Celovečerný horor o kultovom Slender Manovi má režiséra. Kto privedie na plátno desivú postavu internetu?

Keď Eric Knudsen v roku 2009 publikoval na internete dve fotografie so záhadnou nafotoshopovanou postavou Slender Mana v pozadí, asi len sotva tušil, aký poprask tým spôsobí. Vyziabnutá nadprirodzená entita bez tváre a v čiernom obleku, ktorá v ľuďoch spôsobuje paranoju a unáša deti, sa stala internetovým fenoménom. Fanúšikovia rozvíjali jeho mytológiu vo vlastných príbehoch, objavil sa aj v niekoľkých videohrách a amatérskych filmoch. Dalo sa teda čakať, že po vďačnej postave skôr či neskôr skočí Hollywood. A teraz bolo oficiálne oznámené, že Slender Man dostane svoj vlastný celovečerák. Vznikne pod dohľadom produkčnej spoločnosti Screen Gems a režírovať ho bude Sylvain White, ktorý na svojom konte zatiaľ príliš významné kúsky nemá. Medzi jeho skúsenosti s hororom patrí Tajomstvo minulého leta 3 či niekoľko epizód seriálu Originals. White by rád začal točiť už na jar. Scenár napíše David Birke (Elle, 13 Sins).

O niečo skôr sa dočkáme iného dielka s touto slávnou hororovou postavou. Dokument z produkcie HBO Beware the Slenderman nám rozpovie šokujúci skutočný príbeh, ktorý svojho času zhrozil svet. Dve 12-ročné dievčatá z Wisconsinu verili, že Slender Man je skutočný a túžili sa stať jeho služobníkmi. A to sa - podľa nich - mohlo podariť len keď niekoho zabijú. Svoju kamarátku teda vylákali do lesov a nožom jej zasadili celkom 19 bodných rán. Dievča prežilo len zázrakom. Beware the Slenderman režírovala Irene Taylor Brodsky a podľa všetkého môžeme očakávať patrične znepokojivý zážitok, ktorý nebude skúmať len samotný zločin, ale aj dopad Slender Mana ako popkultúrnej ikony na mladých ľudí. Pretože realita vie byť často desivejšia, než tí najoriginálnejší vymyslení bubáci z internetu. Beware the Slenderman HBO uvedie 23. januára 2017.