Lezie na vás melanchólia? Týchto 10 najpohodovejších feel-good filmov vám spoľahlivo zdvihne náladu

Máme po sviatkoch, zima je ale v plnom prúde a mnohí z nás majú sklony prepadať melancholickej nálade. Večery sú dlhé, do oslobodzujúcej jari ďaleko, a tak niet divu, že by dobre padli filmy, ktoré dokážu trochu nabudiť a nenásilne pohladiť na duši. Nasledujúci rebríček je pokusom o zostavenie toho najlepšieho z takzvaných feel-good filmov.

Nespadajú do žiadnej vyhranenej žánrovej kategórie. Predstavujú skôr ten typ filmov, ktoré dokážu pozitívne naladiť a zaujať úprimnými emóciami. Určite vám však nepredstavíme lacné selankovité kúsky, ale diela, v ktorých často nie je núdza o dramatické udalosti, jemnú melanchóliu či nostalgiu za časmi, ktoré sa už nikdy nevrátia. Ale práve to ich robí tak pozitívnymi, uveriteľnými a inšpiratívnymi pre obrovské množstvo divákov. Dosť rečí, poďme si prebrať desiatku feel-good filmov, ktoré by ste mali mať po ruke vždy, keď vás začne chytať depka.

10. Big Fish (réžia: Tim Burton, 2003)

O posledných počinoch Tima Burtona si môžeme myslieť svoje, faktom ale je, že jeho filmografia je bohatá na množstvo úchvatných a emocionálnych kúskov. A Big Fish sa k nim nepochybne radí. Adaptácia románu Daniela Wallacea rozpráva príbeh Edwarda Blooma - fantastu a vášnivého rozprávača príbehov. Jeho vlastný život sa podľa neho len tak hemžil čarodejnicami, obrami či vlkodlakmi. Edwardov syn Will by však rád vedel, aká bola skutočná minulosť jeho otca. O to viac, keď Edward ochorie a ostáva mu len niekoľko mesiacov života. Nádherná oslava rozprávačstva a príbehov, plná imaginácie, skvelých hercov (Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Danny DeVito), ktorá (nielen) v závere nefalšovane dojme aj tých najkovanejších cynikov.

9. The Martian (réžia: Ridley Scott, 2015)

Feel-good sci-fi z inej planéty? Ridley Scott nám ho doručil. Astronaut Mark Watney skysne na Marse s malou nádejou na záchranu. Na depresiu však nie je čas, treba prežiť. A tak Watney na pozadí príšerných pop-songov (vo filme vtipne použitých) sadí zemiaky za pomoci ľudských exkrementov. Viete si predstaviť niečo optimistickejšie? Ja sotva. Iste, Scott z toho mohol vykresať temnú psychologickú drámu, ale takých máme dosť a dosť. Prečo teda príbeh nepodať s humorom a nadhľadom? Svižná jazda, ktorá vás napumpuje pozitívnou energiou a možno si uvedomíte, že vaše životné starosti vlastne nie sú až tak neprekonateľné, ako ste si mysleli.

8. Once (réžia: John Carney, 2007)

To sa raz stretli muzikanti Glen Hansard a Markéta Irglová a pod taktovkou Johna Carneyho si strihli zamilovaný pár v nenápadnom dielku Once. A stal sa z toho megahit dojímajúci divákov na festivaloch aj na Oscaroch. Once je skutočne jeden z prototypov príjemného, civilného filmu, ktorý je naviac pretkaný skvelými folkovými pesničkami (Falling Slowly si odniesla aj Oscara). Jednoduchý príbeh vôbec nie je na škodu, skôr naopak. Práve dej sústreďujúci sa na dvoch obyčajných ľudí dodáva snímku intímnosť, a emocionálny dopad na diváka je o to účinnejší. Dojemný a vtipný kúsok, ktorý netlačí na pílu, ale zobrazuje nám radosti aj starosti života smoliarskych muzikantov.

7. Midnight in Paris (réžia: Woody Allen, 2011)

Asi nepôjde o Allenov najväčší masterpiece, je ale nespochybniteľné, že Midnight in Paris má podmanivé kúzlo, ktorému sa ťažko odoláva. Predstaví nám magickú cestu ambiciózneho spisovateľa (Owen Wilson) do minulosti Paríža, kedy sa po podnikoch poflakoval Ernest Hemingway (Corey Stoll) pripravený vám rozbiť držku, Salvador Dalí (Adrien Brody) s fixáciou na nosorožce či Francis Scott Fitzgerald (Tom Hiddleston) so svojou neurotickou manželkou Zeldou (Alison Pill). Splnený sen! Veď kto by si nechcel dať svoj rukopis posúdiť od samotnej Gertrudy Stein (Kathy Bates), alebo vnuknúť Luisovi Buñuelovi (Adrien de Van) námet na Anjela skazy? Midnight in Paris je natočený s obrovskou chuťou, hereckým elánom a vtipom. Allen láskyplne zložil poctu minulosti a vytvoril povinnú jazdu pre všetkých nevyliečiteľných nostalgikov.

6. A Good Year (réžia: Ridley Scott, 2006)

Mnohým sa môže zdať trochu zvláštne, že túto preslnenú oddychovku z francúzskych vinohradov nakrútil legendárny Ridley Scott (Alien, Gladiátor). Sme presvedčení, že on sám ho bral ako istú formu relaxu, pri ktorom si hlavne oddýchol od náročnejších projektov. Londýnsky finančník Max Skinner sa po smrti svojho strýka vracia do Francúzska, kde prežil nezabudnuteľné detstvo. Prechod z chladného a neosobného veľkomesta do čarovnej a malebnej vinice pôsobí ako príchod do iného sveta. A v Maxovi sa veľmi rýchlo prebudí intenzívna túžba vykašľať sa na svoj doterajší nudný život. Pôvabné prostredie, krásna Marion Cotillard, výborný Russell Crowe a klasik Albert Finney vo filme, ktorý je ako stvorený na zadumaný zimný večer.

5. The Battery (réžia: Jeremy Gardner, 2012)

Pohoda, klídek, zombíci. Ben (Jeremy Gardner) a Mickey (Adam Cronheim) sa potĺkajú po amerických lesoch, sadoch a poliach. Je to bezpečnejšie, pretože zmutovaní nemŕtvi sa väčšinou zdržiavajú v mestách. Ale keď už náhodou na nejakého podobného smrada natrafia, tak nerobia scény. Zombíci sú nemotorní, pomalí a jeden dobre mierený úder bejzbalkou (hlavní hrdinovia sú profi hráči), prípadne strela do hlavy ich spoľahlivo eliminuje. Mickey je snílek, má tohto putovania dosť a rád by sa niekde usadil a žil aspoň trochu normálne. Pragmatik Ben vie, že nič také nie je možné a je mu to celkom jedno. A potom Mickey zachytí na vysielačke signál od iných ľudí... Zábavná post-apokalyptická road-movie, ktorá ukazuje, že aj vo svete plnom ľudožravých nemŕtvych sa dá existovať. Žiadnu strašidelnú ani krvavú jazdu nečakajte. The Battery skutočne väčšinu svojej stopáže proste sleduje dvoch hrdinov, ktorí majú vcelku na saláme, že sa väčšina ich kamošov zmenila na zombíkov. A putovanie s nimi je zábavné a odľahčené, aj keď filmu nechýbajú ani vážnejšie tóny.

4. 500 Days of Summer (réžia: Marc Webb, 2009)

Výborná romantická komédia, ktorá potvrdzuje, že Marc Webb sa nikdy nemal zapliesť do pavučín Spider-Mana, ale ostať v tom, čo mu ide najlepšie: ľahké, vtipné vzťahovky. V centre máme mladého reklamného textára, ktorý sa beznádejne zamiluje do krásnej Summer. Všetko by bolo skvelé, ale... Summer na lásku neverí. A my ako diváci si môžeme užiť zmapovanie ich nekonvenčného 500 dňového vzťahu. Svižne nakrútená romantika plná originálnych režisérskych nápadov, inteligentného scenára a výborných hercov (sympaťák Joseph Gordon-Levitt a nádherná Zooey Deschanel) je spoľahlivým antidepresívom. Pohľad na vzťah v modernej dobe so všetkým, čo k tomu patrí.

3. Good Will Hunting (réžia: Gus Van Sant, 1997)

Slávna dráma Gusa Van Santa z pera Matta Damona a Bena Afflecka, ktorí si v nej aj s chuťou zahrali možno nie je typickým feel-good filmom, ale svojím konečným vyznením sem určite patrí. Matt Damon sa predstaví ako mladý matematický génius s problematickým vnútrom, ktorý sa snaží nájsť svoje miesto v živote a svete okolo. V tom mu pomáha psychológ Sean (Robin Williams). Vo svojom jadre vlastne nadčasový, silný príbeh o prijatí seba samého, výnimočnosti a o dani, ktorú prináša. A hlavne mimoriadne pozitívnym, ľudským filmom so skvelým scenárom (oceneným Oscarom) a hercami. Vo Willovi sa určite zhliadne nejedna nepochopená duša.

2. Captain Fantastic (réžia: Matt Ross, 2016)

Captain Fantastic niektorí kritici označovali za nesympatickú agitku, no my musíme striktne nesúhlasiť. Príbeh otca Bena (Viggo Mortensen), ktorý uprostred lesov vychováva svoje deti bez kontaktu s vonkajšou civilizáciou dokáže byť príjemne optimistický, ale aj smutný a úprimne ľudský a vtipný. Konfrontácia s okolitým svetom potom podnieti k diskusii aj o našej vlastnej spoločnosti (resp. jej „normálnosti“). Matt Ross mu navyše dodal skvelú atmosféru, sympatických hercov a myšlienkovú hĺbku, takže táto svojská road-movie si v našom rebríčku musela nájsť svoje miesto.

1. Jízda (réžia: Jan Svěrák, 1994)

Pre mnohých samotná esencia pojmu feel-good. Jízda Jana Svěráka nám predstaví Radka (Radek Pastrňák) a Frantu (Jakub Špalek), dvoch kamarátov, ktorí sa vydávajú na cestu letnou českou krajinou. Krátko na to sa k nim pridá záhadná a krásna Anna (Aňa Geislerová). Títo traja si následne užívajú bezstarostnosť, dobrodružstvo a pohodu, to všetko za zvukov dnes už legendárneho soundtracku skupiny Buty. Svěrákov film je úžasnou oslavou slobody, z ktorého dýcha neopakovateľná atmosféra doby, a hoci sa príbeh nevyhýba dramatickým (dokonca tragickým) tónom, stále zostáva nekompromisne pozitívnym svedectvom o živote vo všetkých jeho podobách.

Sme si vedomí, že na mnohé kúsky sa nedostalo. Zmienku si určite zaslúži Zemeckisova klasika Forrest Gump, ale aj sympatická komédia Juno, sci-fi romantika About Time či Stuck in Love. Rebríček však nie je nekonečný a niektoré kúsky sa sem skrátka nevošli. Ale koniec-koncov, možno sa onedlho stretneme pri ďalšom podobnom zozname. Medzitým nám môžete dať do komentárov napísať svoje vlastné návrhy.



Bonus: Secret Life of Walter Mitty (réžia: Ben Stiller, 2013)

Ale čoby, jeden sem ešte predsa len dokážeme napratať. Bol by totiž hriech znova si nepripomenúť jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší film Bena Stillera. Ten sa kvôli stratenému a dôležitému negatívu vyberie na dobrodružnú cestu, ktorá mu navždy zmení život a vám vyčarí úsmev na tvári. Idylický záver, úžasná atmosféra a skvelé hereké výkony. Snímka, vďaka ktorej sa budete na Bena Stillera konečne pozerať inak, hlavne pri myšlienke, že sa réžie ujal on sám.