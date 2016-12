Rytmus oficiálne predstavuje film Priepasť plný akcie a efektov, v ktorom si zahral aj Ego

Určite si všetci spomínate na krátkometrážny film Eternal, ktorý uzrel svetlo sveta skoro presne pred rokom. Vtedy sme tvrdili, že ide o jedinečný projekt, ktorý nemá v našich končinách konkurenciu hlavne preto, že si na niečo podobné nikto okrem Krstného otca netrúfne. No a kto iný by ho mohol prekonať, ak nie on sám. Rytmus sa síce dlhodobo venoval prípravám svojho aktuálneho sólového počinu, no aj napriek tomu si našiel čas na točenie unikátnej snímky, ktorá je v skutočnosti krátkym akčným filmom, v ktorom nechýba príbeh, množstvo efektov a tentokrát aj hovorené slovo a dialógy. Tie nám predsalen možno v predošlom prípade chýbali.

Sám tvrdí, že sa stále snaží posúvať latku a my teraz môžeme s čistým svedomím prehlásiť, že sa mu to naozaj podarilo. Film s názvom Priepasť vznikal pod taktovkou šikovného režiséra Błažeja Jankowiaka, ktorý stojí na čele poľského tímu filmových tvorcov 9LITER Filmy. Samozrejme, nechýba ani veľmi vhodne zvolený hudobný doprovod, o ktorý sa postaral už tradične dvorný Maiky Beatz. Dosť bolo zbytočných slov, vychutnajte si výsledok!