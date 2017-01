Nejstrašidelnější epizody Věřte nevěřte, u kterých nám v dětství běhal mráz po zádech

Věřte nevěřte (v anglickém originálu Beyond Belief: Fact or Fiction) byl americký seriál, který svou originální myšlenkou dokázal zaujmout miliony fanoušků. Světlo světa spatřily 4. série a dva moderátoři s tajemným úšklebkem a hlubokým hlasem. Každý díl čítal pět epizod, přičemž mohly obsahovat jak pravé, tak vymyšlené příběhy a vaším úkolem bylo uhádnout, která z epizod byla natočena podle pravdy a která naopak. Poslední z nich byla odvysílána už na podzim roku 2002, a tak není divu, že si seriál připomínáme spíše s nostalgií. Vzpomeňte na večery s přáteli, kdy jste se snažili uhádnout, která z epizod vznikla na základě skutečnosti a která naopak vzešla z pera scénáristů. Jednalo se o skvělou zábavu, avšak cesta na toaletu po několika příbězích se stala stezkou plnou sériových vrahů skrývajících se v každém stínu. Jen málokdy se někomu z našich přátel podařilo uhádnout všech pět epizod, což jen a jen svědčí o dobré práci televizního štábu. A protože každý miluje nostalgii a už jsme všichni trochu dospěli, vybrali jsme ze 45 příběhů desítku těch nejstrašidelnějších, které by vám mohly nahnat husí kůži i teď, po letech. Na konci článku jsme vám prozradili, které epizody z výběru byly podle skutečných událostí, a které naopak. Pokud si nechcete zkazit překvapení, jednoduše odpovědi proscrollujte.

Žena v zrcadle (1. série, 1.díl)

Ústřední hrdinka tohoto příběhu má panický strach z pohledu do zrcadla. Pokaždé, když prochází kolem zrcadla, spatří totiž tvář mrtvé paní. Okolí ji přesvědčuje, že jde jen o utkvělou představu. V osudný večer její manžel odjede z města a za bouřlivé noci nechá manželku doma o samotě. I přes svůj strach usne, avšak v noci je vzbuzena jakýmsi rámusem, který přisuzuje větru, jenž mohl vrhnout něco proti oknu. Když se vydá přízemí zkontrolovat, přepadne ji muž, který se do jejich domu vloupal. Jejich boj se odehrává v patře na schodech, kde stojí zrcadlo. Když se pak žena a muž současně do zrcadla podívají, ten také spatří strašidelnou postavu a úlekem padá přes zábradlí. Na konci vychází najevo, že mrtvá žena v odrazu byla jednou z obětí vraha.

Příšera ve skříni (1. série, 2.díl)

Chlapeček se bojí příšery ve svém šatníku. Jak už to však bývá, dospělí mu nevěří a jeho tvrzení považují za výplod dětské fantazie. Navíc je vystavován posměchu spolužáků včetně svého bratra Briana. A tak chlapec svého staršího bratra přesvědčí, ať se zavře do skříně, když se nebojí. Ten přijímá a zavře se dovnitř. Z vnitřka skříně se najednou začne ozývat Brianův křik. V tu chvíli přiběhne matka obou chlapců a otevře skříň, uvnitř však její starší syn není. Jen hromádka jeho oblečení. Policisté pak prohledají byt vzhůru nohama, avšak po chlapci není ani stopy.

Vyvolávání duchů (1. série, 3.díl)

Klasický příběh o teenagerech hrajících si se spiritualitou ani tentokrát nedopadne dobře. Trojice dívek sežene speciální desku s názvem ouija, která umožňuje při správném použití vyvolávat duchy. K jejich údivu se jim podaří kontaktovat ducha, který se představí jako Victor a vyděšené trojici dívek pomocí tabulky sdělí, že se nachází v podkroví. Když pak dospívající slečny zaslechnou podezřelé zvuky z podkroví, polekají se a desku zahodí do krbu. Den poté jedna z kamarádek zmizí beze stop. Zbývající dvě dívky se rozhodnou ohořelou hrací desku vytáhnout z krbu a zeptají se, kde je jejich kamarádka. Odpověď zní jednoduše: „Se mnou.“

Posezení u hrobu (2. série, 7. díl)

Na začátku dospívání mohly noční být výlety na hřbitov adrenalinovou zábavou pro mnohé z vás. Pochybuji ale, že jste se tam někdy rozhodli přenocovat. Přesně k takové pochybné zábavě vyhecovala dvojice teenagerů svoji kamarádku v jedné z nejatmosféričtějších epizod Věřte nevěřte. Ta měla strávit celou noc na hrobě brutálního vraha a na důkaz toho, že tam skutečně byla, dostala od přátel nůž, který měla u hrobu zapíchnout do země. Nebojácná dívka se skutečně vedle hrobu posadí, po chvíli však začne slýchat podivný hlas, který jakoby vycházel z hrobky pod ní. Rychle tedy zapíchne nůž do země jako znamení a rozhodně se odejít. Jenže ji něco drží na místě, a tak samým strachem podlehne infarktu. Nakonec se ukáže, že ji na místě nedržela tajemná entita, nýbrž nůž, kterým si ve spěchu připíchla kabát k zemi.

Rudooký přízrak (2. série, 12. díl)

Neobvyklé úkazy odehrávající se v našich domovech se většinou dají nějak racionálně vysvětlit. O to samé se pokouší rodinka z této epizody. Jejich syn totiž za šera vídá ducha se zářivě rudýma očima. Jediný kdo mu věří, je chůva Maggie. Jeho pozorování rodiče považují za výmysl dětské fantazie, to však jen do chvíle, kdy kreaturu spatří i chlapcova matka. Maggie však všechny uklidní vysvětlením, že rudá barva pochází z domovního osvětlení a odchází. Když opustí domov rodiny, její oči se rudě rozzáří.

Dort (3. série, 7. díl)

Arogantní syn přebere po otci pekárnu a pekaři poručí, aby na další den upekl speciální dort na oslavu. Pekař nemá na výběr než souhlasit, a tak připraví pec. Ta však začne vydávat divné zvuky, a poté co ji pekař otevře, spatří hlavu ďábla stvořenou z ohně. Když to poví svému novému šéfovi, ten ho se vztekem obratem propustí. Když pak muž dorazí domů a otevře noviny, zjistí, že hlava ďábla, kterou viděl v ohni, neuvěřitelným způsobem připomínala obličej drogového bosse, který byl v předešlých dnech zavražděn. Když pak vběhne zpět do pekárny, ze které se valí kouř, najde v peci svého nového šéfa a vyjde najevo, že ten zavraždil mafiánského bosse a šlo tedy o odplatu ze záhrobí.

Halloween (3. série, 11. díl)

I přes manželčin nesouhlas se hlavní představitel v této epizodě rozhodne strašit malé koledníky, kteří si k nim o Halloweenu přijdou pro výslužku. Zatrpklému muži se daří děti vystrašit a je spokojený sám se sebou, že nemusí nic rozdávat. Pak ale na jeho dveře zaklepe koledník převlečený za smrtku, který se jeho strašení nelekne. Muž pak postavu v převleku smrtky vídá celý večer, až na konci noci dostane srdeční záchvat. Jeho vyděšená manželka zavolá záchranářům, ti jí však odvětí, že nemohou pomoci, protože most, který spojoval jejich bydliště od města, je zaplaven vodou. Vyvstává tedy otázka, jak se člověk v převleku za smrt k jejich domovu dostal?

Sedm hodin smůly (4. série, 3.díl)

Žena se nastěhuje do nového domova a během uklízení a příprav na nový život se jí podaří rozbít zrcadlo. Než však nepořádek stihne uklidit, poradí ji její kamarádka, ať nechá střepy ležet dalších sedm hodin, jinak ji čeká sedm let smůly. Takto se dočká pouhých sedmi smolných hodin. Neochotně tedy souhlasí a v následujících hodinách ji čekají drobné problémy, a po čase dokonce i vypadne proud. To se hodí zloději, který si její dům vyčíhne. Ve chvíli, kdy zloděj začne lézt do domu rozbitým oknem, žena zamete střepy ze zrcadla, protože právě uběhlo oněch sedm hodin. Seskakující zloděj se probodne střepem a zraněný uniká ještě předtím, než dorazí policie.

Dům stínů (4 série, 5. díl)

Pokud jste bydleli v rodinném domku, věřím, že po této epizodě vás do sklepa pro zavařené okurky nikdo nedostal. V příběhu totiž sledujeme studentku, která se rozhodla si přivydělat tím nejjednodušším možným způsobem. Souhlasila, že za určitou částku pohlídá domov muže, který odjel na pracovní cestu. V jeho rodinném domku se pak usadí před televizi. Jenže ta se po chvíli začne přepínat sama od sebe na stále stejný záběr. Na něm je muž s lopatou v ruce, který v potemnělé místnosti míchá cement v kolečku. Po chvíli dívka zaslechne podezřelé zvuky vycházející ze sklepní místnosti. S potřebnou dávkou odvahy se vydá dolů, kde nalezne zapnutou videokameru, na níž běží totožné záběry pořád dokola. V momentě poté nalezne ženu na pokraji smrti, kterou její manžel zaživa zazdil. Následně vychází najevo, že žena do sklepa kameru umístila sama, aby zjistila, co její muž kuje. Záhadou však zůstává, jak se obraz z kamery přenesl do televize, a jak je možné, že naskakoval stále dokola, i přesto, že dívka na hlídání přepínala programy a televizor dokonce i vypnula.

BONUS: Zrcadlo pravdy (3. série, 7.díl)

Jako bonus připojujeme epizodu, která sama o sobě příliš strašidelná nebyla, avšak závěrečný záběr možná nejednoho fanouška série pronásleduje dodnes ve snech. Příběh vyprávěl o ženě, která si zašla do salonu krásy, aby jí tamní slečny nanesly perfektní make-up. Poté, co majitelka obchodu ženu zkrášlila, ta se naštvala, že není spokojená. A ve chvíli, kdy ze salonku odcházela, pronesla majitelka kletbu. Od té chvíle žena viděla v zrcadlech samu sebe jako ošklivou příšeru, i když byla krásná jako předtím. Zrcadlo totiž ukazovalo, jak shnilá je uvnitř.

Žena v zrcadle (1. série, 1. díl) - Fakt

Příšera ve skříni (1. série, 2. díl) - Fakt

Vyvolávání duchů (1. série, 3. díl) - Fikce

Posezení u hrobu (2. série, 7. díl) - Fikce

Rudooký přízrak (2. série, 12. díl) - Fakt

Halloween (3. série, 11. díl) - Fikce

Dort (3. série, 7. díl) - Fakt

Sedm hodin smůly (4. série, 3. díl) - Fakt

Dům stínů (4 série, 5. díl) - Fakt

Zrcadlo pravdy (3. série, 7. díl) - Fakt

