15 najočakávanejších filmov roka 2017 podľa knižných predlôh, ktoré nás budú lákať do kín svojimi originálnymi príbehmi

Roku 2016 odbili posledné minúty a my sme privítali rok 2017. Naša redakcia vám v priebehu decembra zostavila rôzne rebríčky filmov, na ktoré sa môžete v tomto roku tešiť. Mali ste možnosť sa dozvedieť viac o pripravovaných animákoch, o zaujímavých sci-fi a fantasy projektoch, ale aj o najočakávanejších blockbusteroch, ktoré si určite nenecháte ujsť na veľkom plátne. V tomto článku sme sa zamerali na rebríček snímok, ktoré sa natočili podľa knižnej predlohy, pretože v súčasnosti ich pribúda čoraz viac. V niektorých prípadoch tvorcovia spolupracujú so spisovateľmi, aby čo najvernejšie pretvorili dielo do filmovej podoby. Inokedy sa spoliehajú na svoj šikovný tím a spoločne vytvoria vlastnú predstavu o príbehu. My vám prinášame výber 15 filmov podľa kníh, ktoré nás čakajú v roku 2017 a vy si ich pred návštevou kina môžete prečítať, či už v slovenskom alebo českom preklade.

1. Live by Night

Spisovateľ Dennis Lehane (Shutter Island, Mystic River, Gone Baby Gone) nie je vo svete kinematografie žiadnym nováčikom. Live by Night bude jeho ďalším románom v poradí, ktorý uvidíme aj v našich kinosálach. Táto gangsterka je druhou časťou zo série o rodine Coughlinových. Vrátime sa do čias prohibície a gangstrov roku 1926 v Bostone. Joe Coughlin je najmladším synom prominentného policajta. V ére jazzu plnej zmyselných žien sa dostáva do spoločnosti mafiánov, v ktorej žijú bezohľadní ľudia s ambíciami, obchoduje sa s nelegálnym alkoholom a prekvitá organizovaný zločin. Ak vás kniha (v českom preklade - Pod rouškou noci) zaujme, dostanete sa aj k jej pokračovaniu, ktoré nájdete pod názvom Zmizelý svět. Hlavného hrdinu Joea si zahrá herec Ben Affleck, ktorý sa taktiež postaral o réžiu a scenár. Herecké obsadenie je naozaj pestré, okrem Afflecka si všimneme vo filme Scotta Eastwooda, Brendana Gleesona, Zoe Saldanu, Elle Fanning, Siennu Miller či Chrisa Coopera. Na premiéru sa môžeme začať tešiť, je totiž naplánovaná na 12. januára 2017.





2. A Dog´s Purpose

Dojímavý príbeh psa si obľúbia nielen nadšenci domácich miláčikov. Hlavným hrdinom románu je štvornohý priateľ človeka, ktorého poslanie sa tiahne v priebehu niekoľkých životov. Narodí sa ako šteniatko zlatého retrievera, ktorého si zamiluje osemročný Ethan. Ani po smrti zvierací hrdina nezabúda na svojho bývalého pána Ethana, s ktorým by sa rád opäť stretol, čo sa mu vďaka niekoľkým reinkarnáciám podarí. Psovi prepožičal hlas herec Josh Gad (Pixels, Frozen), na režisérsku stoličku zasadol Lasse Hallström (Salmon Fishing in the Yemen, Dear John). Príbeh doplnia herci Dennis Quaid a Brit Robertson (Mother´s Day, The Longest Ride). Svetový bestseller A Dog´s Purpose vyšiel spisovateľovi W. Bruceovi Cameronovi v roku 2010 a v roku 2012 sa dočkal svojho pokračovania s názvom A Dog´s Journey. Emóciami nabitý, ale aj veselý príbeh o priateľstve a láske budeme môcť vidieť v kinách od 27. januára 2017. V slovenskom preklade vyšla kniha pod názvom Psie poslanie, v januári vychádza jej druhé vydanie s názvom Psia duša.

3. Before I Fall

Debutový román od spisovateľky Lauren Oliver nájdete v slovenskom preklade pod názvom Kým dopadnem. Stredoškoláčka Samatha Kingston prežije normálny deň v škole, s kamarátkami, rodinou a večer sa zabáva na párty. Deň sa však skončí fatálnou autonehodou, no ráno po zobudení zistí, že sa ten istý deň opakuje. Opätovne sa vracia k udalostiam osudného dňa, a to až sedemkrát po sebe. Naskytne sa jej možnosť zmeniť určité chyby a rozhodnutia, čím ovplyvní životy mnohých ľudí. Režisérkou filmu je Ry Russo Young a Samathu si zahrá herečka Zoey Deutch (Why Him?, Everybody Wants Some!!). Mysterióznej drámy Before I Fall sa dočkáme 3. marca 2017.





4. The Shack

Spisovateľ William P. Young vo svojej knihe The Shack (Chatrč) nastoľuje otázky o Bohu. Mackenziemu Allenovi Philipsovi unesú najmladšiu dcéru Missy. V odľahlej chatrči sa nájde dôkaz o brutálnej vražde tohto dievčatka. Po štyroch rokoch mu príde pozvánka pravdepodobne od Boha na víkend strávený v chatrči. Napriek všetkému sa vyberie počas zimy do chatrče, aby zistil, čo sa skrýva za týmto záhadným pozvaním. V najťažšom období svojho života hľadá Boha a odpovede, kde je Boh, keď ho najviac potrebujeme? Režisérom snímky je Stuart Hazeldine (Exam) a v roly Mackenzieho sa predstaví herec Sam Worthington (Hacksaw Ridge, Everest). V dráme ďalej uvidíme Radhu Mitchell (London has Fallen, Silent Hill), Octaviu Spencer (Hidden Figures, The Help) a country speváka Tima McGrawa. Premiéra The Shack je naplánovaná na 3. marca 2017.





5. The Sense of an Ending

Hlavnou postavou románu je dôchodca Anthony Webster, ktorý spomína na minulosť. Pamätá si študentské časy s kamarátmi spojené s túžbou po láske, kedy medzi partiu chlapcov vstúpila Veronika. Získala si pozornosť najmä Anthonyho a jeho kamaráta Adriana. V súčasnosti žije sám, má za sebou kariéru, manželstvo a rozvod. Postupne sa vracia k spomienkam na minulé zážitky a dozvedá sa tajomstvo, ktoré nečakane zmení jeho pohľad na vlastný život. Anglický prozaik Julian Barnes získal v roku 2011 za The Sense of an Ending (v slovenskom preklade vyšla pod názvom Pocit konca) Man Booker Prize, prestížnu literárnu cenu udeľovanú odborníkmi. Indický režisér Ritesh Batra obsadil do roly šesťdesiatnika Anthonyho anglického herca Jima Broadbenta (Bridget Jones ´s Baby, War a Peace), herečka Charlotte Rampling (45 Years) stvárni staršie vydanie Veroniky. Ďalej v snímke uvidíme Emily Mortimer (Hugo, Match Point), Michelle Dockery (seriál Downton Abbey) a Harriet Walter (Star Wars: The Force Awakens). The Sense of an Ending príde do kín 24. marca 2017.





6. Wonder

Príbeh o malom chlapcovi, ktorý sa narodil so znetvorenou tvárou napísala R. J. Palacio, v slovenčine vyšiel pod názvom Obyčajná tvár. August je vo veku, v ktorom jeho rodičia uvažujú o nástupe do školy. V detstve prešiel mnohými operáciami a teraz ho čaká neľahká úloha, chodiť do školy a zaradiť sa medzi ostatné deti. Je to úplne normálne dieťa so záľubou v Star Wars, avšak púta pozornosť svojím genetickým poškodením tváre. V úlohe neobyčajného chlapca uvidíme veľmi talentovaného Jacoba Trembleyho, ktorý podal skvelý výkon v dráme Room. Starostlivých rodičov si zahrali Julia Roberts a Owen Wilson. Réžiu si zobral na starosti Stephen Chbosky (The Perks of Being a Wallflower). Objavila sa zatiaľ prvá oficiálna fotografia z filmu a vy si ju môžete pozrieť tu. Ubezpečujem vás, že o tomto projekte ešte budeme počuť. Premiéra filmu je stanovená na 7. apríla 2017.

7. The Lost City of Z

Dobrodružný príbeh podľa skutočných udalostí z 20. rokov 20. storočia The Lost City of Z sa zameria na bádateľa Percyho Fawcetta, ktorý sa vybral v ústrety nebezpečenstvám amazonskej džungle objavovať neznámu civilizáciu, no nikdy sa z expedície nevrátil. Jeho odvážnu cestu zaznamenal spisovateľ David Grann, ktorý putoval po bádateľových stopách do pralesa a to na základe Fawcettových cestovateľských denníkov. Výsledky putovania vydal v knihe The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon (nájdete ho pod názvom Stratené mesto Z). Vo filme sa vydáme na cestu za objavom spolu s Charliem Hunnamom, ktorý sa predstaví v roly Percyho Fawcetta. Spoločnosť mu bude robiť jeho syn Jacob (Tom Holland) a ďalší cestovateľ Henry Costin (Robert Pattinson). The Lost City of Z bude mať premiéru 21. apríla 2017.

8. The Circle

May Holland je mladá absolventka, ktorá sa snaží nájsť prácu, aby naplno využila svoj potenciál. Dostane sa do slávnej internetovej spoločnosti The Circle, venujúcej sa najmä sociálnej transparentnosti. S May zisťujeme, ako spoločnosť funguje, čoraz viac sa socializuje a narastajú jej pracovné povinnosti. Príbeh je o obraze spoločnosti, kam by mohla dospieť, aké riziká so sebou prináša technický rozvoj a strata súkromia na sociálnych sieťach. Thriller napísal spisovateľ Dave Eggers, pre ktorého je The Circle (Kruh) v poradí druhým sfilmovaním románom. Tom Hanks stvárni jedného zo zakladateľov spoločnosti, ktorý verejne vystupuje a predstavuje vlastné nápady. Ďalej sa môžeme tešiť na Emmu Watson (Colonia, Noah) v roly May, Johna Boyegu (Star Wars: The Force Awakens), Karen Gillan (Oculus) či Ellara Coltranea (Boyhood). Sci-Fi dráma pod vedením režiséra Jamesa Ponsoldta (The End of the Tour, The Spectacular Now) sa dostane do kín 28. apríla 2017.





9. My Cousin Rachel

Daphne du Maurier bola spisovateľka preslávená románmi ako The Birds a Rebecca, ktoré sfilmoval legendárny režisér Alfred Hitchcock. Kniha My Cousin Rachel (v českom preklade – Má sestřenka Rachel) z roku 1951 bola prvýkrát sfilmovaná v roku 1952. Dej románu sa odohráva na začiatku 20. storočia v Cornwalle. Ústrednou postavou je Philip Ashley, ktorý sa stane po smrti staršieho bratranca Ambrosa dedičom anglického panstva. Ambrose sa oženil s krásnou Rachel a spolu odišli žiť do Talianska. Philipovi posielal listy, ktoré naznačovali nielen lásku, ale aj paranoju a strach. Na základe obsahu listov začal podozrievať záhadnú manželku z bratrancovej smrti. Rachel po tragickej udalosti prichádza do panstva, kde sa zoznámi s Philipom a ten sa do nej zamiluje. Réžie sa ujal Roger Mitchell (Morning Glory, Notting Hill) a krásnu sesternicu Rachel stvárňuje herečka Rachel Weisz (The Light Between Oceans, The Lobster). Herec Sam Claflin (Me Before You, The Riot Club) sa predstaví v roly mladého dediča Philipa. Prvé fotografie z My Cousin Rachel si pozrite na tomto odkaze. Romantickú drámu si budeme môcť vychutnať od 14. júla 2017.

10. Everything, Everything

Čoraz viac obľúbený young adult žáner oslovuje najmä teenagerov svojou súčasnou problematikou. Nicola Yoon napísala svoju prvotinu o mladej láske pod názvom Láska stojí za všetko. Osemnásťročná Madeline trpí zvláštnym ochorením a nedostatkom imunity kvôli, ktorým neopúšťa svoj domov, nenavštevuje školu a s nikým sa nestretáva. Do vedľajšieho domu sa prisťahuje nová rodina s chlapcom Ollym, ktorý prejaví o Madeline záujem. Olly nosí neustále čierne oblečenie a Madeline hneď zaujme. Spoznávajú sa cez e-maily a postupom času ich priateľstvo začne prerastať v čosi hlbšie. Réžiu si zobrala na starosti Stella Meghie. V rolách zaľúbených teenagerov sa predstavia dve vychádzajúce mladé hviezdy Amandla Stenberg (Rio 2, The Hunger Games) a Nick Robinson (The 5th Wave, Jurassic World). Premiéru filmu môžeme očakávať 19. mája 2017.

Zľava: Amandla Stenberg a Nick Robinson

11. The Dark Tower

Prvá časť knižného fantasy cyklu z pera slávneho Stephena Kinga s názvom The Dark Tower I: The Gunslinger sa dočkala svojej filmovej chvíle. V postapokalyptickej krajine sa samotársky pištoľník Roland Deschain vybral cez púšť sledovať muža v čiernom. Obaja hľadajú mocnú magickú budovu známu ako Temná veža. Počas cesty sa stretáva s rôznymi bytosťami, s démonmi či so šialenou kazateľkou. King sa pri písaní série inšpiroval svetom Pána prsteňov, básňami britského spisovateľa Roberta Browninga a klasickými spaghetti westernami. Režisérom tohto fantasy príbehu je Dán Nikolaj Arcel (A Royal Affair). Do pištoľníka Rolanda sa prevtelí herec Idris Elba (Beasts of No Nation, Pacific Rim) a v roly muža v čiernom uvidíme držiteľa Oscara Matthewa McConaugheyho (Interstellar, Dallas Buyers Club). Z herečiek, ktoré si zahrajú po ich boku spomenieme Katheryn Winnick (Vikings) a Abbey Lee (The Neon Demon, Mad Max: Fury Road). Viac o projekte sa dozviete aj v tomto článku. Dobrodružné fantasy The Dark Tower by k nám malo doraziť 27. júla 2017.

12. The Snowman

Filmového spracovania sa dočká aj jeden z knižných bestsellerov slávneho nórskeho autora Jo Nesba s názvom Snehuliak. V kriminálnom románe vystupuje detektív Harry Hole, ktorého čitatelia poznajú aj z ďalších Nesbových kníh a Snehuliak je jeho siedmym prípadom. Dej sa odohráva v Osle, kde v uliciach číha vrah, ktorý útočí v období prvého snehu. Zanecháva za sebou iba jedinú stopu, a to snehuliakov s vecami jeho ženských obetí. Hole dostane list od vraha s tajomným podpisom a tak sa naplno vloží do prípadu. V roly vyšetrovateľa Harryho Holea uvidíme herca Michaela Fassbendera (Assassin´s Creed, Steve Jobs, Prometheus). Režisérom filmu je Švéd Tomas Alfredson, ktorý okrem švédskych televíznych filmov a seriálov natočil snímku Tinker Tailor Soldier Spy. V kriminálke si taktiež zahrajú Val Kilmer, Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Chloë Sevigny či Charlotte Gainsbourg. Zverejnili sa fotografie z natáčania, ktoré si môžete prezrieť tu. Premiéra je naplánovaná až na 13. október 2017.

13. Red Sparrow

Red Sparrow (kniha vyšla v českom preklade pod názvom Rudá volavka) predstavuje prvý diel z trilógie od spisovateľa Jasona Matthewsa. Ocitneme sa v súčasnom Rusku pod vládou Vladimira Putina. Špionážna pracovníčka Dominika Egorova je prinútená absolvovať výcvik tzv. „Sparrow“, v ktorom vyškolia zvodkyne v službe. Po výcviku ju nasadia na operáciu proti mladému pracovníkovi CIA Nathanielovi Nashovi. Obaja špióni sa stretnú v čase podvodu, špionážnych praktík, ale aj príťažlivosti, ktorá môže ohroziť ich kariéry. Samotný Matthews je bývalým pracovníkom CIA a niektorým operáciám aj šéfoval. Svoje skúsenosti z 33 ročnej kariéry využil pri písaní trilógie. Dominiku stvárni Jennifer Lawrence (Passengers, X-Men: Apocalypse), filmové obsadenie ďalej doplnia herci Jeremy Irons (Assassin´s Creed, The Man Who Knew Infinity), Joel Edgerton (Black Mass, The Gift) a Matthias Schoenaerts (A Bigger Splash, The Danish Girl). Do réžie sa pustil Francis Lawrence (Water for Elephants, I Am Legend), ktorý spolupracoval s Jennifer na všetkých dieloch Hunger games, okrem prvej časti. Premiéra špionážneho thrilleru je zatiaľ naplánovaná na 10. november 2017.



Zľava: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons a Matthias Schoenaerts

14. Murder on the Orient Express

Okrem súčasných kníh sa natáčajú aj klasické romány. Medzi nich môžeme zaradiť aj Vraždu v Orient exprese od slávnej britskej autorky detektívnych románov Agathy Christie. Kniha vyšla v roku 1934 a je jednou z mnohých vyšetrovaní vrážd známeho detektíva Hercula Poirota. Luxusný vlak Orient express zastane po polnoci kvôli snehovým závejom. Počas noci dôjde k vražde jedného z pasažierov, ktorého našli dobodaného vo svojom kupé. Medzi cestujúcimi je aj Poirot, ktorý sa snaží nájsť vraha mŕtveho milionára. Dlhé roky stvárňoval ikonického detektíva herec David Suchet, tentokrát ho nahradí v pripravovanej detektívke herec Kenneth Branagh, ktorý snímku aj režíroval. Medzi podozrivými pasažiermi sa budú nachádzať napríklad Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Defoe, Daisy Ridley, Judy Dench, Michelle Pfeiffer či Michael Peña. Na premiéru si budeme musieť počkať až do 22. novembra 2017.

Zľava: David Suchet a Kenneth Branagh

15. Glass Castle

Herečka Brie Larson (Room, Short Term 12, 21 Jump Street) rozpovie príbeh Jeannette Walls, ktorá napísala knihu o svojom detstve a dysfunkčnej rodine s názvom Sklený zámok. Jeannette a jej súrodenci nemali jednoduchý život a navždy ich poznačila výchova rodičov. Počas detstva sa neustále sťahovali, trpeli nedostatkom peňazí a otec prepadol alkoholu. Doslova kočovali, museli sa spoliehať sami na seba a keď dospeli, z rodičov sa napokon stali bezdomovci. V dráme ďalej uvidíme Woodyho Harrelsona (trilógia Hunger Games, Zombieland) a Naomi Watts (Demolition, Birdman,The Impossible) v rolách rodičov. O réžiu sa postaral Destin Cretton (Short Term 12). Zatiaľ nie je známy dátum premiéry a vy si môžete pozrieť aspoň pár obrázkov z pripravovaného filmu zverejnené na stránke Entertainment Weekly.