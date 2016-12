Scarlett Johansson zarobila štúdiám v roku 2016 najviac miliónov dolárov, Johnny Depp je naopak najpreplácenejším hercom na svete

Uznávame, nasledujúce riadky budú plné tak trochu skreslených údajov. Filmy Scarlett Johansson v kinách skutočne zarobili najviac zo všetkých hercov a herečiek (hoci ona sama ani zďaleka nezarobila najviac, rebríček najbohatších tohtoročných hercov nájdete tu), môže za to ale najmä Captain America: Civil War. To si z celkovej sumy 1,2 miliardy dolárov odkrojilo 1,15 miliardy dolárov, k zvyšku potom dopomohlo Hail, Caesar! Ďalšie priečky v top 10 zaplnili herci, ako: Chris Evans ($1.15 miliardy), Robert Downey Jr. ($1.15 miliardy), Margot Robbie ($1.1 miliardy), Amy Adams ($1.04 miliardy), Ben Affleck ($1.02 miliardy), Henry Cavill ($870 miliónov), Ryan Reynolds ($820 miliónov), a Will Smith ($875 miliónov). Jediná v rebríčku, ktorá za danú sumu neďakovala komiksovkám bola Felicity Jones vďaka Rogue One. Úplným opakom Scar Jo je Johnny Depp, ktorý sa aj tento rok stal najpreplácanejším hercom. Jeho posledné tri filmy zarobili za každý dolár, ktorým bol za ne vyplatený len 2,8 dolára, čo je vskutku žalostná suma.

