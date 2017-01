 Najnavštevovanejšie filmy v našich kinách v roku 2016 dokazujú, že Slováci neuprednostňujú kvalitné, ale skôr slabšie filmy a animáky

Žiadne prekvapenie sa nekoná. Slováci aj naďalej chodia najradšej na veľké blockbustery, lacné dejové zápletky a animáky. A pravdepodobne sa to nikdy ani nezmení. Aspoň nie do chvíle, kedy sa stále budú štandardy určovať na základe televíznych filmov vysielaných na našich prijímačoch. A možno nepomôže ani to. O vkuse/nevkuse Slovákov kolega pepo vypracoval už článok, kde rozoberá základné problémy a dôvody toho, prečo všetci naši kamaráti tak radi sledujú a obhajujú priemerné, respektíve podpriemerné až úbohé filmy. Tie skutočne kvalitné ich potom obchádzajú, nakoniec, ide len o vymyslené príbehy alebo nudné filmy (cháp drámy). Dnes sa ale nebudeme zaoberať tým, prečo je na xXx 3 plná sála, zatiaľ čo Split potešilo asi tak 8 ľudí.

Musíme však upozorniť, že čísla nie sú úplne presné. Stránka UFD registruje len 20 najnavštevovanejších filmov v každom týždni, takže, ak sa niektoré z nich dostanú pod túto hranicu, pribúdajúce čísla už nevidíme. Vzhľadom na ich miesto však ide o stovky, nanajvýš 2-3 ďalšie tisícky divákov. Budúci rok sa už pokúsime dostať všetky konkrétne čísla pre všetky filmy, tak nám držte palce. Najprv sa ale pozrieme na 10 snímok, ktoré u nás zarobili najviac. Je jasné, že tie s 3D formátom vytiahli z našich peňaženiek viac, a tak môžu byť v tomto rebríčku na vyššej priečke, než by boli/budú v rebríčku návštevnosti.



10. Warcraft - 547 173 €

9. Bridget Jones - 578 467 €

8. Revenant - 601 728 €

7. Deadpool - 676 674 €

6. Suicide Squad - 754 116 €

5. Zootopia - 789 265

4. Doba ľadová 5 - 817 669€

3. Fantastické zvery a kde ich nájsť - 846 229 €

2. Tajný život maznáčikov - 928 710

1. Hľadá sa Dory - 1 402 020 €

V porovnaní s minulým rokom vyzerá tohtoročná top 10 oveľa biednejšie. V minuloročnom článku sme totiž na prvé tri miesta napísali filmy, ktoré presiahli hranicu milióna zarobených eur. Išlo o Hobita, 50 Shades of Grey a Mimoňov. Na 10. mieste sa umiestnil Interstellar s peknou sumou - 575 194 €.

Teraz sa už konečne môžeme venovať top 30 v návštevnosti filmov v slovenských kinách. Ak si to máme rozdeliť na žánre, z 30 snímok ľudia najviac chodili na:



Komédie - 5

Drámy a thrillery - 4

Nekomiksové blockbustery a akčné filmy - 6

Komiksovky - 4

Animáky - 11

Z toho české a slovenské filmy - 4

Dúfame, že sa nemýlime, no rebríček hovorí jasnou rečou: Do TOP 30 sa zmestil iba jeden horor, a to V zajatí démonov 2. Na prvých 4 miestach vidíme už klasicky animáky s tým, že piate miesto patrí spin-offu Harryho Pottera, takže...

Mnohé snímky sú ešte stále v kinách a je možné, že keby sme tento článok spracovali o 2 týždne neskôr, na 30. miesto by poskočil aj taký Assassin’s Creed, ktorého momentálne na Slovensku videlo niečo cez 47-tisíc ľudí (bez tohto víkendu), rovnako tak sa ešte navýšia čísla pre Rogue One. Žiadneho veľkého prekvapenia sme sa teda nedočkali.

Poradie Názov filmu Celk. návštevnosť Celk. tržby v € Naše hodnotenie 30. Ako byť single 54 120 269 220 29. Učiteľka 54 673 270 890 - 28. Padesátka 55 341 286 393 - 27. Dievča vo vlaku 57 046 305 617 - 26. Kniha džunglí 57 330 311 505 6,5/10 25. Moana 57 621 288 128 7,5/10 24. Matky rebelky 57 928 303 277 7/10 23. Sausage Party 62 666 313 913 - 22. Spievaj 67 220 324 171 7,5/10 21. V zajatí démonov 2 67 428 348 585 7,5/10 20. Rogue One 70 407 443 269 8,5/10 19. Civil War 71 472 418 691 8,5/10 18. BvS 71 717 436 050 6/10 17. Lída Bárová 72 465 373 602 - 16. Podfukári 2 73 775 380 293 6/10 15. Kung Fu Panda 3 77 847 392 344 - 14. Bociany 78 485 386 386 6/10 13. Červený kapitán 86 988 457 006 7/10 12. Angry Birds 100 271 515 115 - 11. Warcraft 100 297 547 173 5/10 10. Trollovia 103 205 518 231 - 9. Dieťa Bridget Jonesovej 108 249 578 467 - 8. Revenant 119 753 601 728 8/10 7. Suicide Squad 133 840 754 116 6,5/10 6. Deadpool 140 220 676 674 8,5/10 5. Fantastic Beasts 146 411 846 229 7/10 4. Zootopia 153 935 789 265 8,5/10 3. Doba ľadová 5 177 274 817 669 4/10 2. Tajný život maznáčikov 189 186 928 710 6,5/10 1. Hľadá sa Dory 280 742 1 402 020 7/10

Za spomenutie stojí aj romantická komédia Všetko alebo nič, ktorá rozhodne neurazila, aj keď štandard skvelých slovenských filmov taktiež neprekročila. Snímku za prvý víkend videlo takmer 70-tisíc divákov (plus ďalších 50-tisíc v Česku). Prekonala tak rekord najnavštevovanejšieho filmu počas otváracieho víkendu.

Od 1. januára do 30. septembra 2016 prišlo do slovenských kín 4 286 010 divákov, čo je nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 30,81 %. Stúpol však aj počet predstavení o 23,19 %, priemerná návštevnosť na predstavenie stúpla z 28,6 % na 30,37 diváka. Hranicu 100 000 divákov prekonalo z doterajších čísel až 12 filmov, statočne sa držal aj slovenský Červený kapitán, ktorého si pozrelo 86 988 divákov. Bude zaujímavé sledovať, ako si bude v marci viesť Únos. Za poskytnuté údaje vďačíme Únii filmových distribútorov, no nezodpovedáme za pravdivosť či presnosť údajov. Aká návštevnosť vás prekvapila najviac?