Ryan Gosling a režisér Whiplash či La La Land prinesú biografický film o Neilovi Armstrongovi

Mladý Damien Chazelle si už plnými dúškami užíva uznanie za skvelý muzikál La La Land, no určite neplánuje zaspať na vavrínoch. Už zopár mesiacov sa hovorilo o tom, že spracuje biografiu prvého človeka na Mesiaci Neila Armstronga a iba pred pár hodinami sme sa dozvedeli, že slávneho astronauta nestvárni nikto iný ako náš obľúbený sympaťák Ryan Gosling. Skok od osobných hudobne ladených drám do vesmíru je naozaj obrovský, no žiadneho Marťana samozrejme nečakajte. Film s názvom First Man totiž bude čerpať z rovnomennej knihy z pera Jamesa Hansena, ktorá nie je len tak obyčajnou biografiou. Autor totiž vychádzal z takmer 50 hodín súkromných rozhovorov s Armstrongom či ďalšími 125 rozličnými subjektami a taktiež nazrel do súkromných dokumentov a rodinných zdrojov. Považoval ho za hrdinu, no zároveň nie vždy pochopenú osobu. Zároveň ešte dodávame, že scenár spísal ďalší držiteľ Oscara, a to Josh Singer (Spotlight). Dá sa vôbec netešiť? Whiplash bol famózny a zdá sa, že La La Land taktiež. To s pridaním trocha lásky naozaj nemôže dopadnúť zle.

