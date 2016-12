Ktoré seriály sme v roku 2016 sťahovali najviac?

Ako každý rok, aj tentoraz portál TorrentFreak pripravil zoznam desiatich najviac nelegálne sťahovaných seriálov. Nebudeme vás dlho naťahovať - už piaty rok po sebe je neohrozeným kráľom v tomto meradle Game of Thrones, pričom najvyšší počet ľudí aktívne zdieľajúcich jednu epizódu bol 350 000, a to už krátko po sprístupnení poslednej epizódy šiestej sezóny. Už takto dopredu si dovolíme tvrdiť, že sa nič nezmení ani v budúcom roku, pretože HBO to má v tomto smere rozbehnuté vynikajúco nie na rok, ale na niekoľko rokov vopred. Na druhom mieste sa oproti roku 2015 taktiež neudiala žiadna zmena a svoju pozíciu si obhájilo Walking Dead, a to aj napriek upadajúcej kvalite, na ktorú sme upozornili v jednom z našich predchádzajúcich článkov. Víťaznú trojicu uzatvára nováčik - Westworld od Nolana mladšieho, ktorý vám rozhodne odporúčame vidieť.

Na ďalších pozíciách žiadne dramatické zmeny nenastali. Okrem spomínaného sci-fi seriálu mladšieho z bratov Nolanovcov sa medzi nováčikov v rebríčku zaradili Lucifer a The Grand Tour. Priznám sa, prekvapuje ma, že sa podobne ako v minulom roku do finálovej desiatky nedostali ani Narcos či Daredevil, u ktorých by som to čakal rozhodne viac ako v prípade niektorých z uvedených seriálov. Portál tiež informuje o tom, že sa z hľadiska celkového počtu stiahnutých torrentov štatisticky nezmenilo takmer nič, no to rozhodne neznamená, že by trend sledovania atraktívneho obsahu nelegálnou cestou stagnoval, skôr naopak. Nesmieme totiž zabúdať ani na streamovacie weby, ktoré v tomto smere kráčajú ruka v ruke s torrentmi.

Rebríček nelegálne najsťahovanejších seriálov roka 2016

(v zátvorke uvádzame umiestnenie z predchádzajúceho roka):

1. (1) Game of Thrones

2. (2) The Walking Dead

3. (-) Westworld

4. (5) The Flash

5. (4) Arrow

6. (3) The Big Bang Theory

7. (7) Vikings

8. (-) Lucifer

9. (10) Suits

10. (-) The Grand Tour