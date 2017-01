Jackie Chan v traileri pre bizarnú komédiu Kung-Fu Yoga rozdáva kopance a snaží sa byť vtipný

Jackie Chan je nepochybne borec a má za sebou niekoľko kultových úloh. O jeho najnovšej crazy komédii Kung-Fu Yoga sme sa už zmienili. Film Stanleyho Tonga (posledný režijný zásek je vrcholne priemerný The Myth z roku 2005) teraz dorazil s novým trailerom. Nuž, čo povedať. Snáď len, že Jackie by si zaslúžil trochu dôstojnejší prírastok do svojej filmografie. Trailer síce pôsobí patrične zbesilo, ale miestami až príliš chaoticky, nedokáže poriadne odkomunikovať o čom to vlastne celé má byť (okrem toho, že Chan tam bude zase poskakovať, strúhať grimasy a niekomu dá po držke) a nepôsobí to ani dvakrát vtipne. Kung-Fu Yoga by mohli spasiť snáď akčné scény, ale úprimne? Celý film zatiaľ pôsobí tak šialene preplácane, že trailer naláka asi len skalných Chanových fanúšikov. Premiéry sa u nás takmer určite nedočkáme (našťastie?), v Číne však začne Jackie blbnúť 28. januára 2017.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.