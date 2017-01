Januárové pecky v kinách nás ošklbú o pár desiatok eur. Vybrať si môžeme z každého žánru

Rok 2017 sme si naplno predstavili v dvoch článkoch o jeho najočakávanejších snímkach (tu a tu). Vo vlákne preview 2017 nájdete najočakávanejšie sci-fi, animáky, komiksovky, filmy celkovo, ale i seriály. Chystáme pre vás pritom aj očakávané počiny podľa knižných diel či horory, no dovtedy klikajte sem a spoznajte filmový a seriálový rok ako nikde inde. A keďže sme pár snímok predstavili už v daných článkoch, nemá zmysel opakovať sa, niektoré teda dnes zoberieme len v skratke.

1. Passengers - 5. 1.

Chris Pratt a Jennifer Lawrence sa ako jediní cestujúci vo vesmírnej lodi preberú z umelého spánku. Stroje sa pokazili a oni tak zrejme zomrú počas cesty k novej kolónii. Mali totiž spať ešte ďalších 90 rokov. Sci-fi od režiséra The Imitation Game schytáva jemne nadpriemerné hodnotenia po celom svete. Našu recenziu vám prinesieme snáď už zajtra.

2. The Great Wall - 5. 1.

Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Defoe a niekoľko ázijských hercov, ktorých mená si aj tak nezapamätáte. Dôležité je, že fantasy od režiséra Yimou Zhanga zbiera celkom pozitívne dojmy a čo je pre producentov a štúdio Universal dôležitejšie, zarobilo už 161 miliónov dolárov, pričom ho premiéry v mnohých teritóriách ešte len čakajú. Dej hovorí o tom, prečo sa vlastne postavil Čínsky múr a pred čím ľudstvo chránil.

3. Temná strana mesiaca - 5. 1.

O nemeckom thrilleri s premisou venujúcou sa účinkom lysohlávok, ktoré z právnika urobia agresívne monštrum, sme vás naposledy informovali asi pred 4 hodinami, takže pre viac informácií klikajte sem.





4. Live by Night/Pod rúškom noci - 12. 1.

Ben Affleck sa na režisérskej stoličke postaral o scenár a zároveň si strihne hlavnú rolu. Oveľa radšej by sme boli, keby ju prenechal v tomto prípade niekomu inému, keďže z trailerov sme z neho dobrý pocit nemali, ale možno nás prekvapí. Dej nás zavedie do obdobia prohibície, dočkáme sa teda ďalšej čistokrvnej gangsterky s hercami, ako napríklad: Zoe Saldana, už spomínaný Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Sienna Miller či Scott Eastwood.



5. The Founder - 19. 1.

Michael Keaton v oscarovej úlohe v dráme s oscarovým materiálom. Všetkým nám je jasné, o čo tvorcom tejto snímky ide, to však neznamená, že nemôže byť skvelá. Popravde, osobne sa na ňu veľmi teším. The Founder je natočený podľa skutočnej udalosti. Ray (MichaelKeaton) je obyčajný človek, pracujúci ako predavač mixérov. Nudná robota, nemyslíte? Všetko sa však náhle zmení a z predavača mixérov sa razom stane priekupník ktorému sa z obyčajnej reštaurácie bratov McDonaldov podarí spraviť jeden z prvých a zároveň celosvetovo najznámejších fast-foodov. Okrem Michaela sa vo filme objavia aj Laura Dern, Linda Cardellini, Nick Offerman a ďalší. Réžiu má na svedomí John Lee Hancock a scenár napísal Robert. D. Siegel.



6. xXx: Return of Xander Cage - 19. 1.

S určitosťou to bude extrémne hlúpe, otázne je, či máte pre podobné akčné "fláky" pochopenie. Vin Diesel, Donnie Yen a ďalší kaskadéri a akční "herci" (nehnevajte sa, ale Vinovi ten jeho vážny ksicht dokážeme uveriť zrejme len pri Rýchlo a zbesilo) budú na plátne zabíjať desiatky ozbrojených agentov, sem-tam prestrelia s nejakou hláškou, bude sa veľa jazdiť na autách a iných strojoch a samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na sexi (a nie veľmi sexi) ženy. Od kina vás neodhovárame, niekedy je treba vidieť v kine aj niečo takéto, aby potom človek docenil kvalít filmov, ako napríklad Arrival. Xander Cage však môže prekvapiť, zabaviť a nepôsobiť pritom tupo. My dúfame, že sa mu to podarí, prvé xXx je predsa stále obľúbeným guilty pleasure.





7. Split/Rozpoltený - 19. 1.

Zrejme najočakávanejší januárový film. Veríme, že po The Visit má Shyamalan nakročené k ďalšiemu skvelému filmu, ktorý ho definitívne postaví späť na nohy. Reč je o hororovom thrilleri Split. V ňom uvidíme muža trpiaceho disociatívnou poruchou osobnosti. V jeho hlave žije až 23 rôznych osobností, čo má neblahé účinky na jeho život a psychické zdravie. Jedna z jeho osobností unesie tri mladé dievčatá a čo sa bude diať potom už necháme na vašu fantáziu. Alebo vám napovie trailer.



8. Allied/Spojenci - 26. 1.

Robert Zemeckis je v dobrej forme. Flight s Denzelom považujem za jemne nedocenený, Na Lane si vyslúžilo skvelé hodnotenia, no a Allied v hlavných úlohách s Bradom Pittom a Marion Cottilard na tom taktiež nie je najhoršie. Zahraničné aj tuzemské ohlasy sa zhodujú - ide o podarenú vojnovú drámu. Síce si musíme počkať do premiéry, no pevne veríme, že nakoniec sklamaní nebudeme. Udalosti snímky sú zasadené do roku 1942, kedy ničí svet druhá svetová vojna. Mladý pár zabijakov sa do seba zamiluje, ale problém nastane vtedy, keď Max Vatan (Pitt) zistí, že jeho nová manželka Marianne nie je tá, za koho sa prvotne vydávala.



9. Resident Evil: The Final Chapter - 26. 1.

Nebudeme to už viac hejtovať. Trailery sa odprezentovali samy, my len dúfame, že sága skončí s hlavou hore a nebudeme musieť trpieť tak, ako pri premiére posledného Underworldu. Mila Jovovich sa v poslednom diele Resident Evil postaví státisícom zombíkom, zvyšku korporácie Umbrela a taktiež pár obrovským mutantom. Môže to byť zábavná akčná jednohubka. Po predošlých častiach sa tomu však ťažko verí, určite nás chápete.



10. Bastardi - 26. 1.

Nenápadná komédia, pre ktorú sme zatiaľ zaregistrovali jeden jediný trailer. Trochu netradične zvolená reklamná kampaň. Možno je v zahraničí množstvo bilboardov, tajných televíznych spotov a reklám po všetkých mestách, no na internete sa o najnovšom počine debutujúceho režiséra Lawrenca Shera veľmi nehovorí. Naposledy sme si jeho prácu mohli užiť v komédii War Dogs, kde pôsobil ako kameraman (má za sebou vyše 30 filmov). Hlavné roly si zahrajú Owen Wilson a Ed Helms. Pátrať budú po svojom biologickom otcovi. Ukáže sa, že to možno nebol práve najšťastnejší nápad, keď sa z neho vykľuje povaľač a chuligán (J. K. Simmons)



Okrem desiatky celovečerákov spomenutých vyššie sa môžete tešiť na chválenú drámu Paterson v hlavnej role s Adamom Driverom (Star Wars: The Force Awakens), animák Divoké vlny 2, rodinnú komédiu A Street Cat Named Bob, no a distribútor ASFK si pre nás pripravil premietania starších kúskov, ako napríklad animák Chlapec vo svete príšer, Káva a cigarety, Mimo zákon, Tajomný vlak, Trvalé prázdniny, Noc na zemi či Mŕtvy muž, takže ak máte možnosť vidieť ich vo svojom kine, neváhajte. Na koniec tu máme ešte česko-slovenské filmy, ako napríklad animák Lichožrúti či očakávanú romantickú komédiu Všetko alebo nič, o ktorej sa viac dozviete po kliknutí na tento odkaz. Na čo do kina tento mesiac s určitosťou zájdete a na čo sa tešíte úplne najviac?