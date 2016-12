Ridley Scott sa v debutovom a strašidelnom traileri pre Alien: Covenant vracia k brutálnym a hororovým koreňom série

Konečne nadišiel čas, kedy môžeme napísať článok o prvom traileri pre pokračovanie Promethea a prequel k prvému Alienovi. Ridley Scott sa po 5 rokoch od neúspešného Promethea vracia k značke. Nechal si všetko uležať v hlave a rozhodol sa pre reparát, ktorý sa predstavuje debutovým trailerom, a že sa je na čo pozerať. Úžasná prvá minútka, citeľná smrteľná amotsféra, množstvo nebezpečenstva a neuveriteľné napätie. Posádka lode Covenant práve dobrovoľne vošla do samotného pekla. Ridley nezabudol, ako sa správne pohrať s hrôzou v srdciach divákov a je mu jasné, že častokrát je pre nás najstrašidelnejšie to, čo nevidíme a o čom veľa nevieme. Aj preto uvidíme v snímke viacero druhov xenomorphov a iných príšeriek. Už prvá pol minútka je pritom brilantným cestovaním v čase s nervydrásajúcim napätím a prísľubom veľkej porcie strachu. Toho by sme sa naozaj mali dočkať oveľa viac než v Prometheovi, čo naznačujú ako prvé obrázky, tak vyjadrenia hercov či samotného režiséra.

Synopsa hovorí, že pokračovanie sa bude točiť okolo kolonizačnej lodi menom Covenant, ktorá na ceste k odľahlej planéte na vzdialenej strane galaxie objaví niečo, o čom si myslí, že je nezmapovaný raj. V skutočnosti však ide o temný a nebezpečný svet s androidom Davidom (Fassbender). Ten ako jediný totiž prežil zatratenú expedíciu Prometheus. Pôvodne sa diskutovalo, aký je osud Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), ale teraz je jasné, že sa vo filme objaví, aj keď nebude hlavnou postavou. Dej sa pritom posunie o 10 rokov dopredu. Medzi výskumníkmi lode Covenant je aj robot Walter, ktorý Davidovi veľmi nedôveruje a myslí si že skrýva tajomstvá. Ako už viete vyčítať z nadpisu, obaja roboti budú stvárnení Fassbenderom. Okrem neho uvidíme mnohých ďalších hercov, na ktorých sa môžete pozriež nižšie. Spomenúť musíme hlavne Katherine Waterston (Fantastic Beasts, Eleanor Rigby, Boardwalk Empire či skvelý Steve Jobs). Tá si popri Fassym strihne hlavnú rolu, no a ak sledujete Filmkulte, viete, že nejakej úlohy sa dočkal aj James Franco. Mnohých to desí, aj keď ja osobne nechápem prečo. Neraz už dokázal, že vie zahrať aj dramatické roly a myslím, že všetkých nás pozitívne prekvapí. Čo hovoríte na trailer?

Zľava: Carmen Ejogo, Billy Crudup, Amy Seimetz, Demian Bichir a Jussie Smollett

Zľava: Alexander England, Callie Hernandez, Benjamin Rigby, Danny McBride a Katherine Waterston

Potvrdený je aj brutálny R-kový rating. „Chcel by som natočiť naozaj tvrdé R-ko .... Stále si budem pamätať moment, keď sme finišovali prvého Aliena a ja som už jednoducho nevládal. Vydržal som ale do scény, kde John Hurt začne konzumovať a následne takmer vyzvracia svoje raňajky. V tom momente som si uvedomil, aký strašidelný ten film vlastne bol. Cítil som akýsi pocit zodpovednosti za to, že som zašiel príliš ďaleko, keďže to bolo naozaj extrémne. Tento rok sa to posnažím urobiť znova. A omnoho horšie." R-ko naozaj nie je ničím výnimočným, keďže ním boli ohodnotené všetky filmy zo série (okrem Alien vs. Predator z roku 2004, ktorý bol iba PG-13). Otázkou je iba, aký level brutálnosti dosiahne.

A čo sa týka budúcnosti série? Všetci vieme, že Prometheus (a jeho ďalšie pokračovania) mali slúžiť ako predvoj toho, čo sa stalo v legendárnom Alienovi z roku 1979. Pôvodne bola naplánovaná trilógia. O tom hovorí aj oficiálna synopsa k Prometheovmu pokračovaniu s názvom Alien: Covenant. Ale Ridley na konferencii v Sydney pri príležitosti začatí pre-produkcie, naznačil, že to nemusí byť tak celkom pravda.

„Je to veľmi komplexný pribeh. Vyvíjajúci sa z toho, čo som najprv urobil s prvým Prometheom. Ten bol zrodený na základe mojej frustrácie z prvého Aliena z roku 1979. Natočil som iba jeden film, keďže normálne pokračovania nerobím. Bol som v úžase, že v ďalších troch filmoch (pokračovaniach Aliena) si nikto nepoložil otázku 'prečo práve votrelci, kto ich vytvoril a z akého dôvodu?' Vcelku dôležitá otázka. Tak som prišiel s myšlienkou prvého filmu Prometheus, ktorý by začal dávať odpovede na tieto otázky."

Hneď na to dodal: „Teraz sa blížime k ďalšiemu filmu, ktorý bude evolúciou, priamo nadväzujúcou na prvý film. Vieme, že Shawová nahradila rozpolteného Michaela Fassbendera a presne od tohto momentu to bude pokračovať. Keď skončíme, natočíme ďalší a potom ešte jeden. Takto sa postupne dostaneme do začiatku pôvodného filmu z 1979. Čiže inými slovami, prečo sa tam ten inžinier nachádzal a prečo mal v sebe Votrelca? Na všetky tieto otázky vám prinesieme aj odpovede.

Pre úplnosť už iba dodáme, že o produkciu sa postará sám režisér, scenár napísal Michael Green (Green Lantern, animák Green Lantern: Emerald Knights, seriál Heroes) spolu s Jackom Paglenom (Transcendence) a ďalším členom projektu sa stal aj John Logan (Spectre, Skyfall, The Last Samurai), ktorého úlohou vraj bolo už hotový scenár prekontrolovať, prípadne doladiť. Možný význam názvu Covenant Premiéra Alien: Covenant je naplánovaná na 18. mája 2017. Ak vás zaujímajú prvé nadšené reakcie vybraných fanúšikov, ktorým bolo premietaných niekoľko minút zo snímky, klikajte sem. Ak sa zase zaujímate o to, aké množstvo filmu bolo natočeného reálne a koľko efektov Ridley využije, klikajte sem



A ak sa bojíte, že tých potvoriek nebude dostatok, zahrejú vás slová samotného Ridleyho: „Budeme mať všetkých. Vajcia, face-huggerov, chest-bursterov a nakoniec aj veľkého chlapca.“