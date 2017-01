Skvelú Debbie Reynolds a jej dcéru Carrie Fisher si pripomenieme v strhujúcom dokumente Bright Lights z dielne HBO, a to už o pár dní

Len prednedávnom nami otriasla správa o nečakanom úmrtí týchto dvoch výnimočných hollywoodskych herečiek a už nás HBO potešuje pripravovaným dokumentom, ktorý nás zasvätí do ich životných osudov. Medzi Carrie Fisher a Debbie Reynolds boli vybudované silné citové väzby, čo dosvedčuje aj fakt, že v Hollywoode bývali vedľa seba. Okrem vyobrazenia ich vzájomného vzťahu si dielo posvieti aj na ich individuálne osobitosti, problémy s depresiami či vekom. Prostredníctvom autentických rodinných záberov nazrieme nielen do osobných problémov, s ktorými sa tieto hviezdy potýkali, ale nasýtime sa aj úžasnou atmosférou starosvetského Hollywoodu. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

„Vždy som chcela svoju matku ukázať mimo pódia a obrazovky, pretože je to úžasný človek,“ vyjadrila sa Fisher na filmovom festivale v Telluride minulý rok. „Chcela som, aby to niekto zachytil.“

Dokument sa mal pôvodne do vysielania dostať až o pár mesiacov, no vzhľadom na zmienené skutočnosti sa HBO nakoniec rozhodlo vydať ho už tento týždeň. Dielo premiérovalo v roku 2016, a to na filmovom festivale v Cannes. Vo všeobecnosti zožalo na festivaloch pozitívne kritiky, a tak sa určite máme na čo tešiť. Bright Lights bude nepochybne pútavým a intímnym portrétom dvoch nezabudnuteľných herečiek, ktorý tvorcovia poskladali z mozaiky každodenných významných či všedných okamihov. Na HBO dokument premiéruje už 7. januára. Pozriete si ho?