Batman a Superman sa zase pobijú. Tentoraz o pozíciu vodcu Justice League

Pravdepodobne to nebude také napínavé a fyzické, ako naposledy, ale medzi Batmanom a Supermanom bude určité napätie, čo potvrdil aj Henry Cavill. Vec sa má totiž tak, že Bruce prebral morálnu zodpovednosť za bezpečnosť sveta a rozhodol sa tak založiť Justice League. Je jasné, že Man of Steel v priebehu snímky povstane, a práve vtedy má začať boj medzi Affleckovou a Cavillovou postavou o pozíciu lídra skupiny. Možno to bude naznačené už v traileroch, v každom prípade sa môžeme pripraviť, že formovanie a chod Justice League nebude najružovejší.

