Slasti aj strasti dospievania, erotická neviazanosť a mladícka zmätenosť. Sexy dráma Bang Gang sa predstavuje v novej ukážke

Francúzska dráma Bang Gang už má svoju premiéru za sebou, trailer k nám však dorazil len nedávno. A teraz tu máme dva klipy zo samotného filmu. Potvrdzujú, že v tejto „modernej love story“ Evy Husson to bude poriadne sexuálne iskriť. Zároveň je tu však aj naznačené, že režisérka sa nebude spoliehať len na nahotu. Zo samotných ukážok totiž dýcha príjemne odviazané dielko so špecifickou poetikou, emóciami a kvalitnými hereckými výkonmi. Zároveň oplýva zvláštne snovo-nostalgickou atmosférou so všetkými slasťami aj strasťami dospievania. Dobrý coming-of-age nikdy neurazí a Bang Gang by teda mohol byť vskutku osviežujúcim dúškom.

