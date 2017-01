V roku 2017 dorazí až 10 komiksových filmov epických rozmerov. Na ktoré sa tešíme najviac?

Filmy podľa komiksovej predlohy sú tu s nami už pár rokov a najbližšie dve dekády sa to pravdepodobne ani nezmení. A hoci s nami komiksové príbehy boli už veľmi dlhé roky, trend tých superhrdinských naplno odštartoval až Marvel, hoci Warner v priebehu rokov vždy rád priniesol na strieborné plátna nové a nové životné epochy Bruca Waynea či Clarka Kenta, zatiaľ čo Foxovia mali svojich X-Men a Sony Spideyho. Viac o tejto téme sa dočítate v pepovej "trilógii" článkov o začiatkoch, vzostupe a dominancii, ako i kvalitatívnemu úpadku komiksoviek (všetky tri časti nájdete po kliknutí na tento odkaz). Všetci sme už akosi zmierení s tým, že už čoskoro sa v kinách nevyhneme komiksovej superpostave vo väčších než dvojmesačných intervaloch. Síce sa nimi začíname prežierať aj my, čo malo za následok, že už ani nás nebaví toľko o nich písať, keďže sa to začína kopať viac než slušne (na väčšie články zo Sveta Marvelu, DC či Foxu sa však môžete tešiť aj naďalej), je však nutné postaviť sa faktu, že počet takýchto snímok bude len a len narastať. Aj preto si dnes predstavíme hneď 10 celovečerákov založených na deji z farebných stránok. Nejde pritom o žiaden rebríček, skôr o obyčajný zoznam.



1. Logan - 3. marec 2017

A začneme hneď jedným z najočakávanejších snímok budúceho roka. Niet sa čomu čudovať. Aj bez úžasnej reklamenj kampane a geniálneho teaseru by si svoj status Logan stále obhájil. Pre Hugha Jackmana totiž pôjde o posledný zárez drápmi Wolverina. Po dlhých a neuveriteľných 17 rokoch (už teraz začínam byť emotívny, bojím sa čo, bude v kine), kedy sa v tejto role stihol na striebornom plátne objaviť celkom 8-krát (plus raz v "nefyzickej podobe") sa musíme s Loganom tak, ako ho poznáme, navždy rozlúčiť. Momentálne je úplne jedno, či ho preobsadia alebo ho nahradí dievčenský klon X-23, všetky oči sa upierajú na Jamesa Mangola a jeho výsledné dielo. Nemalo by pritom ísť o klasickú žánrovku. Skôr o depresívny moderný western inšpirovaný komiksom Old Man Logan s označením R - deťom neprístupný.

2. Spider-Man: Homecoming - 6. júl 2017

Veľkolepý návrat Petera Parkera na strieborné plátna sa nesie v znamení homecomingu, a teda opätovnému vráteniu (lepšie povedané prepožičaniu) filmových práv Marvelu. Pavúči muž sa tak konečne mohol pripojiť k Avengerom, čo sa aj stalo v Civil War. Teraz je však čas na jeho sólovku a podľa prvého traileru môžeme usúdiť, že bude nielen úsmevne, ale aj dusno a nebezpečne. Keaton v role záporáka Vulturea vyzerá na slušného záporáka, ukáže sa aj Iron Man a tešiť sa môžeme na nešpecifikovanú rolu Donalda Glovera. A len tak mimochodom, na rok 2017 majú Spider-Mana nachystaného aj v Sony. Akurát pôjde o animák z dielne dua Lord-Miller.

3. Guardians of the Galaxy 2 - 4. máj 2017

Znova si to na starosť zobral James Gunn a znova sme si po prvom traileri istí, že to dopadne na jednotku. Snáď nebude Baby Groot vo filme až taký merchandise seller a bude fungovať aj ako postava, no o humor celkovo, akciu a chémiu medzi postavami sa báť nemusíme (a samozrejme o OST-čkový soundtrack, ale to je jasné snáď každému). Strážcovia galaxie pôsobia medzi ostatnými počinmi MCU ako čerstvý závan originality a po dlhom čase skutočne fungujúceho a vtipného tímu "hrdinov". Nevieme sa dočkať.

4. Justice League - 16. november 2017

Videli sme už dva "teasery", pričom je premiéra stále stanovená na na november. O Justice League už toho vieme rok pred premiérou oveľa viac než je zdravé a než by sme chceli, rovnako ako sme z filmu už taktiež videli viac, ako by sa patrilo. Dúfame, že sa informácie, špekulácie a ďalšie videá zdržia, chceme sa v kinách aj trochu prekvapiť. V konečnom dôsledku sa na to však veľmi tešíme. Snyderova verzia Batman v Superman už stála za to, no a dúfame, že sa taktiež poučil už aj z kritiky a prinesie skutočne kvalitný DC film. Od Man of Steel nič výrazne nadpriemerné Warner nevydal a ak má DCEU prežiť, musí sa začať páčiť ako divákom, tak kritikom.

5. Thor: Ragnarok - 2. november 2017

Prvá päťka môže dopadnúť nesmierne dobre, no zároveň presne viete, na čom môže pohorieť. Režisér a scenárista Taika Waititi si je toho asi taktiež vedomý, a to konkrétne pri jeho vlastnej snímke, treťom Thorovi. Ten sa pozrie do širokého vesmíru, na planétu Sakaar a určite aj na Asgard. Uvidíme Lokiho, Doctora Strangea, Hulka, Thora, Helu, Odina a nespočet ďalších. Ak máte radi Waititiho humor, zrejme máte veľký dôvod na radosť, ak nie, minimálne sa môžete tešiť na jednu z najnabitejších komiksoviek minimálne v rámci MCU.

6. Wonder Woman - 1. jún 2017

Na chvíľku si zase odskočíme k DC, kde sa pomaly dokončuje prvá ženská superhrdinská sólovka novodobej éry. Wonder Woman v podaní Gal Gadot už v Batman v Superman ukázala, že dokáže viac než zaujať a popravde, pokojne sa pod režijnou taktovkou Patty Jenkins môže stať najlepším DCEU filmom vôbec. Na výsledok si však počkáme. Dej sa presunie do minulosti, konkrétne do čias prvej svetovej vojny, kedy sa Wonder Woman rozhodne pomôcť ľudstvu.



7. Kingsman: The Golden Circle - 5. október 2017

Vôbec prvý sequel, aký kedy režisér a scenárista Matthew Vaughn natočil. Tento neobyčajný frajer, ktorého v redakcii nadovšetko zbožňujeme, nás minulý rok s Kingsmanmi doslova posadil na zadok. Skvelá akcia, vynikajúci herci a brilantne prevedenie drvivej väčšiny scén pod pevnou rukou režiséra s jasnou víziou. Ťažko povedať, prečo Vaughn kývol na sequel, my sme však za to nesmierne vďační a očakávame skutočný nášup.



8. Ghost in the Shell - 30. marec 2017

Rovnako ako pre Justice League, aj pre Ghost in the Shell sme pripravili krátke preview. Rozhodne vám ho teda odporúčame prečítať, keďže vám k sfilmovanej adaptácii kultovej mangy a anime nemáme viac čo povedať. Azda len, že sa na ňu síce tešíme v celej redakcii, prvý trailer ale ohúril len málokoho z nás. Snáď nás ale Scarlettka prekvapí a od bezduchej akčnej sci-fi to bude mať ďaleko. Predloha si zaslúži oveľa viac.



9. Valerian and the City of Thousand Planets - 20. júl 2017

Luc Besson a jeho gigantická možnosť na reparát posledných rokov. Za posledných 10 rokov napísal nespočetne množstvo scenárov, no skutočným skvostom bolo azda len Taken s Liamom Neesonom, ktoré neskôr pokazil dvomi zbytočnými pokračovaniami s exponenciálne klesajúcou kvalitou. Extrémne sa neblysol ani ako režisér, no sci-fi Valerian by to všetko mohlo zamiesť pod koberec, čomu nasvedčoval aj debutový trailer, ktorý mňa osobne veľmi príjemne prekvapil. Materiálu tam je na rozdávanie, ostáva len dúfať, že sa to udrží v jednej koncepčnej hladine a scenár, respektíve herci tomu nebudú podkopávať nohy. Môže sa toho pokaziť naozaj veľa, rovnako sa však môžeme dočkať ďalšej veľkej sci-fi klasiky. A my v tomto prípade Bessonovi držíme všetky redakčné palce.



10. Justice League Dark - 7. február 2017

Áno, dorazí to už tak skoro. Priznám sa, ja osobne milujem animáky od DC. Bavia ma, sú nápadité a slušne rozvíjajú moje komiksové znalosti, nehovoriac o tom, že lepšie spoznám jednotlivé postavy, ktoré sa majú na plátne ešte len predstaviť. Seriálového Constantina som nesledoval, no ten filmový s Keanu Reevesom si ma svojím čudným spôsobom získal. Aj preto sa teším na nadprirodzené súboje v podaní oboch Justice League tímov.





Bonus: Inhumans - 1. september 2017

Keďže všetky voľné sloty pre seriály sme si vyčerpali, Inhumans sme sa rozhodli zaradiť do bonusov ku komiksovkám. Môže za to aj fakt, že prvé dve časti zožerú veľkú časť budgetu a budú sa dokonca premietať v IMAX sálach vo vybraných krajinách. Malo by ísť o skutočne profesionálne spracovaný a natočený seriál, pričom bude pojednávať práve o nadľuďoch žijúcich na odvrátenej strane Mesiaca. Seriál spadá pod MCU, viac sa o tom však dozviete tu.