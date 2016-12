Očakávaný X-Men spin-off The New Mutants bude trilógiou. Kedy sa začne natáčať a kto bude ich úhlavný nepriateľ?

Už nejaký ten čas vieme, že svet X-Men sa rozrastie o ďalšie zaujímavé postavy, snažiace sa s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnuť mladšiu časť publika, stále milujúcu vôňu Young Adult projektov. Všetko to má pod palcom Josh Boone (The Fault in Our Stars) a scenár preň zabezpečili talentovaní Scott Neustadter spolu s Michaelom H. Weberom (obaja Paper Towns, The Spectacular Now, 500 Days of Summer). Oficiálne sa však začínajú potvrdzovať aj ďalšie dohady. Spomínaný režisér sa pred časom vyjadril v rozhovore s Creative Screenwriting, že film skutočne zamýšľa ako trilógiu. Už teraz vieme, že pôjde o adaptáciu komiksovej série zo začiatku osemdesiatych rokov a tvorcovia do minimálnej jednej časti The New Mutants prinesú fanúšikmi obľúbenú postavu záporného Demon Beara. Ten sa dokáže živiť negatívnymi emóciami, vie sa teleportovať a problém mu nerobí ani „duševné zlomenie“ človeka mutanta. Určite ale nebude jediným záporákom. Na oznámenie ostatných si však budeme musieť počkať.

Ako je to teda so samotnými mutantmi? Vo filme by sa mal objaviť pôvodný silný tím, a to Magik (sestra Colossusa) s teleportačnými schopnosťami, Wolfsbane meniaci sa na vlkolaka podľa potreby, Mirage s talentom na vizualizáciu myšlienok alebo strachov ostatných ľudí, Cannonball, ktorý vie lietať ako riadená strela, Sunspot vediaci absorbovať slnečnú energiu a vytvoriť silné lúče energie a v neposlednom rade Warlock so schopnosťou meniť svoju veľkosť a tvar. Popri ich boku by mal stáť mladý Professor X (James McAvoy), avšak toho všetci poznáme. Iné obsadenie zatiaľ oficiálne známe nie je, no dlhé mesiace sa hovorí o tom, že Maisie Williams (Arya z Game of Thrones) si zahrá vlkolaka Wolfsbanea, Anya Taylor-Joy (The Witch) zas sestru Colossusa, Magik a Nat Wolff (The Fault in Our Stars) Cannonballa. Informoval o tom už v novembri portál Comingsoon, ktorý tiež obdržal exkluzívne animované video s tématikou komiksu.

Dobre to vyzerá aj s pripravovanou produkciou. Zvesti hovoria o premiére stanovenej na jar roku 2018, no to môže štúdio 20th Century Fox ešte prenechať druhému Deadpoolovi. Čo však začína byť istejšie, je začiatok natáčania, ktorý je potvrdený na máj tohto roku v Kanadskom Montreale. Páni z vedenia nechcú mať z novej trojky obyčajný komiksový film a hovoria o ňom ako o „strenutí Stephena Kinga s Johnom Hughesom“. Nechcú sa teda vyhýbať ani hororovým elementom, čo je pri snahe zachovať young adult vibe celkom zaujímavé. My sa s radosťou necháme prekvapiť.