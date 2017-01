Chce vystúpiť z cirkvi, no musí pritom bojovať s temnou minulosťou a erotickými túžbami

Filmov, ktorých hlavnou myšlienkou je kresťanstvo, cirkev či viera ako taká, začína pomaly, ale isto pribúdať. Hneď z hlavy mi napríklad napadá Scorseseho historický opus Silence, pristupujúci k látke pozitívne či projekty z opačného brehu, ako napríklad kontroverzný seriál o mladom pápežovi z dielne HBO alebo pripravovaný Spielbergov projekt o úpadku sily Vatikánu v Taliansku. Nasledujúca komediálna dráma sa radí skôr do druhej spomínanej kategórie. Volá sa The Apostate a vyrozpráva príbeh muža, ktorý sa snaží vymaniť nielen zo svojej viery, ale aj z pazúrov ťaživej minulosti. Produkčný a herecký tím nie je v našich krajoch veľmi známy, no spomenieme, že režíroval Federico Veiroj a v hlavných úlohách si zahrali napríklad Álvaro Ogalla, Marta Larralde či Bárbara Lennie. Upozorňujeme, že nejde o novinku prichádzajúcu do našich kín. Svoju premiéru si odbil už na festivaloch ako TIFF či San Sebastian Film Festival, odkiaľ si vo väčšine odniesol solídnu chválu. Pripomína sa však novými trailermi, a tak je možné, že sa snaží získať širšiu dristribúciu. Zaujal vás podobný námet či spracovanie?

