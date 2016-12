Hrozivé zranenia na pľaci alebo filmové nehody, pri ktorých prišli herci o život

Filmový priemysel sa každým rokom rozrastá a technológie sa závratnou rýchlosťou posúvajú vpred. Do snímok sa hrnie veľa peňazí, do hlavných úloh obsadzujú známi a talentovaní herci. Všetko to smeruje k nalákaniu čo najväčšieho počtu divákov do kín. No veď predsa každý z nás túži vidieť svojho obľúbeného herca na striebornom plátne, a čo lepšie, pod taktovkou skvelého režiséra. Fakt, že to herci nemajú vôbec ľahké, sme si potvrdili v našom minulom článku. Viacerí z nich volia cestu najímania kaskadérov, ktorí ťažkú a nebezpečnú robotu odmakajú za nich. Dvojníci v podstate chránia hercov pred zraneniami či dokonca smrťou. Pravdou je, že sa vždy nehodám a nebezpečenstvu vyhnúť nedá.

Nehody pri natáčaní tu boli, sú a vždy budú. Informácie o hrozivých či smrteľných zraneniach kaskadérov Johnnyho Deppa, Daniela Radcliffea či Vina Diesela sa určite nečítali ľahko a nepríjemným pocitom sa zrejme nevyhnete ani dnes. Prinášame vám totiž zopár tých najnepríjemnejších incidentov, ktoré sa v histórii kinematografie udiali. Či už to sú ďalšie smrteľné úrazy, dolámané končatiny alebo rozličné nákazy postupne napadajúce celý filmový štáb. Tak si o nich poďme povedať viac.

Začnime azda jednou z najtragickejších nehôd. Písal sa 31. marec 1993 a práce na filme The Crow prebiehali na plné obrátky. Snímka bola v štádiu natáčania a syn svetoznámeho Brucea Leeho, Brandon Lee, ktorý taktiež ovládal bojové umenie, si myslel, že pôjde o zlomové dielo jeho hereckej kariéry. Adaptácia legendárneho komiksového románu však bola sprevádzaná nielen jednou, ale viacerými tragédiami. Nie nadarmo sa o tomto filme hovorí, že je prekliaty. Spočiatku sa pri prácach na kulisách zranilo zopár robotníkov. Jeden z nich utrpel rozsiahle popáleniny hlavy a rúk, ďalšieho postihla nehoda s autom a našiel sa aj taký, čo si v ruke našiel zapichnutý skrutkovač. Tvorcovia museli čeliť aj požiaru, keď nákladiak s vybavením za záhadných okolností pohltili plamene. A to rozhodne nie je všetko. K incidentom sa pridal aj vyčíňajúci hurikán, ktorý bol v "správnu chvíľu na správnom mieste" a narobil poriadnu neplechu. A aby sme boli kompletní, jeden kaskadér utrpel poranenie viacerých rebier, keď sa prepadol cez strechu. Dostatok nešťastí, aby si film právoplatne niesol pomenovanie prekliaty.

A ako to bolo s dvadsaťosemročným Brandonom Leem? Do konca natáčania ostávalo šesť dní a na rozdiel od zranení, išlo všetko podľa predstáv. Mladému hercovi sa stala osudným zbraň menom .44 Magnum. Z neobjasnených okolností v nej ostal funkčný projektil (pravdepodobne kvôli skúškam) a keď sa zbraň dopĺňala slepými nábojmi, nikto ani len netušil, čo sa môže stať. Neisté bolo vzájomné postavenie Leeho a druhého herca Michaela Masseeho. Náboje boli síce slepé, no mohli spôsobiť zranenie už kvôli výstrelu zblízka. Svetlá, kamera, akcia. Massee svoj druhý výstrel nenamieril nad hercove ramená, ale priamo naň. Výstrel bol ohlušujúci. V rovnakom momente Lee stlačil rozbušku na umelú krv a vzápätí sa ocitol na zemi. V napätí, ake vládlo na pľaci, by nikto nepovedal, že sa niečo stalo. Každý v štábe si myslel, že herec hrá ďalej podľa improvizácie. Pravda vyšla najavo až po pár sekundách a Leeho rýchlo odviezli do nemocnice. Zraneniam však po ukrutnom dvanásťhodinovom boji podľahol a ako príčina sa uviedlo vnútorné krvácanie spolu so zničenými orgánmi. Doplníme, že Massee nebol z ničoho obvinený a prípad sa uzavrel ako nehoda.

Vráťme sa ale do minulosti - do obdobia studenej vojny. Snímka The Conqueror z roku 1956 je ďalším pekným príkladom veľkého nešťastia. Ale z iného súdka. Projekt sa natáčal v americkom Utahu a robilo na ňom vyše 220 ľudí, čo je vzhľadom na tú dobu nemalé číslo. V roku 1953 sa neďaleko testovali jadrové zbrane (celkovo 11 kusov) a ako to už poznáte z viacerých filmov, okolie sa stalo kontaminovaným. Prečo sa tam potom štáb vybral nakrúcať? Vláda uistila tamojších obyvateľov, že prostredie nie je pod vplyvom nadmernej rádioaktivity, a teda je pre tvorcov bezpečné projekt točiť práve tam. Herci a štáb na mieste prebývali niekoľko týždňov. Už asi viete, čo je v neporiadku. V osemdesiatych rokoch sa potvrdilo, že až 91 členom štábu bola diagnostikovaná rakovina. Do tohto prieskumu ich bolo, žiaľ, mŕtvych už 46.

Režisér sa odobral na druhý svet už sedem rokov po premiére. Jednému z hlavných hercov bola zistená rakovina už v roku 1960, a keď zistil, že je v štádiu nevyliečiteľnosti, chvíľu na to spáchal samovraždu. A v nasledujúcich rokoch si smrť našla hneď troch ďalších hercov. A to by sme mohli pokračovať ďalej. Smutný je aj fakt, že film bol obrovským prepadákom.

O podobných situáciách sa vždy číta ťažko. Ale to, čo sa stalo pri akčnej scéne filmu The Twilight Zone: The Movie z roku 1983, vás šokuje azda najviac. Istá sekvencia sa zapísala do histórie a Steven Spielberg, ktorý film produkoval, na ňu nezabudne do konca svojho života. Predstavte si nočnú scénu, helikoptéru, explózie a troch hercov. Neveští to nič dobré, to máte pravdu. Na scéne plnej výbuchov sa herec Vic Morrow a dve deti, šesťročná Renee Shin-Yi Chen a sedemročná Myca Dinh Le brodili vodou v snahe uniknúť pred výbuchmi. Nad nimi vo výške 8 metrov letela už spomenutá helikoptéra. Príliš nízko. Trosky z explózie zasiahli hlavný rotor, stroj sa začal rútiť k zemi, pričom svojimi vrtuľami zasiahol všetkých troch. Viete si predstaviť, aké to malo následky. Pilot a zvyšok posádky vyviazli takmer bez zranení, ale ani jeden z vyššie uvedenej trojice to neprežil.

Tragédia bola zachytená na kameru a upozorňujeme, video nie je vhodné pre slabšie povahy

Čo nasledovalo potom? Súd sa s tvorcami ťahal takmer desať rokov a incident vyústil až k zmene predpisov - vznikol zákaz vystavovať deti nočnému prostrediu, keď mali byť pri natáčaní potrebné veľké explózie. Udalosť dokonca ukončila kamarátstvo medzi Spielbergom a Landisom (obaja sa podujali na réžii). Podľa informácií Spielberg s touto scénou nesúhlasil ešte pred samotným natáčaním. Landis porušil veľa predpisov, medzi ktoré sa radilo aj používanie reálnej munície. Kalifornský zákon stanovoval, že režisér nesmie natáčať s deťmi v noci bez povolenia. Spolu s pilotom, produkčným manažérom, producentom a špecialistom na explózie bol napokon obvinený z neúmyselnej vraždy.

Top Gun s Tomom Cruiseom sa taktiež nezaobišiel bez zranení. Snímka bola nakoniec venovaná 53-ročnému pilotovi Artovi Schollovi, ktorý počas natáčania zahynul. Ale nepredbiehajme. Top Gun je jednoznačne jeden z filmov, ktorý Cruisea preslávil (no veď počin samotný získal aj Oscara za najlepšiu pieseň). V ňom sledujeme dvojicu mužov odhodlaných stať sa bojovými pilotmi a celé by sa to nezaobišlo bez nejakých tých kaskadérskych kúskov kdesi vo vzduchu. Presne preto tvorcovia najali vyššie menovaného skúseného pilota. Jeho úlohou bolo zhotoviť určitý typ záberu - flat spin, pri ktorom sa lietadlo dookola točí vo vzduchu. Scholl svoje lietadlo dobre poznal a keď doň nastupoval, ešte ani len netušil, že na zem už nevstúpi.

Scholl nahlásil problém ešte počas letu a akrobatického kúsku, no zrejme bolo lietadlo natoľko poškodené, že ho nedokázal ovládať a rovnako sa z neho aspoň dostať. Pilot skončil kdesi vo vlnách Tichého oceánu a dodnes sa nenašli jeho pozostatky, prípadne vrak. Konkrétna príčina zlyhania stroja nie je známa.

Predtým, než sa priblížime k záveru, sa pozrieme ešte na dva filmy z tohto storočia. Pamätáte si ešte na zábavnú, no scenáristicky nedotiahnutú jednohubku s názvom Jumper? Thriller režírovaný talentovaným Dougom Limanom si od kritikov neodniesol dobré hodnotenia a rovnako mu nezlepšuje povesť istý incident, ktorý sa stal počas príprav. 56-ročný David Ritchie v jeden deň umiestňoval dekorácie na kulisy spolu s ďalšími dvoma pracovníkmi a v zlomku sekundy sa naň zosypala lavína zmrazeného ľadu zmixovaného so snehom a kúskami zeme. Trosky ho pochovali v sekunde. Druhý člen štábu bol kvôli vážnym poraneniam hlavy a ramena prevezený do nemocnice a tretí sa nešťastiu, našťastie, vyhol bez zranení. Nikto nebol vinníkom.

Druhý projekt poznáte určite všetci. Ide o Tróju, historický epos kolosálnych rozmerov, čo sa odzrkadlilo aj na rozpočte v podobe 175 miliónov dolárov. Hlavný hrdina príbehu, naoko neporaziteľný Achilles, vedie Grékov do vojny, ktorá tvarovala chod histórie. V historickej bitke prišlo o život veľa ľudí, avšak našiel sa aj jeden nešťastník na natáčaní. Bodybuilder George Camilleri si v akčnej sekvencii zlomil nohu a na druhý deň bol operovaný v neďalekej nemocnici. Na čo však nikto nepomyslel, boli komplikácie spojené s operáciou. Georgeovo zdravie sa začalo kaziť a dva týždne na to podľahol zraneniu a zomrel. Lokácia sa neskôr nevyhla ani hurikánu.

Iróniou je, že aj samotný Brad Pitt si zranil ľavú achilovku

Zranenia na pľaci tu boli a aj vždy budú. Častokrát sa im nedá ubrániť, keďže ich hlavným elementom je náhoda. Vždy je však dobré urobiť potrebné opatrenia, aby sa podobné situácie nezopakovali. Ak ste čítali posledný diel seriálu Spoza kamier, ktorý sa venoval Mad Maxovi a mechanikom z olympiády majúcimi na starosti bezpečnosť, viete o čom hovoríme.