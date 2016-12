10 najväčších hollywoodskych a blockbusterových sklamaní roka 2016

Veľmi neradi píšeme tento článok. Znamená totiž, že v roku 2016 sme v zmysle veľkých filmových sklamaní mali z čoho vyberať. Vopred upozorňujeme, že nejde o zoznam či rebríček zlých filmov. Jednoducho sme vybrali hollywoodske projekty, ktoré nás svojou kvalitou sklamali alebo boli naopak skutočne hrozné. Myslíme, že to už rozlíšite v texte.

1. X-Men: Apocalypse

Finále novej X-Men trilógie malo po vynikajúcom reštarte v podobe First Class a úspešnom Days of Future Past čo robiť, aby dostálo kvalite svojich starších súrodencov. Aj dobrý film by v tomto prípade mohol byť málo, no Bryan Singer do kinosál pohodil akýsi povrchný príbehový zlepenec, ktorého hlavný účel je celkom nejasný. Očakával snáď, že z nás pri pohľade na tisíckrát videný digibordel dostane viac ako znudené zívanie a bezduché pohľady na hodinky? Myslel si, že niekoho bude zaujímať samoúčelné omladzovanie postáv a neochota Jennifer Lawrence sedieť v maskérni? A koho nápad bol urobiť z Mystique hlavnú postavu? Nezvládnutému záporákovi sa radšej vyhneme úplne a v konečnom dôsledku môžeme skonštatovať, že film drží nad vodou len chémia McAvoya s Fassbenderom a fakt, že niektoré scény mohli vyzerať dobre na papieri. Otec serióznych komiksových filmov tento rok bolestivo zakopol.

2. Now You See Me 2

Pokračovaniu sa v roku sequelov nevyhli ani celkom vydarení Podfukári. Bohužial im to neprospelo absolútne v ničom, keďže trpeli azda všetkými neduhmi klasických blockbusterových pokračovaní. Producentom sa podarilo do tohto hlúpučkého filmu pritiahnuť ešte viac výborných hercov, čo je asi jediný podarený trik, ktorého sme sa od snímky s kúzelníkmi dočkali. Samozrejme, vyložený prepadák to našťastie nebol, no kedykoľvek tempo na plátne poľavilo a postavy začali rozprávať, bol to (slušne povedané) problém. Všetko, čo sme dostali, bol len slabý odvar cool jednotky a nezabránil tomu ani objem hereckého talentu a charizmy na obrazovke. A ak nedokážete predať film s menami, ako Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Michael Caine či Morgan Freeman, potom si ten neúspech asi zaslúžite.

3. Batman v Superman

Azda najcitlivejšou témou tohtoročnej mainstreamovej produkcie bol pokus Warner Bros. a Zacka Snydera zobrať cestu k Justice League skratkou. Nápad to nebol práve najlepší, no ako sa neskôr ukázalo, časť problému bol materiál, ktorý ostal ležať v strižni a cestu k divákom si našiel až na Blu-ray a DVD. Napriek tomu sa stále pozeráme na sklamanie. BvS svojim veľkým sľubom jednoducho nedostálo a s tým už nikto nič nenarobí. Nezmení to ani fakt, že sme dostali skvelého Batmana, nádherne vizuálne štylizované momenty a niekoľko podarených akčných scén. S tým Snyder koniec-koncov nikdy problém nemal. Jeho neschopnosť odpútať sa od série úžasne vyzerajúcich momentov a vytvoriť skutočnú scénu však film potápa a nezaujímavé digi-finále tiež príliš nepomáha. Dúfajme, že nabudúce dostane Snyder do rúk lepší materiál, spomeňte si akú lahôdku urobil z Watchmen.

4. Independence Day 2

Na sequel k jednej z najväčších sci-fi klasík sa čakalo 20 rokov. A Will Smith si miesto nej vybral Suicide Squad. Z hľadiska kariéry si asi vybral dobre. Či si ale vybral aj lepší film je už otázka druhá. Pri Independence Day 2 sa dalo zabaviť a snímku vôbec nemusíme označovať ako za zlý film. Jednoducho sme sklamaní z toho, že Emmerich zaspal dve dekády dozadu a zabudol sa pred písaním scenára zobudiť. Resurgence ako drahý hollywoodsky blockbuster funguje, no nič viac neponúka. Nové postavy sú nezaujímavé, tie staré zase nič nové neponúkajú a začínajú byť aj otravné, pričom už dej neposúvajú vpred ani zďaleka tak významne, ako pri prvej časti. Efekty sú síce zvládnuté na jednotku, ale z globálnej deštrukcie divák necíti žiadne napätie či smútok. Na Zemi jednoducho pristála loď veľká ako celý Atlantický oceán, zhorelo pár metropol a umreli miliardy ľudí, nikoho to však evidentne netrápi. Trojka je pravdepodobne už len Emmerichovým snom a aj keď má séria budúcnosť a potenciál, ak má znova tápať, bude lepšie pochovať ju. Najjednoduchšiu vám ale najnovší počin Rollanda Emmericha opíšeme, keď ho označíme ako za azda najzbytočnejší film tohto roka.

5. Suicide Squad

Pomiňme fakt, že príbeh Suicide Squad ako taký nedáva absolútne žiaden zmysel. Aj tie najhlúpejšie filmy môžu skončiť ako zábavná a príjemná návšteva kina. Nanešťastie, sledovať osudy partie okolo Willa Smitha tentoraz nie je zábavné a už vôbec nie príjemné. Po fantastickej kampani a geniálnych traileroch sme dostali snímku, ktorá nevie či chce byť viac ako Deadpool alebo Gurdians of the Galaxy a v zmätenej koláži pozliepaných videoklipov sa snaží nájsť tvár, ktorú by sme mohli označiť za skutočný film. Neúspešne. Kontroverzia ohľadom sporov v strižni filmu nepomôže o nič viac ako výborné výkony Willa Smitha a Margot Robbie. Jediným pozitívnym prekvapením ostáva azda Jai Courtney. Negatív je na druhú stranu toľko, že by Samovražedný oddiel potreboval samostatný článok. Počnúc prepáleným Jokerom v podaní Jareda Leta, cez neexistujúci obsah, mizernú formu až po absolútne nezvládnuté postavy, ktoré mali byť triumfom celej snímky. Dúfajme, že Warner Bros. sa poučia a takú sólovku Harley Quinn nám naservírujú s reálnou starostlivosťou o charaktery postáv a skutočným príbehom. Neúspech Suicide Squad totiž bolel, najmä keď očakávania boli tak veľké.

6. Warcraft

Nebolo to také zlé, či? Takto. Naša redakcia sa rozrástla do skutočne veľmi veľkej skupiny a všímame si to aj na názoroch na filmy. Rozdelili sme sa pri hodnotení Warcraftu (niekoho to neurazilo, iní to považujú za zdravý priemer a sú aj takí, ktorí sa neboja použiť označenie "srač*a") a rovnako sa nevieme zhodnúť na hodnotení Rogue One či ďalších filmov, no to je len dobre. Pri Warcrafte však platí, že vo svojej podstate nejde o dosť dobrý film. Pamätáte si niečo z dialógov? A čo nevyužití Orkovia či slabšie akčné pasáže, od ktorých sa jednoducho očakával oveľa väčší wow efekt? Asi sme všetci čakali niečo iné. Hráči sú nespokojní, že scenár ignoroval niektoré herné udalosti, my ostatní sme zase boli svedkom až príliš nereálnych ľudských postáv a ich správania. A tých chýb bolo omnoho, omnoho viac.



7. Inferno

Ťažko povedať, či boli Hanks s Howardom upísaní aj k tretej časti, no ak majú v Hollywoode aspoň trochu zdravý úsudok, pri trilógii to aj ostane. Hanksa to už veľmi nebaví a Howard deravý scenár taktiež zázračne nepozliepal, nehovoriac o tom, že ani on tu nepodal práve najlepší výkon. Soundtrack a dialógy nami taktiež nepohli, nehovoriac o "akože" zvrate vycucanom z prstu. Aspoň že to finále mierne potešilo.



8. Alica v krajine za zrkadlom

Pokračovanie Alicy v krajine zázrakov nedopadlo katastrofálne, ale vysoko pod naše očakávania. Stará dobrá Helena Bonham Carter bola nevýrazná, Johnny Depp nebol taký šialený, ako by sa nám to páčilo a výrazne bodoval asi len Sacha Baron Cohen v role Času. Okrem toho, že postavám chýbala potrebná dávka charizmy, zamrzela aj dejová linka, ktorá bola až príliš naivná, predvídateľná a v porovnaní s jednotkou zďaleka nie taká komplexná. Jediné, čo sa vynára z vôd priemeru je veľmi podarený vizuál.

9. Jack Reacher

Písal sa rok 2012, keď sa na veľké plátna dostal sympaticky nadpriemerný krimi thriller s Tomom Cruiseom a fanúšikovia starých akčných filmov sa určite potešili. O pár rokov na to si sequel s podtitulom Never Go Back zobral na starosti známy Edward Zwick (Posledný Samuraj) a dopadlo to... nuž, naozaj slabo. Kde začať? Scenár nielenže obsahoval plno do očí bijúcich nelogickostí, zle na tom boli aj dialógy, ktoré naozaj nezneli ako niečo, čo by zo seba ľudia v akejkoľvek situácii vypustili. V istých pasážach to naberalo feeling vysokorozpočtového televízneho filmu, bol z viac ako polovice vyplnený vatou a v podstate neobsahoval žiaden rukolapný dej. Zachraňovala ho však posledná tretina, kedy sa Zwick vrátil k tomu, čo mu ide najlepšie. K akcii. Tam leží sila Toma Cruisea alias Jacka Reachera. Bohužiaľ, toto sa ospravedlňuje ťažko a na prípadný reparát nás už do kina len tak ľahko nedostanete.



10. Ghostbusters

Po zhliadnutí Feigovho Spy (na ČSFD nepochopiteľne v modrých číslach) som spozornel, pretože ten chlap má nesporný talent pre humorom odľahčené akčné filmy. Remake Ghostbusters už od ohlásenia sprevádzali vlny skepticizmu alebo rovno otvorenej nenávisti, či už priamo k nápadu znova nakrútiť legendárnu snímku alebo využiť čisto ženské osadenstvo. Áno, prvý trailer bol naozaj otrasný, ja som však po skvelom Spy Feigovi veril a dúfal v podobnú nádielku akcie, humoru a zábavných postavičiek. Dostal som však niečo, čo pripomínalo skôr scenáristický a dramaturgický paškvil typu Cuki a Luki, kde to, čo má byť vtipné, je trápne, detinské alebo prinajlepšom nezábavné. Aj feministický film so zámerom ukázať všetkých chlapov ako úplných idiotov so všetkými mužskými stereotypmi sa predsa dá natočiť inak než prvoplánovo a primitívne.

Že je príbeh jednoduchý je v poriadku, pôvodní Krotitelia na tom boli rovnako, no vyťažili zo skvelých a sympatických hlavných postáv, dobrej akcie a množstva kvalitných gagov a vtipov. Tu sa s niečím podobným nestretnete. Hlavné hrdinky sú také umelé, zle napísané a kŕčovito zahrané (opäť mi prichádza na um tá Cuki a Luki, brr!), že si nebudete istí, či sledujete prípadovú štúdiu autistických chovancov nejakého sanatória alebo divadelný krúžok nadšených amatérov. Sympatické, prirodzené a hlavne nenútene vtipné ženské zo Spy skrátka nahradili infantilné, popletené a na nervy lezúce sliepky, ktoré by ste radšej videli ako obete v nejakom serióznom duchárskom horore typu Conjuring. No a potom tu máme akčné scény, efekty a hudbu a pod. V tomto prípade hovoríme o klasickom pozerateľnom priemere. Verdikt teda znie: rýchlo zabudnite, že existuje nejaký remake a pustite si radšej starú jednotku.



Bonus: TMNT 2: Out of Shadows

Prečo sú Korytnačky ninja v bonuse? Pretože sú také hrozné, že si nezaslúžia byť v prvej desiatke. Darmo sa Tyler Perry v Gone Girl snažil, znova si vybral totálne dementný projekt s ešte dementnejšou postavou. Druhé korytnačky ninja sme mali veľký problém dopozerať, no vedeli sme, že tak budeme musieť učiniť, ak o nich chceme na konci roka písať. Nezvládnutý humor, nelogické chovanie záporákov a postáv celkovo (takže vy ste prišli z inej vesmírnej dimenzie, vyzeráte ako špongia a chcete ovládnuť svet modrou žiariou smerujúcou k nebu? Jasné, budem pre vás pracovať!). Jediné, čo v tej snímke fungovalo, bola nostalgia a pár gagov. Nudná réžia, nulové tempo, nula nápadov v akčnej choreografii korytnačiek (jediné dobré boli aj tak ukázané v traileroch), neskutočne slabí herci... ach, fakt musíme pokračovať? Jednoducho si to nikdy nepustite, sfilmovať taký deravý a primitívny scenár chcelo fakt odvahu.



PS: Jason Bourne bol fajn. Iste, čakali sme oveľa viac a boli sme mierne sklamaní, ale stále to bolo oveľa lepšie než akýkoľvek z vyššie uvedených filmov a v podstate sa nám aj svojím spôsobom páčil. Ktorý tohtoročný blockbuster sklama vás, respektíve, bol tu nejaký film, ktorý vyložene pre jeho kvality nenávidíte?