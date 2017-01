Obi-Wan bude znova bojovať s Darth Maulom! Presvedčte sa o tom v akciou nabitom traileri pre pokračovanie Star Wars Rebels

Dva dni pred premiérou dvojdielneho návratu Star Wars Rebels nám Disney XD posiela plnohodnotný trailer. Ten zobrazuje najmä boj Rebelov s Impériom, návrat Sawa Gerreru dabovaného samotným Forestom Whitakerom a v neposlednom rade aj opätovné stretnutie Obi-Wana s Darth Maulom, respektíve len s Maulom. Ťažko povedať, či Obi-Wan svojho bývalého nepriateľa zabije, je však možné, že Maul chce len nejaké informácie. Druhá polovica 3. série bude teda zjavne dôležitá. Je škoda, že Rebels sú tak veľmi vyplnení fillermi a vatou. V prípade, že by sa seriál zameral na skutočne dôležité udalosti a postavy, ktoré by nepôsobili úplne zbytočne, šlo by o veľmi kvalitný počin. Aj takto sa však mnohí zabavíme a aspoň si tak rozširujeme znalosti o svete Star Wars. Bol by ale sen vidieť obsahovo zaujímavé epizódy, nakoniec, autori majú materiálu habadej. Obi-Wan, Yoda, Thrawn, Maul, Kanan a Ezra, vedľajšie postavy, hlavné linky boja Impéria s Rebelmi, budovanie Aliancie, Gerrera a pokračovať by sme mohli ešte veľmi dlho. Snáď sa showrunner Dave Filoni umúdri.

