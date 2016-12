Carrie Fisher pred svojou smrťou dokončila natáčanie Epizódy VIII. Čo to pre budúcnosť Star Wars znamená?

Rok 2016 sa nesie v znamení tragédií. Len pred nedávnom nám spôsobila zimomriavky správa, že obľúbená Carrie Fisher dostala počas letu ťažký infarkt. Následne dorazili pozitívne správy o jej stabilnom stave, a tak sme si vydýchli. Herečku však postihli zdravotné ťažkosti a aj napriek dlhému boju im včera podľahla. Smútok opäť raz zachvátil svet a fanúšikovia ságy si začali klásť otázky, ako a či sa jej postava vráti do pripravovaných pokračovaní Star Wars, konkrétne do Epizód VIII a IX. Nasledujúca časť je už vo fáze post-produkcie a môžeme s istotou povedať, že si princeznú Leiu pripomenieme ešte v jednom filme. Hovorí sa, že si v porovnaní s Abramsovou sedmičkou strihla väčšiu a dôležitejšiu rolu.

Špekulácie zahrňujú veľkú úlohu aj v Epizóde IX režírovanej američanom Colinom Trevorrowom, no na tento fakt môžeme, bohužiaľ, zabudnúť. Disney sa môže uchýliť k natočeniu scény, kde Leia zomrie, respektíve sa s ňou rozlúčime off-screen. Možné je aj to, že zomrela už v Epizóde VIII. Nepochybujeme, že sa spoločnosť s touto herečkou rozlúči tak, ako si to zaslúži a nikoho tým neurazí. V súvislosti s Trevorrowým filmom povieme len toľko, že informácie o projekte vyplávajú na hladinu až neskôr, keďže tragédiu nikto nečakal. O prípadných zmenách poslednej Epizódy z rozbehnutej trilógie vás budeme informovať. Osmička pod vedením Riana Johnsona dorazí do kín na budúci december a už spomenuté ukončenie série sa začne natáčať v roku 2018.