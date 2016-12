Matky rebelky v čele s Milou Kunis se ve vánočním pokračování budou muset vypořádat s vlastními rodiči

V nadcházející novince A Bad Moms Christmas se opět dočkáme hvězdné herecké sestavy. Režisérské a zároveň i scénaristické duo Jon Lucas a Scott Moore nám ve svém počinu, který bude navazovat na letošní Bad Moms, znovu představí Milu Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn. Podle Adama Fogelsona, předsedy STX Entertainment Motion Picture Group, se pak premiéry dočkáme měsíc před vánočními svátky v příštím roce. Produkce prvního dílu se vyšplhala na 20 milionů dolarů, avšak návštěvnost byla senzační, a tak si Matky na tahu celosvětově vydělaly 180 milionů.

Vánoční pokračování vystaví staré známé sesterstvo dalším desítkám stresových situací, které jim nepřipraví nejkrásnější svátky v roce, ale jejich vlastní matky, které je přijedou na svátky navštívit. A Bad Moms Christmas se americké premiéry dočká 3. listopadu (november) 2017. Datum premiéry v Česku a na Slovensku zatím oznámeno nebylo. Připomínáme také, že studio STX Entertainment chystá odnož série s názvem Bad Dads, která spatří světlo světa 14. července 2017.

Get ready. It's about to get festive as a mother. A BAD MOMS CHRISTMAS coming for ya winter 2017! #BadMomsXmas pic.twitter.com/JAkR1EXrTz