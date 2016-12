Po Stranger Things prichádza Netflix s ďalším mysterióznym sci-fi kúskom. Stojí za to záhadu menom The OA odkryť? (Recenzia)

Netflix má za sebou bohatý rok. Ďakovať môže hlavne hyper úspešnému seriálu Stranger Things, ktorý sa prakticky cez noc stal kultom. Prvú sériu máme za sebou, ale čo tak na záver roka prihodiť ešte jeden menší mysteriózny bonbónik? O minisérii The OA sa toho veľa nevedelo. Vlastne donedávna málokto tušil, že sa niečo také vôbec chystá. Ale potom Netflix spustil krátku, ale účinnú kampaň. Najprv na svoj Twitter postol pár záhadných hlášok a videí. Zvedavosť narastala. Trailer samotný potom lákal na zaujímavé, civilné sci-fi. Podieľali sa na ňom osvedčení indie tvorcovia: Brit Marling a Zal Batmanglij. Ten spolu s Marling napísal scenár a všetky epizódy režíroval. Brit Marling si zase zahrala hlavnú úlohu. Bude sa vám The OA páčiť? Odpoveď vôbec nie je jednoznačná. Poďme si to teda pekne preklepnúť.

Dlhodobo nezvestné dievča menom Prairie Johnson sa po siedmich rokoch akoby nič objaví doma. Rodičia sú celí bez seba od radosti, ale FBI si láme hlavu. Je tu totiž niekoľko vážnych otáznikov. Hlavne: Prairie, ktorá prišla v detstve o zrak, opäť vidí. Na tele má zvláštne jazvy v tvare neznámych symbolov a tvrdí, že jej pravé meno je OA. Podľa svojich slov si presne pamätá, čo sa s ňou behom tých siedmich rokov dialo. Ale vyšetrovatelia z nej viac nedokážu vypáčiť. To sa podarí až Stevovi – problémovému chalanovi zo susedstva. On a štyria ďalší (na prvý pohľad náhodní) ľudia sa začnú každý večer stretávať v opustenom dome. A Prairie im začína rozprávať svoj príbeh, v ktorom oni sami hrajú dôležitejšie úlohy, než by si vôbec mysleli...

Zaujalo? Vitajte v klube. The OA ma po prvom traileri malo na háčiku a ja som vedel, že pri odkrývaní tejto záhady nesmiem chýbať. Navyše, Brit Marling som si pamätal z brilantného sci-fi Another Earth, takže očakávania boli vysoké. Naplnili sa? Ja vlastne ani neviem. Faktom je, že som (podľa propagácie) čakal niečo iné, takže mi chvíľu trvalo, kým som sa naladil na špecifický tón seriálu. The OA je zvláštne dielko. Výborne natočené, sála z neho feeling indie kinematografie a herecky niet čo vyčítať. Výborná je hlavne Brit Marling v titulnej úlohe. Jej charizma je pohlcujúca a človek jej verí absolútne všetko. Z ostatných ma zaujal najmä Patrick Gibson ako Steve a overený Jason Isaacs. Lámať sa to začína na scenári. Celú dobu som z neho mal zmiešané pocity. Moje hodnotenie sa často pohybovalo od úplného nadšenia až po nevýrazné pozdvihnutie obočia. Autorom pripisujem kredit za to, že sa vybrali totálne inou cestou, ako som čakal. Nebudem prezrádzať, o čo ide, ale pripravte sa na to, že príbeh samotný vám možno vôbec nesadne.

The OA je ambiciózny projekt a rozhodne má zaujímavú premisu. Jedným dychom však dodávam, že to nie je úplne moja šálka kávy. Žiadne masové nadšenie ako v prípade Stranger Things sa však tentokrát konať nebude (hoci oba seriály obsahujú niekoľko podobností). V prvom rade: The OA dosť (možno až príliš) kašle na racionalitu a hardcore logiku. Veľa vecí musíte proste akceptovať, či už chcete alebo nie. Sám som s tým mal problém (občas to naozaj nepekne smrdelo ezoterickými žvástami). Záleží teda na tom, či vám táto téma sadne ako celok. Ak áno, seriál zhltnete ako malinu a budete nadšení, ak nie, len nedôverčivo ohrniete nos. A možno ani nevydržíte do poslednej epizódy. Tipujem, že takých ľudí nebude práve málo, na druhej strane je to trochu škoda.

The OA rozhodne nekráča divákom naproti. Samozrejme, dozvieme sa, čo sa s Prairie dialo, ako zase získala zrak a tak podobne. Flashbacky do jej minulosti zaberajú asi najviac času, čo je fajn, pretože sú výborné. Skvele zahraté, nechýba im thrillerové napätie a človek je skutočne zvedavý, ako bude dej pokračovať a čo sa z toho vykľuje. A vykľuje sa z toho posledná epizóda, ktorá jednu polovicu divákov vrcholne otrávi (až n*serie) a druhú podnieti k premýšľaniu. Ako som si tak prechádzal reakcie, väčšina ľudí považuje poslednú epizódu za podvod. Skrátka, autori nevedeli, ako svoj príbeh rozumne ukončiť, a tak urýchlene spackali nejaký záver. Ja budem v menšine a poviem, že práve posledný diel tomu dodal hlbší zmysel a donútil ma, aby som sa nad seriálom ešte raz poriadne zamyslel. Máme náznaky, možné spojenia, ale pokiaľ sa nedočkáme druhej série, budete musieť pohnúť mozgom a pokúsiť sa vytvoriť si vlastnú teóriu.

Dopad seriálu je strašne individuálny. To síce platí o každom diele, ale tu dvojnásobne. Ja som to tvorcom zožral (i keď nie na sto percent) práve vďaka hercom, atmosfére a práci s tajomstvom a napätím. Dobré epizódy sa striedali s výbornými, ale žiadna nebola vyslovene slabá. Áno, niekedy sa mi zdalo, že sa proste len naprázdno blábolí, správanie niektorých postáv tiež občas nebolo dvakrát hodnoverné. Ale väčšinu času ma príbeh predsa len bavil a na každý ďalší diel som sa tešil. Čo je u takého cynického skeptika úspech. Seriál má na plagáte tagline „Verte neznámemu“. Ak to dokážete, mohli by ste The OA dať šancu. Zaslúži si to. 7,5/10

