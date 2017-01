Ktoré filmy sme v roku 2016 sťahovali najviac?

Torrentfreak nedávno zverejnil údaje o najsťahovanejších seriáloch roka a už tu máme aj vyhlásenie o filmoch. Podľa očakávaní v ňom nájdeme minuloročné blockbustery a najmä podarené filmy, aj keď sa tu nájde aj pár ľahko nadpriemerných kúskov. "Tešiť" nás môže 10. miesto pre Revenanta. Síce ide o krádež, no sme radi, že sa o snímku ľudia zaujímali. Možno by sa v rebríčku objavil aj vyššie, no sťahovať sa začal vo veľkom už v roku 2015, keďže snímka leakla dávno pred premiérou. Možno prekvapí, že v prvej päťke nájdeme jediný nekomiksový film, ktorých renesančné obdobie evidentne stále nespeje ku koncu. Onou snímkou je Star Wars: The Force Awakens. Keďže sme takmer všetci videli Epizódu VII v kinách, jej umiestnenie na 4. mieste je celkom obdivuhodné. Dosť bolo ale rečí, pozrite sa na zoznam nižšie.

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America: Civil War

4. Star Wars: The Force Awakens

5. X-Men: Apocalypse

6. Warcraft

7. Independence Day: Resurgence

8. Suicide Squad

9. Finding Dory

10. The Revenant