Nové spracovanie príbehu o Kráske a Zvierati si priťahuje našu pozornosť najnovšou upútavkou

Minútový zostrih sa zameriava na vzťah dvoch hlavných postáv, Krásky (Emma Watson) a Zvieraťa (Dan Stevens). Tí sú odsúdení spolu tráviť čas po tom, ako Kráska obetuje svoju slobodu, aby vyslobodila svojho otca. Vystrašená a zúfalá, začne pomaly odkrývať temnú minulosť prekliateho zámku a jeho obyvateľov. Popritom sa naučí čo-to o láske a dôvere, keď porozumie nešťastiu ohavného Zvieraťa a jeho služobníkov premenených na každodenné objekty. V príbehu vidíme aj boj dobra so zlom, keď sa ju pobúrení mešťania pokúsia „zachrániť“, ale Kráska je odhodlaná pomôcť obyvateľom zámku a zrušiť ich kliatbu. Popritom prehliadne vonkajšiu podobu Zvieraťa a nahliadne na jeho vnútornú krásu.

Vo filme sa objavia aj herci, ako Kevin Kline (Last Vegas), Ewan McGregor (Star Wars: The Force Awakens) či Luke Evans (Fast and Furious 6). Scenár je spracovaný Billom Condonom (Mr. Holmes) a bude sa držať pôvodného animovaného filmu. Hudba bude komponovaná skladateľom Alanom Menkenom, ktorý získal dve ocenenia za hudbu v pôvodnej snímke v roku 1991. Potvrdil, že film bude obsahovať nové verzie originálnych skladieb, takže fanúšikovia animáku sa určite majú na čo tešiť.

Film prichádza do anglických kín 17. marca 2017, a čoskoro aj k nám do Česka a Slovenska.