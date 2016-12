Vánoční horory plné vraždících Santa Clausů, démonů a zvrácených kreatur

Vánoce jsou obecně přijímány jako svátky klidu, míru a rodinné pohody. Všichni se těšíme na rozbalování dárků, nekontrolovanou konzumaci cukroví a samozřejmě, na nekonečné řady pohádek běžících na televizních obrazovkách. Věříme, že každého takový klid a mír zahřeje na duši, ale co takhle pro jednou tradice porušit a užít si trochu toho vánočního adrenalinu? Věřte, nebo ne, ale pokud jde o horory, tak těch odehrávajících se právě na Vánoce je tolik, že bychom mohli s klidem hovořit o subžánru. A tak pokud vás už omrzely Tři oříšky pro Popelku nebo Pyšná princezna, nakoukněte do našeho seznamu níže a možná zjistíte, že Santa se sekyrou je daleko zábavnější varianta. Takže Veselé Vánoce, a pokud byste se u některého z doporučených hororů příliš báli, stačí sáhnout po ovladači a na moment si dodat odvahy třeba u Mrazíka.

Silent Night, Deadly Night (1984)

Začněme klasikou a filmem, který je mnohými považován za zakladatele subžánru vánočních hororů. To sice tak úplně pravda není, ale díky své zábavnosti a přímočarosti se rozhodně zasloužil o jejich popularizaci. Zápletka je sice poměrně jednoduchá, o to však zábavnější. Od začátku jsme svědky života Billyho, který si v pouhých pěti letech prožil trauma, když agresivní vrah v převleku za Santa Clause o Vánocích zavraždil jeho matku a otce. Jeho život se tak dramaticky změnil a dětství strávil společně se svým bratrem v sirotčinci, kde panoval přísný represivní režim. V mládí ho začínají pronásledovat vize vražd a potlačené sexuální touhy. Fantazie ho začne pronásledovat natolik, že jednoho večera, když pracuje v hračkářství v převleku za Santu, se jeho mysl nenadále přepne do vražedného módu. Pak už následuje klasické vražedné řádění, přičemž musíme ocenit originalitu tvůrců, kteří si na různorodosti Billyho vražedné metodiky dali opravdu záležet. Odhalené dívčí hrudníky, krvavé lázně a Santa Claus zasazující smrtící rány, ničeho navíc se sice nedočkáte, ale jako dobrá zábava po rozbalování dárků to zní obstojně nebo ne? A abychom nezapomněli... dalším dílům se vyhněte obloukem!

Gremlins (1984)

Tento horor asi pro větší část z vás nebude žádnou neznámou. A přestože se jedná o klasický alternativní vánoční tip, rozhodně ho vynechat nemůžeme. Pro ty, kteří legendární horor/komedii z poloviny 80. let neznají ve zkratce přiblížíme děj. Ústřední postavou je opět chlapec a opět Billy. Jeho tatínek mu k Vánocům dá zvláštní, ale roztomilé domácí zvířátko, které zakoupil v čínské čtvrti a dostal k němu tři základní pravidla. Nikdy nevystavovat slunečnímu světlu. Nikdy ji nenamočit. Nikdy se ji nepokoušet krmit po půlnoci. Všechna tři pravidla samozřejmě Billy okamžitě poruší, kvůli čemuž čeká celé město záplava gremlinů, kteří vraždí a trhají vše, co jim přijde do cesty. A ačkoli se nejedná o žádný krvák, nýbrž spíše rodinný film, příjemného mrazení v zádech se dočkáte.

Black Christmas (1974)

Být ubodán umělohmotnou hlavou jednorožce za prozpěvování vánočních koled asi není úplně způsob, jakým byste chtěli trávit Štědrý den. V tomto vánočním slasheru se dočkáte nejen toho, ale i děsivých telefonátů do pokojů ve vysokoškolské koleji, kde se odehrává děj snímku. Tomu budou sekundovat démonické zvuky, těla zabalená v igelitu a pochopitelně jeden zvrácený zabiják, který nahání husí kůži už svým hrubým hlasem. Když v období Vánoc začne do školních ubytovacích prostor volat neznámá osoba a vyhrožovat, nikdo ještě netuší, jak daleko vše zajde. Postupně začne obyvatele koleje zabíjet jednoho po druhém a jak stupňuje vražedné úsilí stoupá i nechutnost samotného aktu. A tak jsme svědky oběti vláčené za hák nebo dívky udušené průhlednou fólií. Po tomhle kousku se vám bude jistě usínat jedna báseň.

Jack Frost (1997)

Pokud jdete čistě za pobavením a nevadí vám béčkový zážitek, tak víme, co přesně vám doporučit. Možná znáte rodinnou komedii s totožným názvem a Michaelem Keatonem v hlavní roli. Věřte, že s tímto Jack Frostem byste si ho nespletli ani za nic. V hlavní roli totiž účinkuje vražedný sněhulák, jehož nos funguje zároveň jako vražedný nástroj, ale také jako pomůcka k sexuálnímu obtěžování obětí. Zní to jako pořádné béčko? Také že je, ale je skvělé, že se toho nebojí a z absurdní premisy těží jak jen to jde. A jak se vlastně z mírumilovné neživé hromádky sněhu stalo vraždící monstrum? Vzniklo díky bouračce vraha Jacka Frosta, který to napálil do kamionu plného genetického materiálu a díky tomu vznikla ledová ohavnost v podobě sněhuláka. Je pravda, že na Rottentomatoes si tento počin vysloužil parádních 7 %. To sice vystihuje hloubku a smysl filmu o vraždícím sněhulákovi, ale pokud chcete usednout po náročných přípravách na Vánoce před něco u čeho můžete totálně vypnout mozek a odložit ho na stoleček, Jack Frost je stupidní, ale velmi zábavná volba.

Krampus

Přesuňme se trochu blíže do přítomnosti. Loni vyšel morbidně zábavný snímek Krampus, který jste mohli navštívit i v našich kinech. A kdo nebo co je to vlastně ten Krampus? Jedná se o vánočním monstrum, které je pravým opakem Grinche, je kruté navenek i uvnitř. Inspirací k jeho podobě pak byla germánská legenda o chlupatém a rohatém démonu s rozdvojeným kopytem, který unáší zlobivé děti ve svém pytli a bije je dřevěnou holí a nebo je v některých případech neváhá sežrat. Jeho filmová verze pak prahne po každém, kdo v sobě ztratil vánočního ducha, nehledě na to zda je na seznamu zlobivých dětí nebo zlých lidí. Ač se jedná o komedii, je příjemně temná a se zhasnutými světly se můžete těšit na příjemně mrazivý zážitek.

Dáte o svátcích přednost pohádkám nebo dáte přednost krvavé smršti v režii šíleného Santa Clause, sněhuláka nebo třeba děsivého Krampuse?