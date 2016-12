Sexy gynekologička, ktorá neverí na lásku sa v eroticky ladenej komédii stane centrom romantického trojuholníka

Gynekologička Clara sa denno-denne stretáva so zamilovanými pármi. Sama však vyznáva cynickejší prístup a na lásku príliš neverí. Aby umlčala otravné otázky, dotiahne svojho kolegu Ashera, aby si zahral jej priateľa. Potom sa však objaví Daniel - Clarina bývalá láska. A Clara samotná sa ocitá v ošemetnej situácii. Romantickú komédiu Everybody Loves Somebody nakrútila Catalina Aguilar Mastretta podľa vlastného scenára. V hlavnej úlohe uvidíme pôvabnú Karlu Souza, ďalej sa predstaví K.C. Clyde, Ben O'Toole, José María Yazpik a Stefanie Estes. Zatiaľ to vyzerá na pomerne neškodnú, mexickým temperamentom podfarbenú komédiu. Americkí diváci ju uvidia 7. januára 2017 na filmovom festivale v Palm Springs.

