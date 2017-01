Jedným zaklopaním ju prebudíte, druhým ju privoláte. Démonická čarodejnica v desivom horore sľubuje atmosférický zážitok

Úspešná americká umelkyňa Jess odchádza do Anglicka, aby opäť znormalizovala vzťahy so svojou odcudzenou dcérou Chloe. Spočiatku jej lezie na nervy Chloina posadnutosť čarodejnicami, rituálmi a nadpridozenom, lenže to už sa okolo nej začínajú diať desivé a nie práve vysvetliteľné veci. Je možné, že by na dcérkiných bubákovinách bolo niečo pravdy? Don't Knock Twice vznikol pod režijným dohľadom Caradoga W. Jamesa (Machine), o scenár sa postarali Mark Huckerby a Nick Ostler (Howl). Vo filme uvidíme Katee Sackhoff, Lucy Boynton, Javiera Boteta či Nicka Morana. Trailer naznačuje, že príbehovo na nás žiadna revolúcia nečaká, ukážka však doslova preteká solídne pochmúrnou atmosférou. A zdá sa, že aj čo sa týka technickej stránky a hercov, nebudeme mať dôvod výraznejšie nadávať. Potenciál na fajn mrazivý zážitok tu cítiť. Premiéra je naplánovaná na 3. februára 2017.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.