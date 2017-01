Assassin's Creed je finančným prepadákom, Rogue One má na konte 800 miliónov (Box Office)

Aj v novom roku vám budeme v pravidelných týždňových intervaloch prinášať prehľad tržieb z kinosál po celom svete. V našej tabuľke (na konci článku) sa nám toho príliš nezmenilo, keďže na prvej priečke stále nájdeme Rogue One: A star Wars Story. Snímke sa síce tržby začínajú pomaly znižovať (v Spojených štátoch oproti minulému týždňu o viac ako 22 %), no celosvetové tržby už atakujú hranicu 800 miliónov a určite ešte pár týždňov budú narastať. Môžeme predpokladať, že konečná suma sa zastaví niekde pod miliardovou hranicou. Disney sa teda určite nebude brániť ďalším a ďalším spin-offom z ďalekej galaxie, čo nám vlastne vôbec nevadí. Druhú priečku opäť okupuje animák Sing, v ktorom navštívime svet totožný s naším, avšak neobývaný ľuďmi, ale zvieratami. Hlavnou postavou snímky je koala menom Buster, ktorá aj napriek svojmu veľkému optimizmu musí čeliť zániku vlastného divadla. S rozpadávajúcim sa snom sa rozhodne vytvoriť spevácku súťaž a hľadať malé talenty. A je jedno, o aké zviera ide. Hlavnou myšlienkou je predsa vzbudiť to, čo v sebe skrývame. Našu recenziu si môžete prečítať na tomto odkaze, my len dodáme, že celosvetové tržby sú zatiaľ 277 miliónov amerických dolárov.

Po dvoch týždňoch má na svojom konte Passengers už 126 miliónov, čo už je o 16 viac, než bol rozpočet pre túto snímku. Snímka zrežírovaná Mortenom Tyldumom (The Imitation Game) nám vyrozpráva príbeh o dvoch pasažieroch vesmírnej lode, ktorá smeruje k novej kolónii. Háčik nastane vtedy, keď sú Jim a Aurora zobudení v štvrtine cesty kvôli jej poškodeniu a musia konať s vedomím, že na svedomí majú vyše päťtisíc životov.

Veľkým finančným problémom pre štúdio Fox je adaptácia počítačovej série Assassin's Creed. Aj napriek tomu, že snímka sa musela zaobísť s o niečo nižším rozpočtom (125 miliónov), na svojom konte má len 86 miliónov z celého sveta. Americké tržby už budú len klesať a film už premiéroval v drvivej väčšine sveta, takže stále nie je isté, či na seba zarobí. To otvára aj otázok, či sa vôbec dočkáme sľubovanej trilógie. Múdrejší budeme o pár týždňov, kedy už budeme poznať konečnú sumu z kinosál. Musíme ale povedať, že nám sa snímka páčila, čo sme zhrnuli aj v našej recenzii. O to viac nás mrzí, pokiaľ by sme sa pokračovaní nakoniec nedočkali a myslíme si, že vy ste na tom rovnako.

To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách.

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. 1. Star Wars: Rogue One $49,539,000 -22.6% $789,714,705 3. 2. 2. Sing

$42,820,000 +21.4% $277,801,490 2. 3. 3. Passengers

$16,150,000 +7.3% $126,000,201 2. 4. 6. Moana $10,974,000 +42.3% $402,460,039 6. 5. 4 Why Him?

$10,600,000 -3.7% $51,903,894 2. 6. 7. Fences

$10,045,000 +50.2% $32,402,144 3. 7. 8. La La Land

$9,530,000 +65.7% $64,845,199 4. 8. 5. Assassin´s Creed

$8,600,000 -16.3% $86,067,039 2. 9. 13. Manchester by the Sea

$4,239,250 +53.1% $30,709,012 7. 10. 10. Collateral Beauty

$4,150,000 -2.9% $46,966,500 3.