanú rodinu. Obsadená bola aj herečka, ktorá stvárni Elise v násťročnom veku a so scenáristickou podporou od Whannella by to nemalo dopadnúť vôbec zle, aj keď kvalita série posledným dielom trochu klesla. Nebude núdza ani o temnú The Further a my veríme, že ostaneme spokojní a vystrašení.

10. Saw: Legacy (režie: Michael Spierig a Peter Spierig, 26. október 2017)

Od posledního dílu originální, avšak uměle natahované filmové série, uběhlo již neuvěřitelných sedm let. Saw 3D měl být závěrečný díl a měl být rozdělen na dva filmy. To však studio Lionsgate Films po prodělečném šestém dílu nepovolilo, a tak jsme se dočkali pouze jednoho snímku, který nám nabídl více otázek než řešení. A tak se po letech možná dočkáme řešení. Velký časový odstup mezi posledním dílem a tím nadcházejícím je vysvětlován tak, že scénáristé (Josh Stolberg a Pete Goldfinger) potřebovali dostatek času, aby napsali dostatečně kvalitní scénář. Tak doufejme, že se jim to podařilo. S jistotu můžeme potvrdit, že se vrátí postava Jigsawa (Tobin Bell), a to i přesto, že mezi živými není už od třetího dílu. Na place dokonce kdosi zachytil jeho vykopanou rakev. Na další informace k ději si ještě počkáme, avšak pevně doufáme, že nový díl sérii opráší a dá jí nový a zábavný kabát.

To, samozrejme, nie je všetko. Rok 2017 má pripravených viacero projektov, ktoré nás môžu veľmi ľahko prekvapiť (napríklad remake Suspirie či Maniac Copa, ktoré však ešte nemajú stanovený presný release date). Veríme, že budeme svedkami poriadnych duchárskych a krvavých príbehov majúcich potenciál nahnať nám poriadne zimomriavky. Na ktorý z uvedených filmov sa tešíte najviac? Zahlasujte v ankete nižšie.

Ktorý z uvedených hororov si vás získal najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Insidious: Chapter 4 Annabelle 2 Saw: Legacy Rings It A Cure for Wellness Split Alien: Covenant Friday the 13th Get Out Insidious: Chapter 4 16 hlasov Annabelle 2 9 hlasov Saw: Legacy 42 hlasov Rings 13 hlasov It 17 hlasov A Cure for Wellness 1 hlas Split 17 hlasov Alien: Covenant 37 hlasov Friday the 13th 6 hlasov Get Out 6 hlasov