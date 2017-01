Ktoré filmy zarobili v roku 2016 v kinách najviac peňazí? Disney roztočilo miliardovú ruletu 

Čo sa týka roku 2016, musíme priznať, že na filmy bol oproti predošlému o dosť chudobnejší. To sa samozrejme odrazilo aj na výsledných finančných tržbách pre štúdiá, z ktorých nakoniec vzišlo víťazne Disney. To má tentokrát v zozname 10 najziskovejších filmov roka až päť snímok, pričom štyri z nich na prvých priečkach. Aj vďaka tomu ich svetové tržby prekonali hranicu 7 miliárd amerických dolárov, čo je rekord v celej histórii svetovej kinematografie. Ten v minulom roku nastavilo štúdio Universal (tesne nad hranicou 6 miliárd), pričom je možné, že ani tento rekord dlho nevydrží. Čaká nás totiž mnoho blockbusterov, ktoré nedajú našim peňaženkám len tak ľahko vydýchnuť, nehovoriac o tom, že by bol hriech neísť na Nolanov vojnový Dunkirk do IMAX-u. Poďme sa teda pozrieť na to, ako vyzeral rok 2016 v kinematografii skrz tržby v kinách naprieč celým svetom.

10. Suicide Squad ($745,600,054)

Fantastické trailery, nový Joker v podaní Jareda Leta, sexy Harley Quinn, ktorá bude veľkým trendom na Halloween ešte aj o pár rokov a dôvera vo Warner Bros., že po zbabranom Batman v Superman: Dawn of Justice príde so solídnym komiksovým filmom. Všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo, no pokiaľ ste od snímky príliš mnoho nečakali, mohli ste z kín odchádzať pomerne spokojní (naše pocity sme si bližšie zhrnuli v recenzii). Je pravdepodobné, že ste zachytili konflikt medzi fanúšikmi DC a webom rottentomatoes, ktorý sa ho pokúšali vypnúť spísaním petície, no pokiaľ ťa táto informácia minula, čítaj náš článok a dozvieš sa všetko potrebné. Na domácej pôde zarobila snímka cez otvárací víkend viac ako 135 miliónov, čím prekonala najvyšší augustový opening, ktorý dovtedy držali Guardians of the Galaxy (94,3 milióna). Okrem toho prekonala aj najvyšší augustový IMAX opening, ktorý taktiež držala vyššie spomínaná tímovka od Marvelu. Z kinosál si komiksovka nakoniec odniesla solídnych 745,6 milióna dolárov, takže nikoho neprekvapilo, keď sme sa dočkali oznámenia o pokračovaniach či samostatných filmoch týchto záporných hrdinov.

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them ($777,027,739)

V roku 2011 sa stal posledný film o Harry Potterovi s podtitulom Dary Smrti 2 najziskovejšou snímkou roka, keď sa mu podarilo zarobiť po celom svete 1,34 miliardy dolárov. Štúdio Warner Bros. tak došla dojná krava a opäť nás zobralo do Stredozeme na hobitiu púť rozloženú do trilógie. Aj tá nakoniec skončila a začali sa hľadať nové nápady. Tie nakoniec ponúkla sama spisovateľka J.K. Rowlingová, ktorá napísala scenár k snímke Fantastické zvery a ich výskyt, z ktorých sa nakoniec stane séria piatich filmov. Návrat do kúzelníckeho sveta zarobil nakoniec 777 miliónov amerických dolárov, čo bohato stačilo na 9. priečku v tomto zozname, no pokiaľ by sme to porovnali so všetkými 8 snímkami o mladom chlapcovi s jazvou na čele, Fantastické zvery zarobili najmenej (Harry Potter a väzeň z Azkabanu zarobil 796 miliónov). Uvidíme, ako sa bude dariť pokračovaniam (o tom najbližšom sme si povedali tu), no je pravdepodobné, že po nástupe Grindelwalda či mladého Dumbledora zisky porastú.

8. Deadpool ($783,112,979)

Pravdepodobne jedno z najväčších prekvapení minulého roka prišlo spolu s R-kovou komiksovkou z dielne štúdia Fox. Aj napriek pomerne nízkemu rozpočtu (58 miliónov) dokázala snímka vytrieť zrak každému, kto jej neveril. Pre nás je zrejme najzábavnejším filmom 21. storočia a myslíme, že mnohí nám dáte za pravdu. Pravdepodobne to už dávno viete, no pre istotu vám dávame do pozornosti, že sa aktívne pracuje aj na pokračovaní. Tržby filmu nakoniec takmer atakovali 800 miliónovú hranicu, a preto sme všetci zvedaví, ako sa bude po finančnej stránke dariť pokračovaniu. Ryanovi Reynoldsovi ale maximálne dôverujeme.

7. Rogue One: A Star Wars Story ($817,370,302)

Jediná snímka z tohto zoznamu, ktorá má ešte šancu zameniť poradie. Rogue One je prvým spin-offom zo ságy o preďalekej galaxii, takže Disney presne nevedelo, ako fanúšikovia film príjmu. Všetko nakoniec dopadlo nadmieru dobre (viac sme si rozobrali v našej recenzii) a snímka má momentálne na svojom konte už viac ako 817 miliónov amerických dolárov. Je vysoko pravdepodobné, že tržby ešte budú atakovať Batman v Superman a The Secret Life of Pets, ktoré sa nachádzajú na priečkach vyššie.

6. Batman v Superman: Dawn of Justice ($873,260,194)

Warner Bros. nám tento rok ukázal, ako by nemal vyzerať prvý filmový stret dvoch najikonickejších komiksových hrdinov na striebornom plátne. Nie nadarmo ho nájdete aj v našom výbere 10 najväčších filmových sklamaní roka. Od režiséra Zacka Snydera sme dostali veľa skvelých nápadov, dobré myšlienky, obstojný príbeh, dobré herecké výkony a zopár epických momentov. Toto celé je ale nešťastne ovplyvnené zle napísaným scenárom, vyložene zlou réžiou v prvých dvoch tretinách filmu, nezmyselnými momentmi, digi bordelom vo finále a obťažujúcimi snovými pasážami. O to s väčšími obavami vzhliadame k Justice League, ktorej sa dočkáme od rovnakého režiséra. Čo sa tržieb týka, pokračovanie Man of Steel vytiahlo z fanúšikov len na domácej americkej pôde za prvé tri dni masívnych 170,1 milióna dolárov, čo je rovno rekordná suma pred-letného openingu pre film, ktorú predtým držal prvý diel Hunger Games (152,5 milióna) z roku 2012 a taktiež rekordný opening pre štúdio Warner Bros. (tento titul predtým náležal záverečnému Harrymu Potterovi so 169,2 miliónmi dolárov). Celkovo tak ide na území Spojených štátov o šiesty najvyšší opening, nad ktorým nájdeme len Star Wars: Force Awakens, Jurský Svet a tri marvelovky (heh). Taktiež sa môže pochváliť najvyšším ziskom zo štvrtkových predpremiér pred veľkonočným víkendom (27,7 milióna oproti predošlému držiteľovi Furious 7 s 15,8 miliónmi) a taktiež najvyšším IMAX veľkonočným openingom. Celosvetovo sa tu bavíme už o sume cez 424 miliónov dolárov, čo je najvyšší opening pre akýkoľvek superhrdinský film, aký kedy zatiaľ uzrel svetlo sveta, taktiež najvyšší marcový opening v histórii kinematografie a rovnako aj Číny.

5. The Secret Life of Pets ($875,457,937)

V polovici nášho zoznamu konečne prichádza rad aj na animák. Tajný život maznáčikov nás lákal do kín kopou farebných a zábavných trailerov a v konečnom výsledku splnil aj svoj účel. Snímke sa podarilo za prvý víkend zarobiť celosvetovo 147 miliónov dolárov, no a vo výslednom zúčtovaní sa táto suma zastavila až na 875 miliónoch, čo je pri rozpočte 75 miliónov pre štúdio Universal veľmi pekný finančný úspech. Dlho teda neotáľali a hneď aj ohlásli pokračovanie na rok 2018, konkrétne na dátum 13. júl 2018. U nás je momentálne premiéra naplánovaná 11. augusta.

4. The Jungle Book ($966,550,600)

Tichá voda brehy myje. Tak by sme najlepšie mohli opísať snímku od režiséra Jona Favreaua, ktorá z ničoho nič začala trhať rekordy tržieb a len veľmi málo chýbalo k tomu, aby nakoniec pokorila miliardovú hranicu. Na margo filmového spracovania je dôležité povedať, že filmári nechceli a ani neplánovali vytvoriť remake celosvetovo známeho animovaného filmu. Chceli nájsť novú adaptáciu príbehu, avšak netaja sa tým, že čerpali inšpiráciu z animovanej klasiky a zároveň dbali na vážnosť pôvodných príbehov Rudyarda Kiplinga. Aby filmári dokázali prepojiť digitálne prvky s prírodou, tak, aby to pôsobilo prirodzene, rozhodli sa vytvoriť džungľu výhradne digitálne. No a dopadlo to bravúrne nielen po finančnej, ale aj príbehovej stránke (o tom viac prezradí naša recenzia). Mimochodom, oznámené je už aj pokračovanie.

3. Zootopia ($1,023,784,195)

Bronzová priečka patrí animovanému príbehu Zootopia/Zootropolis, ktorá je zároveň prvou snímkou s prekonanou miliardovou hranicou na svojom konte. Príbeh nám predstavil spoločnosť, kde žijú všetky možné druhy zvierat, ktoré majú všetky vlastnosti ľudí. Hlavnou postavou je malá zajačica Judy Hopps (Ginnifer Goodwin), ktorá má len 48 hodín na vyriešenie veľkého prípadu a vydobytie si postavenia medzi svojimi obrími kolegami. Nebude to ale ľahké, keďže ju nikto ako drobného zajačika s odznakom neberie vážne. Keďže nič nejde podľa plánu, rozhodne sa spojiť sily s líšiakom menom Nick Wilde (Jason Bateman), ktorý jej (ne)ochotne pomôže. Miliarda dolárov prišla po troch mesiacoch od premiéry (recenzia tu), pričom slovenskí diváci prispeli dokopy sumou 879,904 amerických dolárov.

2. Finding Dory ($1,027,771,569)

Pixaru trvalo dlhých šesť rokov, kým sa mu konečne opäť podarilo zopakovať miliardový úspech (naposledy s tretím Toy Story). Samozrejme, príbeh sa už nedoťahuje na kvality Hľadá sa Nemo, no i tak išlo o príjemný návrat do farebných hlbín oceánu. Celosvetovo snímka zarobila vyše miliardy, pričom v Spojených štátoch (a teda najdôležitejšej a najziskovejšej krajine sveta) ide o tohtoročnú N°1. Len na domácej pôde totiž animák dokázal zarobiť 486 miliónov dolárov.

1. Captain America: Civil War ($1,153,304,495)

Zlatá priečka pre najziskovejší filmu roku 2016 patrí komiksovke/Marvelu/Disney. Komiksová predloha dodnes patrí medzi najkvalitnejšie príbehy, a preto boli všetci fanúšikovia vo veľkom očakávaní, ako sa dokážu bratia Russovci vysporiadať s dejom a natlačiť ho do jedného filmu. Marvel sa tak môže pochváliť štyrmi najvyššími openingami v americkej TOP6 (tretí Captain America konkrétne na piatom mieste, nad nimi sú tímovky, Jurský svet a Star Wars). Civil War neprekonalo mnoho rekordov, keďže americká premiéra bola o týždeň neskôr než v iných častiach sveta (napríklad na Slovensku) a preto svetový opening nebol ani zďaleka podobný tomu, aký mal Batman v Superman (išlo o sumu 200,2 milióna dolárov). Len pre porovnanie s minulým rokom, Civil War je s tržbami 1,153 miliardy dolárov najziskovejšou snímkou roka 2016. Pokiaľ by ale premiérovala minulý rok, patrila by filmu až šiesta priečka. A to je teda poriadny rozdiel.