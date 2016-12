20 najlepších trailerov roka 2016, ktoré nás nalákali na okamžitú návštevu kina

Trailery sú jednoznačne najsilnejšou zbraňou štúdií pri propagácii filmu po celom svete. V zahraničí a hlavne v USA to celé funguje a aj vyzerá trochu inak než u nás, no to je nepodstatné. Všetci sa veľmi radi pozrieme na skvelý trailer, o to viac, ak patrí filmu, ktorý tak túžobne očakávame. Aj akokoľvek dobre nastrihaný a ozvučený trailer totiž zlyhá, ak neponúka kvalitný materiál. Niekedy sú trailery tradičné, no fungujú, no a inokedy sú tu potom nezabudnuteľné kúsky, na ktoré v redakcii spomíname ešte dlhé mesiace po vydaní. Toto nie je rebríček, keďže by sme sa asi nikdy nezhodli, a tak vám prinášame 10 najlepších trailerov tohto roka bez poradia, plus pár ďalších.

A Cure for Welness

La La Land

10 Cloverfield Lane

Moonlight

War of the Planet of the Apes

Get Out

Suicide Squad

Guardians of the Galaxy

Swiss Army Man

Split

Nice Guys

The Lego Batman

Fences

Dunkirk

Witch

Blade Runner 2049

Geniálny teaser, rovnako ako celý film

Rogue One! Skvelý materiál, skvelý strih, bravúrny zvukový strih a tá siréna...

Jednoznačné prvé miesto. Môžete ma zobudiť aj o polnoci (okej, vtedy ešte bývam hore) len kvôli tomuto videu. A ja sa naň pozriem bez mrknutia.

Ktorý trailer vás zaujal viac a ktorý vám v zozname chýba?