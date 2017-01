Strašidelná Samara sa vracia v debutovom traileri pre hrôzostrašné pokračovanie Kruhu!

Legendárna Samara sa opäť dostane na strieborné plátno. Od premiéry originálneho filmu z dielne Gora Verbinskeho ubehlo už päťnásť rokov a vy viete, že sa dočkáme v poradí už tretieho spracovania záhady o tajomnej kazete. Pôvodné plány štúdia Paramount zahŕňali distribúciu filmu už na konci roka 2015, no kvôli viacerým preloženiam ho uvidíme až 3. februára 2017. Plány vystrašiť nás na Halloween sú už dávno preč a my dúfame, že sa aj po toľkých rokoch dokážeme nostalgicky vrátiť do sveta jednotky. A ako to so zlomyseľnou Samarou vyzerá? Prvý teaser si v niektorých scénach prepožičal scény z pôvodného projektu a dodal k nim o čosi viac akcie. Ťažko hovoriť, či sa nový počin dokáže aspoň priblížiť k amosférickým a mrazivým koreňom jednotky. Snáď neostaneme sklamaní a dostaneme prinajmenšom poriadne béčko. Ako na vás zatiaľ pôsobí trailer nižšie?

Vzhľadom na 33-miliónový rozpočet môžeme povedať, že nebude núdza o kvalitný vizuál a nadpriemerné efekty spôsobujúce zimomriavky. O príbehu toho veľa podrobne povedať nevieme. Dej sa bude odohrávať trinásť rokov po udalostiach druhého filmu a zameria sa na mladú Juliu, ktorej priateľ skúma temnú legendu o videokazete. Tú už dnes všetci dobre poznáme. Každý, kto si video pozrie, obdrží telefonát s temným hlasom a sedem dní na to zomrie. Julia, odhodlaná ochrániť svoju lásku, sa obetuje, avšak odhalí ešte desivejšie tajomstvo, o ktorom nikto nikdy ani len netušil. Snímka na páske skrýva akýsi film vo filme. Medzitým telo Julie postupne začne nadobúdať podobu nechutnej Samary a dvojica bude mať čo robiť, aby unikla z pazúrov kliatby.

Pomerne neskúsený španielsky režisér F. Javier Gutiérrez vyvrátil dohady o tom, že by bol Rings prequelom. Môžeme teda povedať, že sa bude príbeh odohrávať v prítomnosti. V hlavnej úlohe uvidíme krásnu Matildu Lutz a po jej boku v role priateľa Holta sa postaví známejší Alex Roe. Spolu s vydaním druhého traileru vyšiel aj nový plagát, ktorý nájdete pod textom. Aké sú vaše očakávania?