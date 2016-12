Nejikoničtější filmové sexuální scény, které se nesmazatelně zapsaly do historie

Sexuální scény mají v kinematografii skutečně pestrou tradici. Na začátku byly víceméně tabu a v pozdějších letech proběhly dekády, kdy jich bylo opravdu hojně nebo se naopak vyskytovaly jen občasně. V 60. a 70. letech měly filmy se sexuálními scénami diváky především šokovat. V 80. letech jsme se pak dočkali více experimentování a začalo tak být zřejmé, že filmaři i divácká obec přestali na tento trend nahlížet přes prsty. Od té doby kinematografie i samotná společnost pokročila natolik, že nás sexuální scény v celovečerních snímcích nijak nepřekvapují nebo nepohoršují, a tak jich spíše ubývá. Ale v historii jistě sehrály důležitou roli, a to ať už v posouvání hranic nebo v celkovém rozšíření obzorů ohledně příliš konzervativního nazírání na intimitu. Některé scény doslova změnily kinematografii, jiné šokovaly a většina reprezentovala svobodu v umění. A tak jsme se rozhodli vám přinést seznam těch nejikoničtějších sexuálních scén z celovečerních snímků. Přejeme příjemnou zábavu.

Brokeback Mountain (2005)

Tato scéna není až tolik explicitní, avšak pohled na dvě mužské filmové hvězdy, jak se ukájejí v sexuálním víru vášní, byl ještě v roce 2005 pro diváky velký šok, a to i přesto, že každý věděl, o čem vlastně snímek bude. Heath Ledger a Jake Gyllenhaal podali v tomto skvělém díle režiséra Ang Leeho svůj životní herecký výkon. A okamžik, kdy se poprvé vrhli sobě navzájem do náručí, byl pozoruhodnou ukázkou toho, jak se společnost vyvinula a začala vnímat homosexuální lásku jako přirozenou věc. Celý film pak jistě otevřel spoustě lidí oči a tato scéna vyvstává z celého snímku asi jako nejdůležitější moment.

Eyes Wide Shut (1999)

Poslední film brilantního režiséra Stanleyho Kubricka vyvolal řadu diskusí ohledně jeho scény plné sexuálních orgií. Za ještě více signifikantní bychom ale mohli označit scénu mezi Tomem Cruisem a Nicole Kidman, kteří se ve snímku odhodlají k sexuálním choutkám před zrcadlem. Elegantní intimní scéna vykresluje atmosféru celého filmu, který byl očekáván jako erotický thriller plný vzrušujících momentů, ale nakonec vše dopadlo jinak a dočkali jsme se dráždivého, ale nepříliš odvážného staromódního thrilleru. Cruise a Kidman mezi sebou ve filmu neutváří příliš jiskřící chemii, o to více pak o jejich rolích vypovídá sebestředný pohled Kidman do zrcadla a naléhavost Toma Cruise. No posuďte sami.

Out of Sight (1998)

Z krimi snímku Stevena Soderbergha z konce tisíciletí vyzařuje hlavně originalita a pohodová nálada. Ta sálá i z dvojice George Clooney a Jennifer Lopez, která si intimní scény evidentně užívala a z jejich obličejů můžete vyčíst, že se skvěle baví. Jejich herecký výkon ze scény udělal realitu a naprostý protipól neupřímných a příliš „filmových“ sexuálních scén (ano, mluvíme například o Top Gunu). V Out of Sight tak intimní moment není odměnou pro hrdinu, ale spíše další zápletkou, která spadá do příběhu a je jeho důležitou součástí. Jako bychom sledovali opravdové milence.

Top Gun (1986)

Pokud jste viděli tuto klasiku z 80. let, určit si vzpomínáte na intimní scénu v modře nasvícené místnosti. Akční filmy 80. let běžely z většiny podle kopíráku a po hrdinských činech a velkolepé akci musela přijít závěrečná odměna v sexuálním aktu se svůdnou dívkou. A co by tento trend vystihovalo ikoničtěji než intimita mezi Kelly MacGillis a Tomem Cruisem? Dnes už možná scéna vypadá jako parodie sama na sebe, ale tehdy to byl skutečný trend a jak vrcholil snímek, vrcholil i Tom Cruise, a to jak jinak než za doprovodu Take My Breath Away. Ach bože.

The Terminator (1984)

Když se voják z budoucnosti (Michael Biehn) a dnes již legendární Sarah Connor (Linda Hamilton) zastavili uprostřed útěku před nezničitelným terminátorem Arnoldem Schwarzeneggerem, aby si užili trochy horkých chvil, vypadalo to, že se dočkáme jen klasické intimní scény akčňáků z 80. let. A co se týče filmařiny, tak tomu víceméně tak bylo, ale to by se z Terminátora neměl stát kultovní film a z režiséra Jamese Camerona jeden z nejlepších režisérů. Akční thriller se brzy stal velikým hitem, což se jen potvrdilo časem, který přinesl několik pokračování, jež řádně zamotala časovou linii jeho děje. Většina se však točí hlavně kolem muže jménem John Connor, a právě tato scéna se ukázala být momentem jeho početí.

Last Tango in Paris (1972)

Obdobně jako všechny ostatní snímky obsahující scény intimního aktu na našem seznamu, i dílo Bernarda Bertolucciho z roku 1972 znamenalo jistý průlom a jeho části by se daly kvalifikovat jako důležité pro budoucí vývoj kinematografie. Asi největším kulturním šokem pak byla scéna, v níž Marlon Brando a Maria Schneiderová diskutují nad možnými lubrikačními účinky másla. To je samo o sobě dost výmluvné a hodně to vypovídá o povaze filmu. V Posledním Tangu se vůbec nehraje na lásku a sex je spíše plný násilných a trhaných pohybů, které ukazují syrovou podstatu intimního aktu.

Ecstasy (1933)

A přenesme se na závěr hlouběji do minulosti. V tomto poměrně převratném, a co více, Československém, snímku hraje Hedy Lamarr frustrovanou snoubenku bohatého, avšak impotentního staršího muže, která uprchne od oltáře, aby se mohla vrhnout do náruče mužného inženýra. A čím je snímek tak důležitý? Proběhne v něm totiž jedna z prvních sexuálních scén, které byly kdy odvysílány v kinech. A ačkoli se ve snímku nahota objevuje, samotná scéna je spíše ostýchavá. Kamera se soustředí na výrazy aktéru intimního styku, a tak můžeme mluvit i o prvním hereckém výkonu znázorňujícím orgasmus v historii kinematografie. Čest našim předkům a režiséru Gustavu Machatému, kteří přispěli k větší odvaze a svobodě v zobrazování intimních aktů.