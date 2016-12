50 najočakávanejších filmov roka 2017: Návraty milovaných postáv, sľubné novinky a silné príbehy, ktoré nás dojmú, ale i ohúria

Tam, kde sme minulý týždeň začali, budeme dnes pokračovať a predstavíme vám druhú časť nášho zoznamu päťdesiatich najočakávanejších filmov budúceho roka. Čaká na vás teda ďalších 25 zaujímavých snímok, ktoré rozhodne budú mať čo ponúknuť. Majte však na pamäti, že kvôli obrovskému množstvu titulov sme museli naše výbery tematicky rozdeliť do viacerých skupín. Prehľad komiksoviek, adaptácií knižných bestsellerov a menej známych záležitostí s obrovským potenciálom si tak budete môcť vychutnať onedlho. Pre úplnosť už iba dodáme, že viac informácií o jednotlivých počinoch v dnešnom zozname nájdete vo vyznačených odkazoch.

26. Patriots Day

Režisér snímok ako Deepwater Horizon či Lone Survivor sa pustil do ďalšej filmovej adaptácie skutočných udalostí, pričom nám tentokrát naservíruje bombový atentát na Bostonský maratón, ktorý si v roku 2013 vyžiadal desiatky zranených a viacero vyhasnutých životov. Celú udalosť budeme navyše sledovať prostredníctvom policajného seržanta Tommyho Saundersa (Mark Wahlberg). Premiéry po celom svete sú naplánované na január a február, snáď sa teda dočkáme aj u nás.

27. Únos

Dá sa predpokladať, že táto sľubne vyzerajúca snímka v réžii Mariany Čengelovej-Solčanskej bude vnímaná dosť kontroverzne. V centre diania sa totiž ocitnú mafiánske praktiky na Slovensku v rokoch deväťdesiatych, kedy boli vplyvní ľudia priamo napojení na vládu, čo vyvrcholilo únosom syna nedávno zosnulého prezidenta Michala Kováča. Ten, samozrejme, nebol zadarmo a účty mafii platíme dodnes. Drámu Únos si v našich kinách budeme môcť vychutnať 2. marca 2017.

28. Beauty and the Beast

Postupnému oživovaniu klasických rozprávok od štúdia Disney sa rozhodne nevyhne ani známe dielo Kráska a zviera. A o tom, že hraný fantasy kabátik novému spracovaniu naozaj svedčí nás presvedčila pôvabná Emma Watson a niekoľko lákavých trailerov, pričom ten oficiálny je momentálne celosvetovo druhým najsledovanejším za prvých 24 hodín od zverejnenia. Či sa teda podarí snímke zaknihovať podobný úspech aj po premiére, to zistíme už 13. marca 2017.

29. Tulip Fever

Príbeh romantickej drámy odohrávajúcej sa na počiatku 17. storočia je založený na rovnomennom románe od Deborah Maggoach a uvidíme v ňom umelca menom Jan Van Loos (Dane DeHaan), ktorý sa zamiluje do vydatej Sophie (Alicia Vikander), zatiaľ čo je jej manželom (Christoph Waltz) poverený namaľovať ju. Párik následne investuje do rizikového trhu tulipánov v nádeji, že vybuduje spoločnú budúcnosť. Snímka sa k nám dostane 30. marca 2017.

30. The Wall

Vojnových záležitostí nikdy nie je dosť, čo si dozaista uvedomil aj režisér Doug Liman. Ten vo svojom ďalšom počine stavil na jednoduchú a neopozeranú jazdu. Smrtiaci psychologický thriller The Wall vyrozpráva príbeh dvoch vojakov, uzemnených irackým sniperom. Kým jeden z nich leží na zemi a bojuje o život, ten druhý sa snaží spoza nízkej steny nájsť riešenie a zachrániť ich oboch. Hrajú Aaron Taylor-Johnson a John Cena, pričom premiéry by sme sa mohli dočkať už koncom marca 2017.

31. Power Rangers

Televízny seriál spracovaný v novom, oveľa modernejšom a hlavne filmovom duchu nám predstaví piatich obyčajných stredoškolákov, nútených stať sa niečím neobyčajným po tom, čo zistia, že ich malé mesto Angel Grove i celý svet čelí mimozemskej hrozbe. Aby však ústrední hrdinovia dokázali našu planétu zachrániť, musia najprv prekonať svoje osobné problémy a zjednotiť sa skôr, než bude neskoro. Strážcovia vesmíru a ich Zordi dorazia 6. apríla 2017.

32. Zahradnictví

Čo sa asi dialo pred legendárnymi Pelíškami? Tak to sa už onedlho dozvieme vďaka trilógii s názvom Zahradnictví (Rodinný přítel, Dezertér, Nápadník), ktorá bude na dej vyššie spomínanej rodinnej komédie odkazovať prostredníctvom osudov troch rôznych rodín. Aj pri tomto projekte sa spojí osvedčené duo tvorené režisérom Janom Hřebejkom a scenáristom Petrom Jarchovským, pričom ich doplní ešte celá plejáda výborných českých hercov. Fanúšikovia nedotknuteľnej klasiky z roku 1999 si teda určite prídu na svoje.

33. Alien: Covenant

Očakávané pokračovanie Promethea z roku 2012 si vzal opäť na starosť slávny Ridley Scott, jeho príbeh sa bude odohrávať desať rokov po udalostiach predchádzajúceho filmu a predstaví nám posádku kolonizačnej lode menom Covenant. Tá na ceste k odľahlej planéte na vzdialenej strane galaxie objaví niečo, o čom si myslí, že je nezmapovaný raj. Prvé ohlasy po špeciálnej prezentácii nešetria nadšením a hovoria o poriadne krvavom hororovom R-ku. Nuž, máme sa na čo tešiť.

34. The Mummy

Prepojený filmový svet klasických hororových monštier započne už budúci rok, a to konkrétne reštartom Múmie. Tom Cruise v nej stvárni vojaka Tylera Colta, ktorého misia v Iraku zahŕňa hľadanie teroristov v púšti. Narazí však na niečo úplne iné. V krypte hlboko pod piesočnými dunami sa totiž k životu preberie staroveká princezná so schopnosťami mimo ľudského chápania. Tá následne rozpúta obrovský teror. Popri Cruisovi sa objaví napríklad aj Russell Crowe v úlohe Dr. Jekylla/Mr. Hydea.

35. All Eyez on Me

Pripravovaná biografia o jednom z najslávnejších raperov všetkých čias bola dlhé roky snom nielen všetkých fanúšikov Paca, ale aj hip-hopu ako takého. Snímku All Eyez On Me, pomenovanú po štvrtom štúdiovom albume tragicky zosnulého Tupaca Shakura, prinesie na strieborné plátna režisér Benny Boom. Pod jeho taktovkou sa predstavia pomerne neznámi herci na čele s Demetriusom Shippom Jr., ktorý stvárni 2Paca najmä vďaka svojej neuveriteľnej podobnosti s touto legendou.

36. Transformers: The Last Knight

Aj keď o samotnom príbehu už v poradí piatej časti známej filmovej série od Michaela Baya stále veľa nevieme, už teraz si môžeme byť istí, že uvidíme Hitlera, Churchilla a akési previazanie so slávnymi artušovskými legendami. Navyše, Optimus Prime bude z nejakého dôvodu bojovať proti vlastným, takže aspoň malá zvedavosť je v tomto prípade naozaj namieste. Dopadne to ale vo výsledku lepšie než predchádzajúca snímka s podtitulom Age of Extinction? Dozvieme sa 22. júna 2017.



37. The Coldest City

Ide o adaptáciu rovnomenného grafického románu od Antonyho Johnstona, ktorej príbeh je zasadený do osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V centre diania sa ocitne Lorraine Broughton (Charlize Theron), skúsená špiónka, stojaca pred jednou skutočne neľahkou úlohou. V Nemecku bol totiž zavraždený tajný agent MI6, ktorý mal vraj pri sebe dôležitý zoznam s menami všetkých špiónov operujúcich v Berlíne. Ak sa jej ho podarí vypátrať a dokončiť akciu, zachráni množstvo britských životov. Zahrá si napríklad aj James McAvoy.

38. War for the Planet of the Apes

Tretia časť populárneho rebootu so skvelým Andym Serkisom v hlavnej úlohe sľubuje poriadne veľkolepý súboj medzi ľuďmi a primátmi. Dej sa bude odohrávať dva roky po Dawn of the Planet of the Apes a nemilosrdného záporáka známeho iba pod menom The Colonel stvárni strašidelne vyzerajúci Woody Harrelson. Podľa slov režiséra Matta Reevesa je jeho postava ochotná urobiť všetko preto, aby vytvorila svet, ktorý by bol opäť pokojný. Premiéru očakávajte 13. júla 2017.

39. The Hitman's Bodyguard

Výborne obsadená zabijácka komédia sa zameria na najlepšieho osobného strážcu na svete menom Michael Bryce (Ryan Reynolds) a jeho nového klienta, nájomného vraha Dariusa Kincaida (Samuel L. Jackson). Aj keď sa navzájom nenávidia už roky, teraz sú nútení spolupracovať, pretože majú iba 24 hodín na to, aby sa dostali z Anglicka do Haagu a zároveň unikli vražednému východoeurópskemu diktátorovi (Gary Oldman). Mužské oko určite potešia herečky ako Salma Hayek či Elodie Yung.

40. American Made

The Wall rozhodne nebude jediným filmom, ktorý od Douga Limana v roku 2017 uvidíme. Ten po Edge of Tomorrow znovu spojil sily s Tomom Cruisom a natočil snímku podľa skutočných udalostí. Pôvodne s názvom Mena, no dnes už American Made, je krimi thriller o podvodníkovi, drogovom dílerovi a pilotovi Barrym Sealovi, ktorého nečakane naverbovala CIA, aby rozbehol jednu z najväčších tajných operácií v histórii USA.

41. Blade Runner 2049

Pokračovanie kultovej sci-fi klasiky z roku 1982 sa nám iba nedávno predstavilo vôbec prvými zábermi. A po ich zhliadnutí muselo byť už všetkým fanúšikom originálu jasné, že sa o kvalitu sequelu absolútne nemusia strachovať. Príbeh sa posunie o tri dekády dopredu, Rick Deckard (Harrison Ford) bol po celý ten čas nezvestný a teraz je iba na dôstojníkovi LAPD menom K (Ryan Gosling), aby ho vypátral a dokázal tak zachrániť aspoň to málo, čo zo spoločnosti ešte ostalo.

42. Star Wars: Episode VIII

Po Rogue One, teda vedľajšom príbehu zo sveta veľmi ďalekej galaxie, opäť nastal čas, aby sme sa mohli naplno venovať aj ságe hlavnej. Epizóda VIII bude temnejšia, predstaví niekoľko nových postáv a viac priblíži hrdinov, ktorých sme spoznali už v časti predošlej. Dej by mal dokonca pokračovať presne tam, kde skončila snímka Star Wars: The Force Awakens. Réžiu dostal na starosť Rian Johnson (Looper) a premiéra je v našich kinách naplánovaná na 14. decembra 2017.

43. The Kidnapping Of Edgardo Mortara

Spojenie režiséra Stevena Spielberga a herca Marka Rylanca nemá v poslednom období konca. Najbližšie si budeme môcť toto duo vychutnať už budúci rok, kedy do kín vtrhne filmová adaptácia rovnomenného knižného diela od Davida Kertzera. Snímka sa zameria na mladého židovského chlapca, ktorého cirkev unesie, tajne pokrstí a následne vychováva ako kresťana. Rylance sa stane pápežom Piom IX a okrem neho sa ukáže aj Oscar Isaac.

44. The Trap

Príbeh tohto krimi thrilleru nám predstaví Rica, ktorý je na vrchole raperskej kariéry a má si užiť svoju triumfálnu noc na Grammy Awards. Zároveň je však z väzenia po štrnástich rokoch prepustený Slim, pripravený postiť sa mu za každú cenu. Rico totiž nezískal iba slávu a bohatstvo, ale aj Slimovu priateľku a syna. Synopsa síce neznie najlákavejšie, o poriadny herecký koncert by sa však mohli postarať herci ako Benicio Del Toro, James Franco, Al Pacino či Robert Pattinson.

45. Submergence

A znovu sa o slovo hlási oscarová kráska zo Švédska. Alicia Vikander si v tomto romantickom thrilleri zahrá po boku Jamesa McAvoya, pričom obe postavy budú od seba oddelené tisíckami míľ. Ocitnú sa v situáciách, ktoré môžu veľmi ľahko skončiť smrťou, a tak sa iba ponoria do svojich myšlienok a zaspomínajú na svoj intenzívny románik. Film vychádza z rovnomenného románu od autora J. M. Ledgarda z roku 2013.

46. Based on a True Story

Známy filmár Roman Polanski sa po dlhšej prestávke vracia do režijných vôd, aby nám už budúci rok priniesol na strieborné plátna svoj ďalší počin. Príbeh psychologickej drámy s názvom Based on a True Story sa zameria na spisovateľku (Emmanuelle Seigner), ktorá si po vydaní svojej poslednej knihy prejde poriadne zložitou fázou. Zapletie sa totiž s obsedantnou obdivovateľkou (Eva Green), ktorá autorku neohrozí iba na mysli, ale aj na živote.

47. Stronger

Bombovým atentátom na Bostonský maratón z roku 2013 sa bude zaoberať aj nadchádzajúca dráma Stronger. Predstaví sa v nej obľúbený Jake Gyllenhaal a zahrá si civila zúčastneného pri výbuchu, ktorý sa popri zotavovaniu po ničivej traume snaží pomôcť polícii s vypátraním strojcov tohto nešťastia. Režíruje David Gordon Green a okrem vyššie spomínaného Gyllenhaala sa objaví napríklad aj Tatiana Maslany.

48. The Mercy

Hviezdne obsadená a zároveň aj veľmi sľubne vyzerajúca dráma od režiséra snímky The Theory of Everything bude sledovať jachtára Donalda Crowhursta, ktorého pokus vyhrať závod v roku 1968 sa zvrtne na sólo plavbu okolo sveta. Objaví sa Rachel Weisz, Colin Firth a David Thewlis, pričom obrovským lákadlom by mala byť aj účasť famózneho skladateľa Jóhanna Jóhannssona.

49. The Shape of Water

Čo by to bol za zoznam bez Guillerma del Tora? Tento Mexičan nás síce gotickým Crimson Peak príliš neohúril, zabodovať by však mohol vďaka mysterióznej fantasy dráme The Shape of Water. Tá sa bude odohrávať v Amerike na pozadí éry studenej vojny a predstaví nám nemú vrátničku Elisu, pracujúcu v laboratóriu, ktoré je domovom obojživelného muža. Žena k nemu ale začne cítiť niečo viac, a preto ho vypustí von zo zajatia, do nebezpečného okolitého sveta.

50. Darkest Hour

Film z obdobia začiatku druhej svetovej vojny bude zameraný na Winstona Churchilla s tvárou Garyho Oldmana, ktorý sa krátko po svojom nástupe podrobí tvrdej skúške. Bude mať totiž čo dočinenia s Hitlerom a okolitým zničeným svetom. Zabojuje za svoje ideály a slobodu národa na sklonku nemeckej invázie. A nebude to mať veru vôbec jednoduché. Snímka v podaní režiséra menom Joe Wright (Atonement, Pride & Prejudice) vstúpi do svetových kín koncom budúceho roka.

Fotkou absolútne nespoznateľného Garyho Oldmana by sme teda dnešnú dvadsaťpäťku a zároveň aj kompletnú päťdesiatku najočakávanejších filmov roka 2017 ukončili. Našli ste si medzi vybranými snímkami svojho najväčšieho favorita? Ak náhodou nie, tak vedzte, že sa ešte stále môže objaviť v jednom z našich ďalších zoznamov, ktoré pre vás pripravujeme aj v tejto chvíli. Všetky potom veľmi ľahko nájdete vo vlákne preview 2017. V každom prípade, budeme radi, ak sa s nami podelíte o váš názor v komentároch.