Z hlbín oceánu sa neoplatí vyťahovať vajíčka prastarých desivých potvor, môže to totiž dopadnúť poriadne krvavo

Dvojica britských filmárov, režisér Stewart Sparke a scenárista Paul Butler, nám prináša horor, do ktorého podľa všetkého zmiešajú hneď niekoľko subžánrov. The Creature Below totiž spočiatku vyzerá ako klasické strašidelné sci-fi, no neskôr vidíme poriadne kaluže krvi, vraždy a v neposlednom rade akúsi psychologickú výplň (inšpiráciou H. P. Lowercraftom sa ani netaja). Celkom odvážne na to, že ide o vizuálne typický béčkový filmík, no veríme, že fanúšikov si nájde aj medzi vami. O deji toho veľa nepotrebujete vedieť, keďže všetko podstatné sa dozviete z traileru. Jasne a stručne, s podmorskými príšerami sa neoplatí zahrávať. Herecké obsadenie je pomerne neznáme, no figurujú v ňom napríklad sympatické Anna Dawson či Michaela Longden. Svoju premiéru si už film odbil na festivaloch, no štúdio láka zahraničných divákov na plánované DVD vydanie, či jeho dostupnosť na niektorých internetových obchodoch/streamovacích zariadeniach behom februára.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.