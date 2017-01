Christianova minulosť zasahuje do jeho života s Anastasiou v tajomných záberoch pre Pätdesiat odtieňov temnoty

Od zverejnenia druhého oficiálneho traileru, ktorým sa nám predstavila snímka s názvom Fifty Shades Darker, ubehol takmer jeden celý mesiac, no a keďže jej premiéra sa už nezadržateľne blíži, bolo skutočne iba otázkou času, kedy nám štúdio Universal Pictures naservíruje ďalšiu porciu záberov. A dnes sme sa naozaj dočkali. Bol totiž vypustený celkom nový televízny spot, ktorý okrem momentov dávno videných odhalí aj niekoľko úplne čerstvých, pričom sa zameria najmä na tajomnú minulosť Christiana Greya. Pre úplnosť už iba dodáme, že film vtrhne do našich kín 9. februára 2017 a pokiaľ sa o ňom chcete dozvedieť ešte viac, vstúpte do tohto vlákna.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.