Vďaka CGI efektom omladnú Robert De Niro aj Al Pacino, a to v pripravovanej gangsterke The Irishman od žijúcej legendy Martina Scorseseho

CGI technológia slúžiaca k omladzovaniu tvárí hercov bez úmornej a namáhavej práce maskérov sa v minulosti osvedčila už viackrát. Možno si spomeniete na mladícku tvár Brada Pitta v zaujímavej fantasy dráme Podivuhodný prípad Benjamina Buttona či na omladeného Arnolda Schwarzeneggera v Terminator Genisys. Bolo len otázkou času, kedy sa táto technológia v Hollywoode udomácni naplno. Už teraz je jasné, že inšpiráciu z nej bude čerpať čoraz viac filmárov pohrávajúcich sa vo svojich dielach s viacerými časovými rovinami. Najnovšie týmto počítačovým procesom kvôli flashbackovým scénam prejde aj pozoruhodný Robert De Niro, nostalgicky sa vracajúci do roly neľútostného mafiána, ktorá mu, povedzme si na rovinu, sedí najviac.

„Predstavte si, ako De Niro vyzeral v Krstnom otcovi II. V takejto podobe ho do značnej miery budete vidieť znovu,“ tvrdí Gaston Pavlovich, producent snímky The Irishman. To je dosť lákavá vízia, keď vezmeme do úvahy, že De Niro má momentálne 73 rokov, no nie? Podľa Pavlovicha ide o mimoriadnu technológiu. Testovacie scény, ktoré De Nira zachytávali v niekoľkých vekových obdobiach, dopadli na výbornú, a tak sa rozhodne máme na čo tešiť. Bonusom je, že okrem De Nira prejde omladzovaním aj jeho herecký partner Al Pacino. Pri takomto úžasnom hereckom zoskupení a so Scorsesem na režisérskej stoličke už teraz pradieme blahom. Ohľadne účasti Joea Pesciho stále panujú pochybnosti, dúfame však, že sa k nakrúcaniu nakoniec pripojí.

Príbeh sa sústreďuje na nájomného vraha Franka Sheerana, ktorý má na svedomí viac ako 25 ľudských životov. Zabijak nesie prezývku Ír a okrem iných vecí sa priznal aj k vražde Jimmyho Hoffa, prezidenta amerického odborového zväzu Teamster. Film je nakrútený na motívy knižnej predlohy s názvom I Heard You Paint Houses od Charlesa Brandta. Viac sa o ňom dočítate tu. Scorsese a De Niro naposledy spolupracovali na gangsterke Kasíno a my veríme, že The Irishman bude minimálne rovnako vydareným a uctievaným počinom. O technológii CGI omladzovania a hercoch, ktorí ňou už prešli, sa môžete dočítať v našom článku tu.