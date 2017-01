Skupina kamarátov nechtiac prebudí démonické sily, ktoré rozpútajú v chate uprostred lesa krvavé jatky

Nezodpovedná omladina si už zase nedáva bacha a vrhá sa do pazúrov nadprirodzených prízrakov. Tentokrát partia frajerov v dome uprostred lesov objaví zvláštne okultné symboly. Príliš ich to však nerozhádže a nezmyselné klikiháky proste zmyjú. To znie nepochybne ako dobrý nápad, že? Veď čo by sa mohlo pokaziť? Mysteriózny horor Bornless Ones má na svedomí Alexander Babaev, ktorý ním celovečerne debutuje. A podľa traileru sa zdá, že pri písaní scenára vykrádal Raimiho Evil Dead viac než je zdravé. Ak si však zachová aspoň elementárny nadhľad, mohla by z jeho hororu vyliezť neškodná popcornovka. Vo filme uvidíme menej známe tváre, ako Margaret Judson (Newsroom), Devina Goodsella (The Mailroom), Michaela Johnsona (Teen Wolf) či Marka Furzeho (Home and Away). Americká premiéra je nachystaná na 10. februára 2017.

