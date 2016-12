Sylvester Stallone ukončí sériu Expendables s oficiálne potvrdeným 4. dielom v roku 2018!

Expendables bol skvelý nápad a čo sa prvej a druhej časti týka, dá sa povedať, že aj skvele realizovaný. Predsa len, všetci sme boli stretnutím našich akčných hrdinov nadšení, v každom diele však niečo chýbalo alebo nesedelo. My sme radi, že po štvrtom, fakt nepodarenom diele sa Stallone nad sériou zamyslel a rozhodol sa, že jej 4. diel ságu ukončí, a to už v roku 2018. Môžeme dúfaž, že to bude vo veľkom štýle, no na potvrdenie hereckého ansámblu si ešte počkáme. Ak sa však Expendables 4 skutočne dočkáme, pravdepodobne sa ho zúčastnia minimálne Jason Statham, Arnie a Sly.

