Zpívající gorila, rapující krokodýl a další vás skvěle pobaví v hravém animáku Sing! (Recenze)

Prorazit s novým originálním nápadem v oblasti animovaných filmů pro děti je těžký, ale filmovým obecenstvem požadovaný úkol. Naštěstí ještě celý repertoár originálních nápadů vyčerpán nebyl, a tak se můžeme těšit do kina na nové a neotřelé nápady. Jedním z nich byl avizovaný snímek o koale, která se rozhodne uspořádat pěveckou soutěž, jíž se mohou zúčastnit zvířátka všech velikostí, druhů i barev. Předem nám tak bylo jasné, že tady jde o zlatý důl, z kterého jde vytěžit veliká hromada gagů i plačtivých scén. Tvůrci před námi mohli na plátně vytvořit opravdu pestrou paletu dějů a zvratů, a tak jsme do kina vyrazili s očekáváním a vědomím, že první recenze byly veskrze pozitivní. Měli jsme také velmi dobrý dojem, nebo jsme po cestě z kina zívali nudou?

Novinku s názvem Sing! zrežíroval Garth Jennings a pochází z produkce studia Universal Pictures. A ačkoli v našich kinech běží výhradně verze s dabingem, určitě stojí za zmínku americké celebrity, které propůjčily jednotlivým zvířátkům svůj hlas. Mezi ně patří například Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton nebo Seth MacFarlane. Dějová premisa je pak poměrně jednoduchá. Od začátku sledujeme koaláka jménem Buster Moon, který zdědil po svém otci budovu divadla. To je však na pokraji krachu, a tak se podnikavý chlapík rozhodne uspořádat pěveckou soutěž, aby ho na poslední chvíli zachránil. Jenže jeho pomatené sekretářce tak trochu ujede ruka a kvůli jejímu omylu se na letáčcích objeví odměna pro vítěze prodloužená o pár nul navíc. A tak se před Moonovým divadlem vyrojí všechny druhy zvířátek připravených vyhrát avizovaných sto tisíc dolarů. Samozřejmě, že všechno nedopadne hladce a dočkáme se řady dějových zvratů a komických momentů.

Hned na úvod bych rád vyzvedl animaci, která působila opravdu hravým a příjemným dojmem. Universal neponechal nic náhodě, a tak hned od úvodu jsme vtaženi do děje. Ten se odehrává ve velkoměstě plném nejrůznějších druhů zvířátek, v čemž bych možná trochu pátral po inspiraci v Zootropolis, ale to rozhodně není na škodu, neboť tím tvůrci dostali skvělou možnost udělat z běžných každodenních situací milou zábavu. Zvířátka mají role podle svých charakteristik, a tak se dočkáte medvědů v roli vyhazovačů nebo goril v roli gangsterů. Na hravou notu se hraje celý snímek, a přestože se nedočkáte úplně oduševnělé zábavy, určitě se budete bavit, a to je přeci u takovýchto filmů jasný úkol číslo jedna. Z mnoha pozitiv pak nejvíce vystupuje rozmanitost prostředí a postaviček, které si snadno zapamatujete pro jejich výrazné charakterní rysy.

Dále potěší pěvecké výkony a zábavné choreografie, které zvířátka předvedou. Což nejspíše menší diváci neocení tolik jako my, no vzpomeňte na to, jak otravné byly zpívané pohádky, ale v případě, kdy vyrazíte do kina na film s názvem Sing! (v češtině Zpívej!), tak asi nějaké ty pěvecké scény budete muset přetrpět. Ale v tomto případě se o utrpení rozhodně nejedná, dočkáte se různých variací populární hudby podaných odlišnými zvířátky, a to velmi zábavnou formou. Ocenil bych i vedlejší příběhy jednotlivých účastníků soutěže, které jsou plné originálních nápadů a některé z nich i dokáží chytnout za srdce. Najdou se samozřejmě i věci, které bych vytkl. Mezi ně patří typický klišé závěr, kterému však ale předcházel velmi nečekaný zvrat, takže bychom to mohli filmařům protentokrát prominout. Zamrzel i fakt, že ne všem soutěžícím byl dán stejný prostor na plátně, a tak si divák utvoří vazbu jen k několika a ne tak silnou. To se však dá prominout, protože by to jistojistě narušilo diferenciaci dějové premisy, která byla díky tomu tolik originální. Jediný trochu větší zádrhel je mírně přepálená stopáž, která nemusí malým divákům zvyklým na kratší pohádky úplně vyhovovat.

V konečném důsledku tak budete z kina odcházet dobře naladěni, s úsměvem na tváři, a dost možná si budete prozpěvovat některou z písniček, jichž ve filmu zazněla hromada. Roztomilá zvířátka a hravá animace jistě zahřeje každého diváka, který má rád nenásilné a milé animáky. A i když bych film zpětně spíše zařadil k sezónním jednohubkám, určitě bych jeho návštěvu v kině neoznačoval za špatný nápad. Právě naopak. Hezky se pobavíte, a to i přes přehnanou stopáž, která vám i tak uteče jako voda. Rozhodně se nejedná o animák, který by mohl vystřelit extra vysoko, ale o vánočních svátcích jistě na dobré náladě přidá. Vezměte na Sing! svoji drahou polovičku nebo malé bratrance a sestřenice a určitě nebudete litovat. 7,5/10

