Natočí Denis Villeneuve remake klasickej Duny od Davida Lyncha?

K dnešnému dňu už snáď každý dobre vie, ku ktorému režisérovi sa v najbližšej budúcnosti bude upierať obrovská pozornosť. Denis Villeneuve nás nedávno potešil skvelým atmosferickým trailerom na svoj sequel pre kultového Blade Runnera a už v súvislosti s jeho menom kolujú ďalšie zaujímavé správy. Spoločnosť Legendary totiž oficiálne pokukuje po talentovanom Kanaďanovi v súvislosti s remakeom klasiky s názvom Dune. Sám sa vyjadril, že adaptovať skvelú knižnú predlohu Franka Herberta je jeho dlhoročným snom, no nemyslel si, že by to niekedy mohol dokázať (veď sa o to márne snažil aj vizionársky Alejandro Jodorowsky). Vyzerá to však tak, že šance sú momentálne obrovské. Pre tých, ktorí nevedia o čom Duna vlastne je, tak vedzte, že ide o poriadne rozsiahly a epický príbeh zasadený vo svete plnom filozofických otázok, intríg, klamstiev, politiky, náboženstva, vojny a dobrodružstiev. Ešte dodáme, že v roku 1984 film priniesol na plátna excentrický David Lynch (Twin Peaks, Mulholland Drive), no s väčším uznaním sa v podstate stretol až po mnohých rokoch. Dopadlo by to v Denisovom prípade lepšie? Nie všetci fanúšikovia si totiž prajú opätovný štart a možno na to majú v dnešnej dobe plnej prevažne slabších rebootov/sequelov/prequelov dobrý dôvod, čo myslíte?

